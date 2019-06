von Roland Knauer

Wann und wo der erste Joint geraucht wurde, könnte leicht im Dunkel der Geschichte verschwinden. Schließlich bleibt für die üblichen Analysemethoden von Archäologen wenig übrig, wenn Haschisch und Marihuana in ein trockenes Blatt gehüllt zu Asche verkohlen, die in alle Winde verweht wird. Schon besser stehen die Chancen, wenn das Gras in einem Räuchergefäß verbrannt wurde und der aufsteigende Rauch das Bewusstsein der Menschen in der Nähe veränderte. Solche Rituale könnten vor 2500 Jahren am Ufer des Taxkorgan-Flusses im Pamir-Gebirge üblich gewesen sein.

Ein Räuchergefäß mit Steinen von der Begräbnisstätte Jirzankal, die sich im ostchinesischen Teil des Pamirgebirges befindet (undatiertes Handout). Bereits vor 2.500 Jahren rauchten Menschen in China Cannabis. Das vermuten Wissenschaftler nach der Untersuchung von Räuchergefäßen, die sie an einer Begräbnisstätte gefunden hatten. | Bild: Xinhua Wu

Das schließen Nicole Boivin, Robert Spengler und Yimin Yang vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und ihre Kollegen von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking aus dort gefundenen Überresten von Cannabis. In mehr als 3000 Metern über dem Meeresspiegel stechen am Taxkorgan-Fluss etliche einige Meter lange Streifen ins Auge, die Menschen aus dunklen oder hellen Kieselsteinen parallel zueinander in die Landschaft gelegt hatten.

Deutliche Hanfspuren

Diese Steinreihen gehören offensichtlich zu einem Friedhof mit rund 50 Hügelgräbern, den Archäologen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in zwei Kampagnen in den Jahren 2013 und 2014 ausgruben. In den Grabkammern des Jirzankal-Friedhofs fanden die Forscher nicht nur die Überreste von Menschen, sondern auch sehr viele Keramik-Gegenstände, Steinwerkzeuge, Hölzer und Woll-Textilien, Gewebe aus Hanf fehlten dagegen. Etliche Analysen zeigen, dass der Friedhof vor rund 2400 bis 2600 Jahren genutzt wurde.

Im 2500 Jahre alten Jirzankal-Friedhof im Pamir-Gebirge wurde neben menschlichen Überresten auch ein Räuchergefäß gefunden, in dem Haschisch oder Marihuana verbrannt wurde. | Bild: Xinhua Wu

In acht dieser Gräber fanden die Archäologen Gefäße aus Holz in denen teilweise verkohlte Kieselsteine lagen. Welches Material hatten die Menschen damals in diesen Töpfchen verbrannt? Um das herauszubekommen, nahmen die Forscher kleine Proben und analysierten sie. Zu ihrer Verblüffung fanden die Forscher auf den Innenseiten der Holzgefäße und an den Rauchspuren der Steine den Fingerabdruck der Hanfpflanzen, aus deren Blüten Marihuana und aus deren Harz Haschisch gewonnen wird.

Rückstände belegen Rausch-Wirkung

Hanf wiederum ist eine Pflanze, die die Menschen seit mehr als 6000 Jahren in Ostasien anbauten. Schon in der Steinzeit pressten Menschen aus den Hanf-Samen ein Öl und fertigten aus den Fasern der Pflanze Seile, sowie ein Gewebe für Tücher und Kleidung. Für den gleichen Zweck wird Hanf noch heute auch in Europa angebaut. Hanffasern werden zum Beispiel verwendet, um die Kunststoffe zu verstärken, mit denen Auto-Hersteller den Kofferraum und die Türen ihrer Fahrzeuge auskleiden.

Eine Cannabis-Pflanze steht in einem Hinterhof (Symbolbild) | Bild: Matt Masin (Orange County Register via ZUMA/dpa)

Dieser Nutzhanf enthält heute genau wie vor 6000 Jahren in China allerdings nur sehr geringe Mengen von „Cannabinoiden“ genannten Inhaltsstoffen, die als Arzneimittel oder als Droge verwendet werden. Als Joint taugen diese Pflanzen daher nicht. Die Max-Planck-Forscher fanden in den Räuchergefäßen aus dem Jirzankal-Friedhof allerdings Spuren von deutlich größeren Cannabinoid-Mengen. Anscheinend hatten die Menschen im Pamir-Gebirge also Pflanzen gesammelt oder angebaut, die als Droge verwendet werden können. In den vergangenen Jahren hatten Archäologen zwar in China und im russischen Altai-Gebirge in Gräbern ebenfalls solche Hanf-Sorten gefunden, die allerdings keinerlei Rauchspuren aufwiesen.

Versuch des Kontaktes zu Göttern?

Weshalb aber wurden diese Hanf-Sorten ausgerechnet im Pamir-Gebirge verwendet? Da könnten die teilweise extremen Bedingungen in dieser Höhe eine Rolle gespielt haben, vermuten die Forscher. So scheint der starke ultraviolette Anteil der Sonnenstrahlung dort oben die Produktion der Cannabinoide anzukurbeln. Vielleicht sind die Hanfsorten für medizinische Zwecke und für den Drogenkonsum dort also ganz natürlich entstanden und von den Heilern und Schamanen entdeckt worden? Entlang der Seidenstraße könnten Haschisch und Marihuana dann in die westlichen Länder gekommen sein.

Saßen in der nähe dieses chinesischen Grabes vor tausenden Jahren Menschen und berauschten sich mit Cannabis? Ja, sagt die Forschung. | Bild: Xinhua Wu

Möglicherweise wurden die Räuchergefäße im Pamir-Gebirge bei Ritualen verwendet, bei denen auch Menschenopfer gebracht wurden. Die Archäologen fanden jedenfalls etliche Knochen, an denen sie Spuren tödlicher Verletzungen fanden. Bei diesen Ritualen und eventuell auch bei Bestattungen könnten Haschisch und Marihuana dann verbrannt worden sein, um mit den Verstorbenen oder mit den Göttern in Verbindung zu treten, spekulieren die Forscher.