von SK

U-Bahnhöfe sind in den meisten Fällen keine Orte zum Verweilen: Reisende springen aus den Zügen, ziehen ihre Rollkoffer hinter sich her und eilen flugs zum nächsten Gleis. Manchmal müssen sie sich aber auch in Geduld üben, nämlich dann, wenn die nächste Bahn zu spät kommt oder ganz ausfällt.

Nicht alle U-Bahnhöfe sind dabei so trist, wie man denken mag. Das zeigt das Internet-Portal Travelcircus in einem Ranking. Die Plattform hat die zehn schönsten U-Bahnhöfe der Welt zusammengestellt - und zeigt beeindruckende Bilder.

T-Centralen-Station in Stockholm (Schweden)

Die U-Bahnstation T-Centralen in der schwedischen Hauptstadt sieht aus wie eine riesige Höhle mit dazugehörigen Malereien. | Bild: Travelcircus

Die Stockholmer Metro ähnelt einer gigantischen Kunstgalerie: Etwa 150 Künstler haben sich in mehr als 90 der 110 Stationen verewigt. Dabei sind einzigartige Kunstwerke entstanden.

Der Haltepunkt T-Centralen ist einer der zentralen Knotenpunkte unterhalb der Stadt und wurde als erste Station von schwedischen Künstlern umgestaltet - das geschah bereits 1957. Das Ergebnis der Kunstaktion ist ein riesiges Höhlenrelief.

Formosa-Boulevard-Station in Kaohsiung (Taiwan)

Viel Licht in verschiedenen Farben und Intensität: die Formosa-Boulevard-Station in der Hafenstadt Kaohsiung. | Bild: Travelcircus

Kaohsiung ist eine der größten und modernsten Städte in Taiwan. Die Hafenstadt verfügt über zwei Linien mit 37 Stationen. Fünf dieser Haltestellen sind von internationalen Künstlern gestaltet worden. Das Highlight finden Besucher in der Formosa-Boulevard-Station: ein Lichtdom - ein gigantisches Glaskunstwerk mit 4500 Glasstücken.

Die kreisrunde Decke hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist in nach den vier Elementen aufgeteilt: Wasser, Erde, Feuer und Wasser. Zu bestimmten Tageszeiten findet eine Lichtshow statt und taucht die Haltestelle in verschiedene Farben.

Park-Pobedy-Station in Moskau (Russland)

Kein Ballsaal, sondern eine U-Bahnhaltestelle: Die Station Park Pobedy in der russischen Hauptstadt ist eine Haltestelle ganz in Marmor. | Bild: Travelcircus

Das Moskauer U-Bahn-System ist 1935 eröffnet worden. Viele der über 200 Stationen ähneln eher Kathedralen statt tristen Untergrundbahnhöfen. Die Haltestellen der Ringlinie sind geschmückt mit Mosaiken und Ornamenten aus Marmor, Granit und Edelsteinen.

Die prächtigste Station: Park Pobedy. 2003 eröffnet, glänzen die Wände in hellem und braunem Marmor. Der Boden ist aus Granit. Wer zu ihr gelangen will, sollte Zeit mitbringen. Der Weg führt über eine Rolltreppe: Sie ist mit 126 Metern eine der längsten der Welt.

HafenCity-Station in Hamburg (Deutschland)

Glühbirnen sind out, Leuchtcontainer sind in: Die Hamburger U-Bahnstation HafenCity besitzt genau zwölf davon. | Bild: Travelcircus

Die U-Bahnstation HafenCity in der Hansestadt ist 2012 eröffnet worden. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Stadtteil HafenCity. Die neue U-Bahnstation ist so modern wie der dazugehörige Stadtteil. Ein besonderes Highlight bilden die zwölf Leuchtcontainer, die hängen von der Decke hängen.

Jeder wiegt sechs Tonnen und ist mit 280 LEDs ausgestattet. Metallplatten an der Wand und an der Decke reflektieren das Licht. Je nach Tageszeit wird das Licht angepasst. Musik darf dabei nicht fehlen: An Wochenenden werden zwischen 10 und 18 Uhr Lichtkompositionen zu klassischer Musik aufgeführt.

City-Hall-Station in New York (USA)

Diese U-Bahnstation könnte auch einem Harry Potter-Film entsprungen sein: Die Haltestelle City-Hall liegt aber in den USA und zwar in New York. | Bild: Travelcircus

Sie ist eine der ältesten U-Bahnhaltestellen New Yorks: Die City-Hall-Station. Die Eröffnung des U-Bahn-Netzes reicht zurück in das Jahr 1904 und ist mit über 450 Stationen eines der verzweigtesten der Welt. Bereits zu den Bauzeiten galt der Haltepunkt als eine der schönsten Stationen der Welt.

