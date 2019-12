von Melanie Maier

Schon das Geschenkpapier kann schlechtes Gewissen bereiten. So viel Verpackungsmüll – und zwar für jedes einzelne Päckchen. Mit Schneemännern und Mistelzweigen bedrucktes Glanzpapier sieht zwar hübsch aus, ist aber wenig umweltfreundlich. Und landet nach dem Auspacken des Präsentes meist umgehend im Abfalleimer.

Natürlich geht es auch nachhaltiger, etwa mit Packpapier, Schnur und echten Mistelzweigen. Doch das Ergebnis ist ein ähnliches. Denn endlos wiederverwerten kann man selbst das robusteste Papier nicht. Sollte man die Weihnachtsgeschenke also lieber in Zeitungspapier gewickelt oder gleich ganz unverpackt überreichen?

Darf man noch schenken?

Und was ist mit den Geschenken selbst? Darf man in Zeiten von Marie Kondo und der Klimakrise überhaupt noch Pakete unter den Christbaum legen? Wenn die von der Schwiegermutter sorgsam ausgesuchte Bluse wenige Tage nach dem Fest sowieso umgetauscht wird oder der Allgäu-Krimi nach einmaligem Lesen im Regal verstaubt?

Früher wurde Weihnachten traditionell als ein Fest der Fülle und der Verausgabung gefeiert – als eine Umkehr des Alltags, in dem Waren nur begrenzt zur Verfügung standen und die meisten Menschen sparsam mit ihrem Lohn umgehen mussten.

Wir gönnen uns ständig irgendetwas

In der heutigen Gesellschaft ist es nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel, dass wir uns selbst etwas gönnen: das 20. Paar Schuhe, das Wochenende in London, das Schaumbad nach einem stressigen Tag im Büro. Selbstverständlich leben auch in Deutschland noch immer zahlreiche Menschen mit Geldsorgen, die sich vieles nicht leisten können.

Stapelweise Weihnachtsgeschenke – immerhin umweltfreundlich verpackt. | Bild: exclusive-design - stock.adobe.com

Aber dass wie früher monatelang auf das Weihnachtsfest gespart und hingefiebert wird, kommt wohl nur noch selten vor. Für die meisten artet die Adventszeit fast schon in Stress aus. Nach der Arbeit sollen möglichst noch Geschenke besorgt und Plätzchen gebacken werden, die Abende sind verplant mit Weihnachtsfeiern und Umtrunken auf dem Weihnachtsmarkt.

Gar nichts mehr schenken?

Wäre es da nicht sinnvoller, auf die Geschenke zu verzichten, wenn sie schon im Vorfeld des Fests mehr negative Gefühle als Vorfreude auslösen? Ohne das Geschenkebasteln, -kaufen und -verpacken stünde wieder mehr Zeit zur Verfügung. Wer nichts schenkt und nichts bekommt, entgeht zudem der Gefahr, durch ein unpassendes Geschenk für schlechte Laune beim Beschenkten zu sorgen oder selbst Freude mimen zu müssen, wenn keine da ist.

Nur: so leicht ist es nicht, dem gegenseitigen Beschenken zu entkommen. Der Vorschlag, die Geschenke beiseitezulassen, verunsichert nicht selten das Gegenüber, er kann Enttäuschung provozieren, in manchen Fällen sogar Streit. Schließlich sind Geschenke – genau wie Plätzchen oder der geschmückte Christbaum – seit unserer Kindheit mit Heiligabend verbunden.

Und selbst wenn die Vereinbarung getroffen wurde, nichts zu schenken, kann es sein, dass der oder die andere im letzten Moment doch ein Päckchen überreicht. Im folgenden Jahr ist man darauf wieder vorbereitet – und der Nichtschenkungspakt passé.

