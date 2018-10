Einmal mit Astronaut Alexander Gerst sprechen, während der im All ist? Für 15 Schüler ist dieser Traum heute Realität geworden. Am Nachmittag haben sie die Gelegenheit erhalten, Deutschlands Mann im All von der Insel Mainau aus zu befragen.

Die Jugendlichen hatten sich dafür über den Schulwettbewerb "Beschützer der Erde 2.0" qualifiziert, an dem auch das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell beteiligt ist.

Icarus ist ein Thema

Neben Fragen zu Astro-Alex' Alltag im All und dem Umweltschutz ging es deswegen auch um das Tierbeobachtungs-Projekt Icarus, für das kürzlich ein Modul an der ISS installiert wurde. An der Veranstaltung nahmen auch Michael Wikelski, der Icarus-Projektleiter und Reinhold Ewald teil, der 1997 als Astronaut auf der Raumstation Mir war.

Die Veranstaltung im Video zum Nachsehen

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein