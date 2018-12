von Mirjam Moll und kna

Herr Ganteför, was erwarten Sie von diesem Klimagipfel?

Dasselbe wie von den Klimagipfeln vorher. Das Problem ist allerdings ein fast unlösbares. Das Absenken der CO 2 -Emissionen bis 2050 um 80 Prozent oder sogar über 100 Prozent, also ein negativer Wert, ist meines Erachtens nicht zu erreichen – jedenfalls nicht ohne harsches Absenken des Lebensstandards. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung dazu bereit ist.

Worauf müsste die Bevölkerung hierzulande denn verzichten?

Eine Dekarbonisierung hätte unzählige Konsequenzen. Flugzeuge fliegen nicht mit Batterien. Flugreisen gäbe es also für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr. Rund ein Drittel der Energie wird für die gewaltige Industrieproduktion benötigt. Ich glaube nicht, dass ein dekarbonisiertes Land Exportweltmeister sein kann. Die Bevölkerung müsste auf Elektroautos umsteigen, aber es gibt weder genug Strom noch genug Batterien dafür. Lkw, die für die Versorgung der Ballungsräume lebensnotwendig sind, können nicht auf Strom umgestellt werden. Sie kämen nur ein paar Kilometer weit. Das Heizen in den Mietwohnungen würde extrem teuer und nicht jeder Bürger kann sich ein neues Nullenergiehaus leisten. Es erinnert an die Situation in der DDR. Reisen wäre schwierig und auf das Inland beschränkt, die Autos klein und langsam, im Winter säße man am Holzofen.

Welche Bilanz ziehen Sie ein Jahr nach der Pariser Klimakonferenz?

Die CO 2 -Emissionen sind seit 1990 bis 2014 um rund 50 Prozent gestiegen, aber seit drei oder vier Jahren steigen sie nicht mehr so stark. Man könnte sogar von Stagnation sprechen. Scheinbar zeigen also die Klimaschutzbemühungen erste positive Auswirkungen.

Woran liegt das?

Vor allem an China. Dort sind die Emissionen in den vergangenen Jahren nicht mehr so stark gestiegen. Aber es gibt ein Problem: Die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre steigt nach wie vor stark an. Experten haben einen Grenzwert von 0,5 Promille errechnet, wie bei der Alkoholgrenze. Wird dieser Wert überschritten, wird es zu warm. Heute liegt die Konzentration bei etwas über 0,4 Promille und steigt jährlich um 0,003 Promille. Wenn das so weitergeht, überschreiten wir in 30 Jahren den Grenzwert. Dieser steile Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre passt nicht zu den Angaben der Länder. Im Pariser Klimaabkommen sind Sanktionen festgelegt worden: Es liegt nahe, dass geschummelt wird.

Hat das auch mit China zu tun?

Unter anderem ist die Konzentration eines längst verbotenen, als Kältemittel oder Lösungsmittel eingesetzten Fluorchlorkohlenwasserstoffs (FCKW) wieder angestiegen. Medien berichten, dass möglicherweise Fabriken in China verantwortlich sind. Damit vergrößert sich das Ozonloch wieder, durch das schädliche ultraviolette Strahlung die Erdoberfläche erreichen kann.

Sind die Ziele denn überhaupt realistisch?

Die Pariser Klimakonferenz liefert wegen der drohenden Strafzahlungen eine starke Motivation zum Klimaschutz. Aber für Schwellenländer ist es sehr schwierig, ihre CO 2 -Emissionen zu einem akzeptablen Preis zu reduzieren. Selbst Deutschland gelingt es nicht. Die Bundesrepublik hängt bei der Primärenergie nach wie vor zu 80 Prozent von fossilen Brennstoffen ab. Sowohl hierzulande als auch global sind also drastische Einsparungen notwendig, die kaum sozialverträglich umsetzbar sind. Die Dekarbonisierung ist ein Traum. Es gibt eine gewaltige Diskrepanz zwischen dem Traum von E-Autos und dem, was tatsächlich auf den Autobahnen herumfährt. Der Lkw-Verkehr hat sich allein in Deutschland seit 1990 verzweieinhalbfacht und der Flugverkehr mehr als verdreifacht. Die Realität steht in krassem Kontrast zu den Visionen der Klimakonferenzen.

