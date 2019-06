von Doris Burger

Gebannt schauen die Gäste im Ehrwalder Moos an den Berghängen hinauf, noch zeichnen sich die Gipfel gut vor dem dunkler werdenden Himmel ab. Wolkenfetzen ziehen vor dem Wettersteingebirge entlang, das sich Richtung Osten als massive Wand gestaltet.

Im Süden zeigt sich die Sonnenspitze, hinter Lermoos der Grubigstein und im Norden der Daniel. Eine imposante Kulisse um das topfebene frühere Moor.

Gehört unbedingt dazu: das Kreuz. | Bild: Albin Niederstrasser/Zugspitzarena

An einer Stelle inmitten der Bergwand beginnen nun die ersten Lichter zu flackern, einzelne fügen sich zu einer Linie zusammen. Da drüben ebenfalls, die Zuschauer zeigen auf verschiedene Stellen.

Auch auf der anderen Seite, im Rücken der kleinen Gruppe, entstehen die ersten Umrisse. Wird das ein Stiefel? Oder dort, eher eine Schildkröte? – Man beginnt zu raten wie bei den Montagsmalern.

Madonna mit Kind im Arm

Wer in der kirchlichen Formensprache zu Hause ist, hat es leichter: Aus dem Stiefel wächst eine Madonna mit Kind heran, ganz deutlich sieht man, wie sie es in den Armen hält.

Wie schön, ein Edelweiß! | Bild: Zugspitzarena

An der Wand geradeaus nimmt ein Edelweiß Formen an, riesig zieht es sich über den Fels. Unterhalb zeigt sich ein Geier oder vielleicht ist es ein Adler im Landeanflug: Ja genau, die Krallen sind deutlich zu erkennen. Hier und da zeichnen sich Kreuze ab. Dort liegt ein Lamm, ganz klar.

Brauch aus heidnischen Zeiten

Es ist Sonnenwende in Tirol, die kürzeste Nacht des Jahres bricht an. Rund um den Johannestag zündeten die Einheimischen seit dem Mittelalter Sonnwend- oder Johannifeuer an: Sie sollten das lange Licht des Tages in die Nacht hineintragen. Bereits zu heidnischen Zeiten wurde das Brauchtum gepflegt, um böse Geister zu vertreiben.

Ganz schön modern: Eine Seilbahn als Flammenbild. | Bild: Somweber/Zugspitzarena

Die Ehrwalder Bergfeuer gehen indes auf eine jüngere Tradition zurück: Die neue Glocke für die Pfarrkirche war gegossen, und so leuchteten im Jahr 1948 anlässlich der feierlichen Glockenweihe wieder die ersten Feuer. Sie wurden von Jahr zu Jahr größer und schöner, die Motive prächtiger.

Die Landjugend kümmert sich

Gesetzt und bewacht von der Tiroler Jungbauernschaft und der Landjugend, von freiwilliger Feuerwehr und Bergrettung, die einzelnen Gruppen stachelten sich gegenseitig an. Jedes einzelne Licht wird von einem der Helfer angezündet, die mit Fackeln oder Stabfeuerzeugen von Feuerstelle zu Feuerstelle klettern. Größtenteils im steilen Gelände. Oder gar oben am Grat, der nun Stück für Stück beleuchtet wird und eine zackige Linie vor dem Nachthimmel bildet.

Vielfältige Figuren: Die Motive reichen bis zum verspielten Eichhörnchen. | Bild: Somweber/Zugspitzarena

„Das ist schon eine Herausforderung“, räumt Erich Steiner ein, der seit über dreißig Jahren beim Feuern dabei ist, zunächst in verschiedenen freien Gruppen. Den Verein „Bergfeuer Ehrwald“ hat er mit seinen Mitstreitern erst 2002 gegründet. Vor neun Jahren hatten sie damit einen großen Erfolg: Im Jahr 2010 wurden die Ehrwalder Bergfeuer von der Unesco ins Verzeichnis des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen.

Manchmal gibt es zu viel Schnee

Manches Jahr machen die Schneemengen Sorgen. „Viel vorbereiten im Berg kann man allerdings nie“, erklärt Steiner, im bürgerlichen Leben Inhaber eines Steuerbüros. „Denn das Gelände ist instabil, das sind überwiegend Steinhänge, die sich bewegen.“

Erst eine Woche vor dem Bergfeuer wird deshalb das Material hochgetragen, von jeder Gruppe ihres. Das Bild ist da längst entworfen, der Materialbedarf und die Perspektive sind berechnet: Denn von unten soll eine harmonische Figur zu sehen sein, am Hang wird sie lang gestreckt ausgelegt.

Sägespäne und Rapsöl

Jeder einzelne Lichtpunkt ist ein kleines Feuer. Auf Geröllhalden beispielsweise ein Sack mit Sägespänen, die zuvor mit Rapsöl getränkt wurden. Rückstandslos sollen die Materialien verbrennen, so möchte man das heute in der Bergwelt. Die Motive bleiben natürlich geheim, ganz klar.

Eingemessen und ausgesteckt werden die Feuerstellen erst am Abend vorher und am Tag des Feuers selbst. „Mehrere Helfer stehen an der Achse“, so Steiner, „und dirigieren die anderen zu den geplanten Stellen. Angesteckt wird am Abend, um viertel vor zehn. Bei sehr klarem Wetter auch erst um zehn Uhr.“

Auf den Ehrwalder Wiesen unten im Tal recken die Zuschauer weiter die Köpfe, langsam wird es kühler und feuchter. Die Profis aus der Region haben es sich auf Picknickdecken bequem gemacht, gut eingepackt reichen sie Becher mit heißem Tee herum und kleine Speisen. Die kleine Gruppe aus Deutschland zieht nochmals die frische Nachtluft in die Lungen und spaziert zurück zum Restaurant des Golfclubs, wo man fürsorglich einen großen Tisch reserviert hat.

Abstieg mit Seilsicherung

Die Männer rund um Erich Steiner sind zu diesem Zeitpunkt noch oben am Berg. Absteigen könnten sie frühestens um viertel nach elf, so hat er erklärt: „Mit Stirnlampen geht es hinunter, an steilen Stellen mit Seilsicherung.“ Erst nach Mitternacht sind die letzten zurück im Tal. Und dann starten sie endlich selbst zum Feiern durch.

Zugspitzarena Allgemeine Informationen: Tiroler Zugspitz Arena, Tel. +43 5673 20 000, www.zugspitzarena.com

Tiroler Zugspitz Arena, Tel. +43 5673 20 000, www.zugspitzarena.com Anreise: über Lindau und Kempten, weiter auf der A7 bis zum Grenzübergang Füssen, auf der Bundesstraße (ohne Vignette) über Reutte.

über Lindau und Kempten, weiter auf der A7 bis zum Grenzübergang Füssen, auf der Bundesstraße (ohne Vignette) über Reutte. Unterkunft: Luxuriös mit großzügiger Wellness-Abteilung und vielen Inklusiv-Leistungen im Hotel Post****S in Lermoos, Suite/VP pro Person ab 161 Euro, http://www.post-lermoos.at

Gut wohnen auch Radfahrer und Wanderer im ****Sporthotel Schönruh in Ehrwald, http://www.hotel-schoenruh.com. DZ/HP ab 76 Euro pro Person.

Zentral in Ehrwald im ***Hotel Stern, DZ/HP ab 72 Euro pro Person, http://www.stern-ehrwald.at

22. Juni statt; bei sehr schlechtem Wetter am 29. Juni. Infos im Internet: http://www.bergfeuer.at (dob)