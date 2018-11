von Felix Lee und dpa

Der Aufschrei war groß, als chinesische Wissenschaftlervor drei Jahren verkündeten, sie hätten erstmals auf der Welt in das Erbgut befruchteter menschlicher Embryos eingegriffen. Eigenen Bekundungen zufolge hatten die Wissenschaftler aber absichtlich fehlgebildete Embryos verwendet. Nachdem sie ihr Experiment für beendet erklärt hatten, warfen sie die Föten in den Müll.

Nun ist ein anderer chinesischer Wissenschaftler noch einen großen Schritt weitergegangen: An der Southern University of Science and Technology in Shenzhen hat er nach eigener Auskunft genveränderte Embryonen von Leihmüttern auch austragen lassen. Sie heißen Lulu und Nana. Und sie sind nach Angaben des Forschers He Jiankui die weltweit ersten Babys, die nach einer Genmanipulation zur Welt gekommen sind. Der Wissenschaftler, der diesen Eingriff vorgenommen hat, spricht auf einem YouTube-Video von „zwei wunderschönen kleinen chinesischen Mädchen“. Sie seien vor einigen Wochen „weinend und so gesund wie jedes andere Baby zur Welt gekommen“.

He Jiankui in seinem Labor in Shenzhen. Es gehe ihm nicht darum, Kinder zu erschaffen, deren IQ erhöht und deren Haar- und Augenfarbe ausgewählt werden kann, behauptete er. | Bild: MARK SCHIEFELBEIN

Die Gen-Schere Crispr/Cas9

Bedient hat sich der Wissenschaftler des Genom-Editier-Verfahrens Crispr/Cas9, einer Art Schere, die es ermöglicht, die Gene zu manipulieren. Im Video sagt He, er habe das Erbgut der beiden Mädchen in einem frühen Embryo-Stadium verändert. Sein Ziel sei es nicht, eine erbliche Krankheit zu verhindern, sondern eine Eigenschaft zu verleihen, die nur wenige Menschen haben: einer möglichen Infektion mit dem AIDS-Virus HIV zu widerstehen. Er wolle mithelfen, HIV auszurotten.

Sein Experiment hat der Forscher angeblich bei sieben chinesischen Paaren vorgenommen, bei denen der Mann jeweils HIV hat. Über künstliche Befruchtung wurden die Embryos erzeugt. Ob es diesen Eingriff tatsächlich gegeben hat, ist unklar. Dafür bedarf es einer unabhängigen wissenschaftlichen Veröffentlichung, die noch nicht vorliegt. Eine Sprecherin der Universität bestritt, dass das Experiment in den Laboren ihrer Einrichtung stattgefunden habe. „Wir sind zutiefst schockiert“, hieß es in einer Mitteilung. Andere umstrittene Experimente der jüngeren Vergangenheit in China wurden allerdings zum Teil erst Wochen später bestätigt.

Bild: DPA

Entsetzen beim Ethikrat

Der Vorsitzende des Deutschen Ethik­rats, Peter Dabrock, zeigt sich entsetzt. „Sollte es sich bewahrheiten, dass ein mithilfe von Crispr genmanipuliertes Baby erzeugt worden ist, wäre dies für die Wissenschaft ein Super-Gau.“ Er fordert, dass sich die globale Politik so schnell wie möglich des Themas annimmt. „Angesichts der Ansinnen muss man darüber nachdenken, eine Überwachungsbehörde analog zur Internationalen Atomenergie-Organisation zu schaffen.“ Schließlich handele es sich um „gravierende Eingriffe in die biologische Grundlage des Menschen“.

Bei einem der Zwillinge habe sich schon in der Petri-Schale gezeigt, dass die Manipulation nicht zum Tragen gekommen sei, erklärte Dabrock. Trotzdem seien beide Embryos eingepflanzt worden. Auch das sei ein Beleg dafür, dass es He nicht um eine Therapie oder die Vermeidung einer Krankheit gehe. He hält mehrere Patente für Techniken zur Veränderung von Erbgut, handfeste finanzielle Interessen dürften Teil seiner Motivation sein. Laut chinesischen Staatsmedien besitzt er auch eine Firma für Gentestgeräte.

He Jiankui (l.) und Kollegin Zhou Xiaoqin arbeiten an einem Computer. Kritiker sehen eine Gefahr hin zu kommerziellen Designerbabys und einer neuen Eugenik. | Bild: MARK SCHIEFELBEIN

Kritik von Forscherkollegen

Von chinesischen Forschern kam massive Kritik: „Direkte Versuche am Menschen können nur als verrückt beschrieben werden“, hieß es in einem Schreiben von 122 Forschern. Die Versuche seien ein „schwerer Schlag für die weltweite Reputation der chinesischen Wissenschaft“. Statements von der Regierung gab es zunächst nicht.

Genmanipulation bei Embryonen oder gar das Klonen von Föten gilt unter Wissenschaftlern als verpönt und ist in fast allen Ländern nicht erlaubt. Die Risiken von Missbildungen gelten als äußerst hoch. Unklar sind auch die Langzeitrisiken für das Kind und nachfolgende Generationen. Auch ethisch gibt es Bedenken. Befürchtet wird, dass Forscher den „perfekten“ Menschen kreieren könnten. Auch in China ist Genmanipulation bei menschlichen Embryonen offiziell verboten. Doch es gibt de facto keine Kontrolle. Vielmehr hat sich unter Genforschern herumgesprochen, dass in China vergleichsweise ungezügelt daran geforscht werden kann. Mit hohen Gehältern lockt China Wissenschaftler an. Im Fünfjahresplan sind Ausgaben von 400 Millionen Euro für Biotechnolgie vorgesehen. Bis 2025 will China in der Genforschung zur Weltspitze gehören.

Jiankuis Mitarbeiterin Zhou Xiaoqin (l.) lädt Cas9-Protein und PCSK9 sgRNA-Moleküle in eine feine Glaspipette. | Bild: MARK SCHIEFELBEIN

Ihm sei bewusst, dass seine Arbeit Diskussionen auslösen werde, erklärt He in seiner Videobotschaft. „Aber ich glaube, Familien brauchen diese Technik.“ Es gehe ihm nicht darum, Kinder zu erschaffen, deren IQ erhöht und deren Haar- und Augenfarbe ausgewählt werden kann, behauptete er.

Der Chinesische Forscher He Jiankui spricht in einem Video über sein Projekt (englisch):