Was bringen Ziele wie die der Pariser Klimakonferenz, wenn Staaten wie die USA aus dem Abkommen ausscheiden?

Im Augenblick sind die USA weniger das Problem, zumal auch sie langsam auf sauberere Energien umsteigen. Das Problem liegt eher bei China und Indien, wo die Bevölkerung massiv wächst. Wir legen immer noch alle zwölf Jahre um eine Milliarde Menschen zu. Mehr Menschen brauchen mehr Energie, es werden noch größere Agrarflächen benötigt. Langfristig ist es sicher nötig, dass das Bewusstsein für den Klimawandel steigt, aber es gibt auch noch andere Probleme wie Armut und Bevölkerungswachstum.

Das klingt, als hielten Sie den Klimagipfel für überflüssig.

Beim Klimagipfel wird eine bestimmte Ideologie gefeiert, aber für das globale Klima müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wir das Problem der globalen Erwärmung nicht ohne eine gleichzeitige Lösung der Probleme Armut und Bevölkerungswachstum lösen können. Ein solcher ganzheitlicher Ansatz fehlt bei den Klimagipfeln.

Wenn man Armut beheben will, muss man das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern ankurbeln. Das führt dann doch aber zu einer größeren Belastung für das Klima?

Das stimmt. Ich denke, dass die Erderwärmung bis 2050 weiter steigen wird. Bis dahin hofft die Uno, dass sich die Weltbevölkerung auf zehn bis zwölf Milliarden Menschen stabilisiert. Bereits heute nehmen die Geburtenraten in fast allen Länder ab. Wir können nur hoffen, dass sich die Bevölkerungszahl mit steigenden Lebensstandards für alle Menschen stabilisiert. Ein Zehntel unseres Niveaus würde ausreichen, damit auch in Afrika und den armen Ländern Asiens die Geburtenrate auf ein akzeptables Niveau von zwei bis drei Kindern sinkt.

Was halten Sie von Fahrverboten hierzulande, während Europas ausgediente Flotte nach wie vor nach Afrika und Asien verkauft wird und dort schwarze Rußwolken produziert?

Stickoxide schaden direkt vor Ort, in der Atmosphäre werden sie langsam abgebaut. Für die Gesundheit der Menschen in den Städten ist es durchaus sinnvoll, solche Schadstoffe zu reduzieren. Aber auch das muss unbedingt sozialverträglich geschehen, sonst bekommen wir Situationen wie derzeit mit den Gelbwesten in Frankreich. Generell könnten wir schon Anpassungen machen: Müssen wir wirklich mit riesigen SUVs herumfahren? Warum gibt es in Deutschland kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen? Weniger PS und kleinere Autos würden schon viel ausmachen.

Autos sind ja nur ein kleiner Teil in der Klimarechnung. Wie schlimm sind denn Kohlekraftwerke, auch im Vergleich zu Langstreckenflügen oder einer Kreuzfahrtreise?

Bei den Kohlekraftwerken gibt es riesige Unterschiede. In Deutschland haben Kohlekraftwerke drei Stufen der Abgasreinigung, bei denen Stickoxide, Schwefeloxide, die sauren Regen verursachen, und Rußpartikel herausgefiltert werden. Die Kraftwerke sind also relativ sauber. Dafür wird ein riesiger Aufwand betrieben. Allerdings lässt sich das ungiftige, aber klimaschädliche Kohlendioxid mit heutigen Technologien nicht auffangen. In anderen Ländern wie Polen gibt es viel schmutzigere Kraftwerke, die neben CO 2 zudem sauren Regen verursachen und viele andere Schadstoffe emittieren.

