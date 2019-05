Übersetzung

…

In den vergangenen Jahrzehnten hat Europa einen außerordentlichen Wandel erlebt, und Berlin ist zu einem stolzen Statement für das geworden, was wir erreicht haben und für die unbeirrte Hoffnung früherer, jetziger und künftiger Generationen. … Es ist eine eindringliche Mahnung an uns, nichts für selbstverständlich zu betrachten, und dass die Geschicke von uns allen, die wir diesen kleinen Kontinent miteinander teilen, heute wie schon seit Jahrhunderten durch Myriaden von Verbindungen aufs Engste verwoben sind.

…

Für manche von uns haben diese Verbindungen natürlich einen ganz persönlichen Charakter. Meine zahlreichen familiären Verbindungen und Beziehungen zu Deutschland, wie auch zu so vielen anderen Teilen Europas, reichen Generationen zurück. In diesem Jahr zum Beispiel feiern wir den zweihundertsten Geburtstag meiner Urururgroßeltern Königin Viktoria und Prinz Albert, die beide 1819 geboren wurden.

…

Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha war ein wirklich bemerkenswerter Mann, der in seinem allzu kurzen Leben großen Einfluss auf die Künste, Wissenschaft, Handel und Industrie in Großbritannien hatte. Meine Familie verdankt ihm nicht nur verwandtschaftliche Beziehungen zum heutigen Deutschland, die wir immer noch wertschätzen, sondern auch eine Affinität zur deutschen Kultur und Tradition, und den Wunsch, diese Gemeinsamkeit über nationale Grenzen hinweg zu bewahren.

…

Heute sind wir viel mehr als nur Nachbarn: wir sind Freunde und natürliche Partner, verbunden durch gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Interessen und gemeinsame Werte, und tief in unsere beiderseitige Zukunft eingebunden.

…

Unser Verhältnis zueinander ist im Wandel begriffen. Aber wie auch immer es in Zukunft aussehen mag, und was auch immer zwischen den Regierungen und Institutionen ausgehandelt und vereinbart werden mag – für mich ist klarer denn je zuvor, dass die Bande zwischen uns Bestand haben müssen und werden – und dass unsere Jugend und die künftigen Generationen ebenso viel Grund haben werden, diese Verbindungen wertzuschätzen, wie unsere Generation.

…

Unsere Länder und unsere Völker haben gemeinsam so viel durchgestanden. Mit Blick auf die Zukunft hoffe ich sehr, dass wir uns auch versprechen werden, uns noch stärker füreinander und für die Bande zwischen uns einzusetzen.

So können wir dafür sorgen, dass es auf unserem Kontinent nie wieder zu Spaltungen und Konflikten wie in der Vergangenheit kommt, dass wir gemeinsam eine unentbehrliche Kraft des Guten in unserer Welt bleiben, und dass die Freundschaften und Partnerschaften, die uns verbinden, auch in Zukunft Chancen für uns alle eröffnen.