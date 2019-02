von Johannes Bruggaier, Alexander Michel und Beate Schierle

Reißverschlussverfahren: Eigentlich ist die Idee so idiotensicher wie... na, wie zum Beispiel ein Reißverschluss. Vorfahren bis zum Hindernis und dann einer links, einer rechts, wieder einer links, wieder einer rechts. Im Kindergarten, jede Wette, würden sie es hinbekommen.

Leider ist auf der Bundesstraße 33 kein Kindergarten unterwegs. Sondern oft genug eine Mischung aus Rechthabern, Egomanen, Rambos – und dazwischen ein paar arglosen Autofahrern.

Das Leid beginnt meist 300 Meter vorher. Von weitem ist bereits zu sehen, dass die linke Spur gesperrt ist, da setzt der Vordermann schon mal den rechten Blinker. Seine Devise: Sich lieber so früh wie möglich auf die freie Bahn quetschen, als nachher vergeblich auf Einlass zu hoffen!

Nun liegt er mit seiner Befürchtung ja nicht ganz falsch. Der Sinn der Sache aber hat sich damit erledigt. Reißverschlussverfahren ist nämlich deshalb vorgeschrieben, weil es Staubildung verhindern kann. Das gelingt allerdings nur, wenn es auch funktioniert. Und damit es funktioniert, steht in der Straßenverkehrsordnung Paragraf 7 Absatz 4 ausdrücklich: "...unmittelbar vor Beginn der Verengung". Nicht 300 Meter.

Der Ärger über den Früheinfädler hielte sich noch in Grenzen, ahnte man nicht bereits, was 250 Meter später passieren wird. Ganz richtig: Der Vordermann von eben glaubt, er habe mit seiner Aktion so richtig gute Fahrkunst demonstriert. Vorausschauend fahren! Frühzeitig reagieren! Brav die langsame Spur benutzen, statt links so weit zu überholen, bis gar nichts mehr geht!

Das Problem: Das alles hat mit dem vorgeschriebenen Reißverschlussverfahren rein gar nichts zu tun. Egal! Den Schwachkopf, der doch tatsächlich bis zur Baustelle durchfährt, lässt er jetzt ganz bestimmt nicht rein! Soll er ihn etwa noch dafür belohnen, dass er sich so dreist nach vorne drängelt?

So wartest du blinkend am Ende der Spur und siehst rechts die Autokolonne an dir vorüberziehen: Stoßstange an Stoßstange, dicht an dicht, damit sich der böse Drängler von links bloß nicht irgendwo hineinquetschen kann. In den Fenstern triumphierende Gesichter, wahre Helden der Autofahrerkunst.

Und während du so wartest, reift in dir der Entschluss: Nächstes Mal reihst du dich auch schon 300 Meter vorher rechts ein. Oder besser noch 300 Kilometer. Wenn du nach Flensburg willst, möglichst in Konstanz schon rechts ran! Und dann keinen mehr rein lassen! Nie mehr!

Johannes Bruggaier, seit 24 Jahren Besitzer eines Führerscheins

-----------------

Menschen, die nicht parken können: In der Fahrschule werden mehrere Stunden auf das Einparken verwandt. Seitlich, rückwärts, vorwärts: Der schüchterne Fahrschüler wird damit so lange gestriezt, bis er (oder sie) es begriffen hat. Früher gab es keine Einparkhilfen, es piepste kein Ultraschall und keine Rückfahrkamera mahnte, den Bereich hinter dem Auto zu überprüfen. Man drehte den Kopf, stieg aus, um nachzuschauen, wenn der Platz zu knapp war oder ließ sich einweisen.

Großes Auto, kleine Parkkunst. | Bild: egudinka - stock.adobe.com

Doch heute, trotz aller Technik und elektronischer Helferlein, klappt es mit dem Parken überhaupt nicht mehr. Es ist eine Vorrohung der Parksitten im Gang, die ihresgleichen sucht. Parkplätze sind ja bekanntermaßen in der Stadt im Überfluss vorhanden und daher ist es sinnvoll, den vorhandenen Raum auch großzügig zu nutzen. So scheint mancher zu denken.

Unlängst in einer Tiefgarage in Radolfzell: Eine große Limousine mit einem Logo, das an zwei liegende Achten erinnert, parkt lässig in der Mitte zweier Parkplätze. Mitten drin. Nein, nicht etwa schlampig etwas über die Markierung herausgeparkt, sondern so, dass beide Parkplätze weg sind. Danke schön auch!