Schenken ist ein sozialer Akt

Es ist eben so: Schenken, da ist sich die Wissenschaft einig, macht glücklich. Der Hirnforscher Jordan Grafman vom Rehabilitation Institute of Chicago beispielsweise ließ die Teilnehmer eines Experiments Geld an Hilfsorganisationen spenden. Andere Male bekamen sie selbst Geld geschenkt. Grafman fand heraus: Das Belohnungssystem des Gehirns war deutlich aktiver, wenn die Probanden etwas gaben.

Wieso Menschen überhaupt schenken, ist dagegen noch nicht so gut erforscht. Der Soziologe Georg Simmel ging davon aus, dass moderne Gesellschaften gar nicht existieren könnten ohne das Ritual des gegenseitigen Beschenkens. Das schrieb er 1908 in seinen „Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung“. Geschenke stärken demnach unsere Beziehungen, das soziale Netz, in dem wir uns bewegen.

Wer nicht teilnimmt, verweigert sich der Gemeinschaft

Zu dieser Ansicht kam auch Marcel Mauss. Der französische Ethnologe erforschte die Verteilfeste der Ureinwohner an der Pazifikküste Kanadas. Bei ihren „Potlatch“ genannten Feiern bedachten die Stämme einander mit Decken, Kleidern und Nahrungsmitteln. Daran nicht teilzunehmen gleiche einer Kriegserklärung, schrieb Mauss in seinem Essay „Die Gabe“ von 1923: Man trete aus dem gemeinsamen Bündnis aus, verweigere sich der Gemeinschaft.

„Der Mensch schenkt, weil er muss“, betont der Soziologe Holger Schwaiger. Besonders an einem mit Erwartungen aufgeladenen Fest wie Weihnachten seien Geschenke wichtig. Schwaiger widmete seine Dissertation dem Thema Schenken. „Schenken“, sagt er, „ist immer auch eine Form der Kommunikation.“ Ein Geschenk könne vieles ausdrücken: Zuneigung, Dankbarkeit, sogar Liebe.

Selber machen statt selber kaufen

Weihnachten ohne Geschenke ist folglich eher keine gute Idee. Doch was ist mit der Umwelt, mit den Regalen voll Denkanmichs und Stehrumchens? Die denkbar unkomplizierteste Lösung sind Geldgeschenke. Geld können alle gebrauchen. Außerdem muss man die Scheine nicht verpacken, unnötige Retouren werden ebenfalls vermieden.

In manchen Situationen sind Geldgeschenke sicherlich sinnvoll. Meist freuen sich die Beschenkten aber mehr über ein persönliches Geschenk. Über eins, das ausdrückt, dass der Geber sich Mühe gemacht hat, sich in den anderen hineinzufühlen, zu erraten, was ihm oder ihr gefallen oder nutzen könnte. In Hinblick auf die Nachhaltigkeit könnte das eine selbstgemachte Seife, eine hochwertige Fair-Trade-Bio-Schokolade oder ein Fotoalbum mit geteilten Erinnerungen sein.

Auch Gutscheine sind ein guter Kompromiss, wenn man umweltfreundlich schenken möchte. Im Idealfall erfüllen sie passgenau die Bedürfnisse des Beschenkten: der Gutschein fürs Babysitten geht an das junge Elternpaar, der E-Book-Gutschein oder das Zeitungsabo an den Vielleser. Wer gemeinsame Unternehmungen verschenkt, stärkt obendrein nicht nur beim Schenken, sondern auch hinterher die Beziehung – etwa bei einem Wanderwochenende oder dem perfekten Dinner daheim.

Statt Staubfänger Geld für eine gute Sache

Und wer partout nichts für sich selbst möchte, kann sich wünschen, dass andere im eigenen Namen spenden. Dass auch das Glücksgefühle auslösen kann, ist wissenschaftlich nachgewiesen.

Buchtipps:

Holger Schwaiger: Schenken.

Entwurf einer sozialen Morphologie aus Perspektive der Kommunikationstheorie (Theorie und Methode). Herbert von Halem Verlag, 24 Euro.

Elfie Miklautz: Geschenkt.

Tausch gegen Gabe – eine Kritik der symbolischen Ökonomie. Wilhelm Fink Verlag, 33,90 Euro.