Selbst ein Land wie Polen kann es sich erst mittelfristig leisten, von seiner Abhängigkeit der Kohlekraftwerke wegzukommen. Wie sollen gerade arme Länder die Klimaziele überhaupt umsetzen?

Wenn langfristig die ärmeren Länder nicht mitmachen, sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Länder unterhalb der Armutsgrenze, also mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von 2000 bis 4000 Euro pro Kopf, können sich das nicht leisten. Zur Veranschaulichung: Das ist weniger als ein Zehntel unseres durchschnittlichen Einkommens. Diese Länder haben nur Kohlekraftwerke, weil es die billigste Energie ist. Solarenergie ist wegen der Anschaffung und des Netzausbaus zu teuer. Deshalb wird neben Kohle in manchen dieser Länder auch zunehmend auf Atomkraft gesetzt.

Wo müsste man ansetzen, um die Erderwärmung gering zu halten?

Konkret könnten wir in Deutschland von den Braunkohlekraftwerken abrücken. Denn Braunkohle ist die schlimmste Energiequelle für das Klima. Zudem müssten wir das Einspeisegesetz für den Strom stoppen. Wir brauchen für Wind und Solarenergie keine Subventionen mehr, diese Energiequellen haben sich längst wettbewerbsfähig gemacht. Deutschland müsste zudem die maximal erlaubten Emissionen verringern. Auf diese Weise würde Braunkohle automatisch zu teuer, Gaskraftwerke dagegen günstiger werden. Dass Gaskraftwerke zugunsten der Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, ist ein Ergebnis der Fehlsteuerung durch Subventionen. Dabei wäre diese Form der Stromerzeugung gut regelbar und damit perfekt mit Sonnen- und Windenergie zu kombinieren.

Sie sind bekannt dafür, den Klimawandel nicht ganz so dramatisch einzuordnen wie andere Experten. Warum?

Was man vernachlässigt, sind die positiven Effekte. Durch den Klimawandel hat sich das Pflanzenwachstum erhöht – der Frühling startet früher und der Herbst beginnt später. Statt einer Ernte gibt es in einigen Regionen zwei. Es entsteht auch mehr Feuchtigkeit, weil mehr Wasser aus den Ozeanen verdampft und es mehr Regen gibt. Das Problem ist allerdings, dass sich die Strömungsmuster, wie sich Feuchtigkeit verteilt, verändern. Bestimmte Regionen bekommen dadurch weniger Regen. Während in Südeuropa im Sommer zunehmend ein Sahara-Klima herrscht, regnet es dort im Winter umso mehr. Diese Länder müssen sich anpassen, etwa durch den Bau von Stauseen, um die fehlende Feuchtigkeit im Sommer auszugleichen.

Könnte man das Klima eigentlich auch künstlich herunterkühlen?

Wenn es tatsächlich zu warm wird, kann man die sogenannte Albedo, also das Reflexionsvermögen der Erde, verändern. Nur 70 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie gelangen auf den Boden, sonst würde es viel zu heiß. Wenn man in den oberen Schichten der Atmosphäre nur ein Prozent mehr Wolken produzieren würde, die noch mehr Sonnenlicht zurück ins Weltall reflektieren, könnte man die Erwärmung durch die menschlichen CO 2 -Emissionen kompensieren. Allerdings dürfte das auch mit Nebenwirkungen verbunden sein. Ich halte es für ein letztes Mittel, wenn alle anderen Methoden versagen und es wirklich zu warm wird.

Fragen:Mirjam Moll

Zur Person Gerd Ganteför | Bild: Stephan Wagner Gerd Ganteför (62) ist Experimentalphysiker und unterrichtet an der Universität Konstanz. Der Professor, Referent und Autor hat mehrere Bücher über den Klimawandel und die Kosten der Energiewende verfasst (u. a. „Wir drehen am Klima – na und?“) und gilt als Querdenker auf diesem Gebiet. Wie der Klimawandel am Bodensee wirkt, lesen Sie hier.