Der Grund zeigt sich dem Betrachter schnell: Sie ist im Stil der Neoromantik gebaut. Das Gewölbe ist mit grün-gelben Fliesen besetzt und in New York einzigartig. An einigen Stellen dringt sogar Tageslicht in die Station. Wegen schrumpfender Passagierzahlen wurde sie 1945 geschlossen. Jetzt finden mehrmals im Jahr Führungen statt.

Toledo-Station in Neapel (Italien)

Wie ein Museum: Das Metro-Netz von Neapel gleicht einer riesigen Ausstellungsfläche. | Bild: Travelcircus

Das Streckennetz in Neapel ist mit 23 Stationen und 20 Kilometern überschaubar. Dennoch können sich die U-Bahnstationen sehen lassen: Seit 2001 werden die einzelnen Haltestellen von Künstlern gestaltet. Das Ergebnis: Mittlerweile gleicht die U-Bahn in Neapel einem großen Museum, denn die Haltepunkte beherbergen über 200 Kunstwerke.

Die wohl bekannteste ist die Toledo-Station: Der spanische Architekt Oscar Tusquets Blanca gestaltete die Bereiche überhalb des Meeresspiegels, als wären sie in Fels gehauen. Die unterhalb des Meeresspiegels scheinen dagegen im Meer zu versinken. Blaue Fliesen und Lichtspiele verstärken das Gefühl unter Wasser zu sein.

Marienplatz in München (Deutschland)

Ein kräftiges Orange: Die Station Marienplatz ist unverkennbar. | Bild: Travelcircus

Die bekannte U-Bahnstation Marienplatz in der bayrischen Landeshauptstadt ist 1971 eröffnet worden. Sie ist einer der Hauptknotenpunkte der Stadt und fällt im Vergleich zu den anderen Station aus dem Rahmen: Während die meisten Haltestellen im tristen Grau gehalten sind, erstrahlt diese Station in einem satten Orange.

Die Station besticht aber nicht nur durch ihr Aussehen: Die langen Fußgängertunnel, die zu dem Haltepunkt führen, sind ebenso mit orangenen Wandpaneelen ausgestattet.

Szent-Gellért-Square-Station in Budapest (Ungarn)

Ein Meer aus Mosaik: Über 2,5 Millionen dieser kleinen Steine zieren die Szent-Gellért-Station in Budapest. | Bild: Travelcircus

Das U-Bahnnetz der ungarischen Hauptstadt gehört zu den ältesten der Welt: Es ist bereits 1896 eröffnet worden, verfügt über 40 Kilometer Strecke und 52 Stationen. 2014 kam die Szent-Gellért-Station hinzu.

Die Haltestelle ist ein Gesamtkunstwerk aus 2,8 Millionen Mosaik-Steinen. Verbaut hat sie der ungarische Künstler Tamás Komoróczky. Sie bilden ein wellenförmiges Muster an der Decke und den Säulen der U-Bahnstation.

Station Rathaus Spandau in Berlin (Deutschland)

Keine dunklen Ecken: Die Berliner U-Bahnstation Rathaus Spandau verfügt über mehr als 60 Lampen. | Bild: Travelcircus

Die Berliner U-Bahn war die erste Untergrundbahn Deutschlands. 1902 wurde sie Inbetrieb genommen. Heute besteht das Netz aus 173 Stationen. Die meisten sind eher zweckmäßig gehalten. Viele andere sind durch künstlerische Elemente oder ihre architektonische Gestaltung unverwechselbar. Geht es nach dem Portal Travelcircus, ist der U-Bahnhof Spandau gar einer der schönsten der Welt.

Die Haltestelle wurde vom Architekten Rainer G. Rümmler entworfen und 1984 eröffnet. In der Haltestelle hängen genau 64 Lampen von der Decke, die Säulen sind mit Granit verkleidet. Seit 2017 steht der U-Bahnhof als Zeugnis der Nachkriegsmoderne unter Denkmalschutz.

BurJuman-Station in Dubai (Vereinigte Arabische Emiraten)

Meeresbewohner als Modelle für Kronleuchter: Die Beleuchtung in der Station BurJuman erinnert an Quallen. | Bild: Nepenthes

Die Metro in Dubai ist noch relativ jung: 2009 eröffnete das U-Bahnnetz. Dementsprechend modern sehen die Stationen aus, die Züge sind fahrerlos. Eine der prunkvollsten ist BurJuman. Die Haltestelle ist in blaues Licht getaucht.

Ihr Thema ist schnell erkennbar: Wasser und Meer. So ähneln die Kronleuchter riesigen Quallen. An den Wänden hängen zudem Fotos, die Geschichten von der Perlentaucherei und Fischerei in Dubai erzählen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein