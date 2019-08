Rückblick vor 5 Stunden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich als Öko profilieren und das Ablehnungsgesuch gegen Richter Bürgelin: Was wir in dieser Woche gelernt haben

Forscher wollen menschliche Organe in Tieren züchten und wie Schiedsrichter Deniz Aytekin auf dem Feld gestikuliert. Was bleibt hängen? Sechs Dinge, die wir in dieser Woche gelernt haben.