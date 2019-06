Bahnfahren ist wieder hip. Spätestens seit Klima-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden per Bahn ins noble schweizerische Davos reiste, um die Mächtigen der Welt wegen ihrer Untätigkeit anzuklagen, wird immer mehr Menschen klar, dass Bahnfahren nicht nur schick, sondern auch umweltfreundlich ist.

Wäre da nicht das leidige Problem der Verpflegung. Wir haben alle wenig Zeit, unser Ziel soll rasch erreicht werden. Da bleiben für die Nahrungsaufnahme zwischendurch nur wenige Minuten.

Ein knatschiges Sandwich

In den meisten Bahnhöfen holt man sich rasch etwas im Backshop, nimmt bestenfalls eine Wurst im Weckle oder ein knatschiges Sandwich zu sich und einen Kaffee to go auf die Reise, zumal in den Zügen das kulinarische Angebot ja ebenfalls reduziert wurde. Bahnhofsgaststätten, die Zeit für ein stilvolles Mittagsmahl bieten, sind heutzutage so selten wie weiße Raben.

Guido Fuchs, außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der Universität Würzburg. | Bild: Gunnar Bartsch, Uni Würzburg

Guido Fuchs, leidenschaftlicher Bahnfahrer und Publizist, hat in seiner Anthologie „In der Bahnhofsgaststätte“ kurze literarische Stückchen über die Bahnhofsrestaurationen im Wandel der Jahrhunderte versammelt. Als Autoren findet man da Größen wie Günter Grass, Herta Müller, Joseph von Westphalen, Gertrud Fussenegger und Joseph Roth. Es ist eine anregend-heitere Lektüre in mehreren Gängen, die idealerweise bei einer Bahnfahrt zu genießen wäre.

Restaurants in der Wildnis

Ein paar Appetithäppchen daraus: Nicht nur die Bahnbilletts gingen früher von der dritten bis zur ersten Klasse, sondern auch die Wartesäle und Restaurants. In der vermeintlichen Wildnis, etwa in Kanada, fanden die Reisenden zum Teil erstklassige Restaurants vor.

Was wohl aus ihr wird? Die Brasserie im Schweizer Bahnhof von Basel hat derzeit geschlossen. | Bild: Guido Fuchs

Denn bevor Restaurants im Zug aufkamen, machte der Zug bei langen Fahrten unterwegs eine Stunde halt, damit Personal und Reisende sich verpflegen konnten. Davon sind wir heute beim hastigen Herunterschlingen fragwürdiger Brötchen und pappiger Limonaden doch sehr abgekommen.

Der letzte Schrei sind derzeit sogenannte Food Courts: Große, oft mehrstöckige Hallen, in denen viele kleine Stände und auch Restaurants versammelt sind. Man sieht sie in Bahn- und Flughäfen gleichermaßen. Alles luftig, offen, hektisch. Wie es der Schriftsteller Raymund Dittrich im Buch formuliert: „Iss, zahl und verschwinde hier.“

„Iss, zahl und verschwinde hier“

Da boten die Bahnhofsrestaurants doch noch Möglichkeiten zu soziologischen Studien. Sie waren Inseln in einer Welt der Betriebsamkeit, abgeschlossen, für sich, aus der Zeit gefallen beinahe. Man konnte Stunden vertrödeln, Arme wärmten sich auf und Liebespaare fanden ein ruhiges Plätzchen. Für ihr Alter zu bunt angezogene Damen sorgten noch für Aufsehen.

Vornehm: Der einstige Speisesaal erster und zweiter Klasse im Badischen Bahnhof. | Bild: „Der Badische Bahnhof in Basel“, Frobenius A.G. Verlagsanstalt, Basel – Web-Publishing by Wolfgang Halbherr

Vorbei. Stunden vertrödelt man heute mit dem Smartphone, Liebespaare sitzen an einem Tisch und schreiben sich WhatsApps, und bunt angezogene Damen zeigen sich auf Instagram.

Zwei Freunde und ihre Idee

Wie kam Guido Fuchs auf die Idee, sich der Bahnhofsrestauration zu widmen? Der Autor erklärt, mit seinem Freund Wolfgang Kretschmer habe er immer wieder über Kulinarik und auch über Bahnhofsgaststätten gesprochen. Nach dessen Tod wurde das Buch dann von ihm vollendet. Gearbeitet hat Fuchs dabei ganz klassisch: „Ich lese sehr viel, und wenn ich etwas zu einem Thema finde, dann mache ich ein Eselsohr auf der Seite oder Notizen.“

Und welches ist sein Lieblings-Bahnhofsrestaurant? Da muss Fuchs passen. „Ich war früher öfter in Würzburg. Aber da ist auch nichts mehr. Man kann nur noch im Stehcafé Kaffee mit Plastikstäbchen umrühren. Die Leute wollen es heute schneller haben“, bringt er es auf den Punkt.

Stilvoll: das Basler „Les gareçons“

Doch ganz darnieder liegt die Reisekultur aber trotzdem nicht. Es gibt wenige letzte Fleckchen, die immer noch eine stilvolle Einkehr bieten. Das „Les gareçons“ im Badischen Bahnhof in Basel etwa.

Das hübsche Wortspiel zwischen Bahnhof, Junge und Kellner amüsiert schon am Eingang. Wie früher kann man dort im Speisesaal genüsslich essen oder im kleinen Café vorn einen exquisiten Espresso nehmen mit allem, was dazugehört. Fair-trade-Kaffee, Rohrzucker, ein winziges Stückchen Kuchen, schöne Musik von Norah Jones.

„Es ist ein Kampf“

Markus Hollerbach, Mitinhaber und Geschäftsführer, erklärt: „Wir sind breit aufgestellt, leben also nicht nur von der Bahnhofsklientel.“ Es gibt Mittagstisch, Firmen der Umgebung kommen, montags ist Latino-Dance, es gibt zwei Theater im Bahnhof, Veranstaltungen, Catering.

Aber: „Es ist ein Kampf, und man braucht viel Herzblut“, sagt Hollerbach. Freilich spiele auch die Mentalität der Schweizer eine Rolle. Hier nehme man sich für ein gutes Mittagessen gern noch Zeit, in Deutschland müsse es günstig sein, viel und schnell. „Es gibt immer wieder Menschen, die uns besuchen und sagen: So ein schönes Lokal haben wir in einem Bahnhof noch nie erlebt.“ Allenfalls in Pariser Bahnhöfen könne man noch Ähnliches finden.

Der Weg zählt auch. Ein bisschen

Letztlich ist es also unsere Sache, ob wir schlechten Kaffee aus dem Pappbecher herunterschütten wollen. Oder zehn Minuten für ein kurzes Durchatmen und einen Kaffee investieren wollen, der Lust auf die Weiterreise macht. Weil der Weg eben doch auch zählt, nicht nur das Ziel.

An dieser Stelle noch eine kleine Begebenheit im Intercity von Singen nach Zürich, die so bei der Deutschen Bahn undenkbar wäre: Der Schweizer Zugbegleiter hatte am frühen Morgen eine kleine Kaffeemaschine dabei, die direkt am Platz an die Steckdose gestöpselt wurde. Ok, auch dieser Lavazza-Espresso kam aus dem Pappbecher. Aber er war erstklassig.

Buchtipp: Guido Fuchs (Hrsg.): In der Bahnhofsgaststätte. Ein literarisches Menü in zwölf Gängen. Verlag Monika Fuchs, 17,50 Euro.