Da zeigt doch einer gleich allen anderen Autofahrern durch eine einzige Geste, was er von ihnen hält: nichts. Sollen doch die anderen schauen, wo sie ihre Blechbüchse hintun. Kann ja vielleicht sein, dass jemand zum Arzt muss? Oder eine Frau kleine Kinder dabei hat? Wen juckt's. Das sind so die Tage, wo ich mir wünsche, dass Parkhausbetreiber für solche Dilettanten mal Parkkrallen bereithalten. Auslösen gegen 500 Euro Gebühr.

Dann gibt es noch die Leute, die zu faul zum Korrigieren sind und ihr Auto so schräg im Parkplatz stehen lassen, dass der zweite Platz auch unbrauchbar ist. Sie sind schon häufiger anzutreffen. Sie machen es nicht so offenkundig wie der Doppel-Parker, aber der Effekt ist derselbe. Immerhin: auf Rollstuhl-Parkplätze parken, das trauen sich nur die wenigsten. So weit hat die gute Erziehung deutsche Autofahrer doch noch nicht verlassen.

Es wäre mal an der Zeit, in Firmen Park-Seminare anzubieten. Alle, die mit dem Pkw kommen, müssen unter Aufsicht vorwärts, rückwärts und seitlich einparken. Wer das nicht hinkriegt, bekommt die Parkerlaubnis entzogen. Und wer sich Mühe gibt, kriegt jede Woche in der Kantine ein Eis. Das wär doch mal was!

Beate Schierle, 51, Beilagenredakteurin, hat den Führerschein seit 33 Jahren.

---------------------

Nebelschlussleuchte: Die männlichen deutschen Autofahrer machen sich das Leben unnötig schwer. Denn wie ich an mir selbst immer wieder beobachte, betrachten sich die meisten, sobald sie sich hinter das Lenkrad setzen, als passionierte Fahrlehrer. Deswegen wird das Verhalten der restlichen Verkehrsteilnehmer einer kritischen Prüfung unterzogen und oft murmelnd, zuweilen lautstark kommentiert.

Leute, die Nebelschlussleute hat auch einen Knopf zum Abstellen! | Bild: Björn Wylezich - stock.adobe.com

Dazu gehört als erstes, von der Automarke auf das fahrerische Können der anderen zu schließen. So geht man davon aus, dass in einem großen Modell deutscher Premium-Marken ein souveräner Vielfahrer (wie ich) sitzt, der selten eine Gefährdung für andere darstellt, während in unauffälligen Kleinwagen eher Bedrohungen zu lauern scheinen, auf die man sich einzustellen hat.

Jüngst hat sich genau dieses hartnäckige Vorurteil wieder einmal bestätigt, als ich mich bei widrigen doch gleichwohl überschaubaren Wetterverhältnissen vor dem Kreuz Hegau an einen Kleinwagen aus japanischer Produktion heranpirschte. Prinzipiell habe ich nichts gegen solche Vehikel, denn sie halten lange und schlucken wenig. Als unangenehm empfinde ich es jedoch, wenn der Fahrer (ja, es war ein Mann) seine Nebelschlussleuchte erstrahlen lässt wie ein bengalisches Licht, obwohl die Sicht mehrere hundert Meter beträgt.

In solchen Fällen frage ich mich, was den Fahrer umtreibt. Misstraut er seinen Rückleuchten? Oder fürchtet er, die Sicht könne ganz plötzlich unter 50 Meter fallen, womit das Einschalten der Leuchte erforderlich wäre? Weiß er einfach nicht, wie viel 50 Meter sind? Zum Beispiel der Abstand zwischen zwei Leitpfosten?

Die entscheidende Frage ist: Soll ich erzieherisch tätig werden und den Mann beim Überholen durch Hupe und Daumen signalisieren, dass er seine Mini-Sonne abschalten soll? Das erspart man sich zwar, hofft aber – hämisch grinsend – dass der Armleuchter von einer Autobahnstreife aufgespürt wird, die ihn herauswinkt und ihm das geharnischte Bußgeld von 20 Euro abknöpft.

Ich male mir aus, ich sei selbst Polizist und übernehme diese Aufgabe. Wie schön wäre das! Ich lehne mich durch die heruntergekurbelte Scheibe des japanischen Kleinwagens, grüße und beginne gönnerhaft mit: "Wissen Sie eigentlich, dass . . . ?" Einmal im Leben dem Gesetz Geltung verschaffen. Sheriffstern ans Revers und die Zündplättchen in den Revolver. Die Fastnacht macht's möglich! Oder ich gehe als Fahrlehrer.

Alexander Michel, 54, Politik-Redakteur, fährt seit mehr als 35 Jahren Auto.