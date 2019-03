von Cornelia Wystrichowski

Herr Kieling, Sie arbeiten seit bald 30 Jahren als Tierfilmer. Welches waren die Höhepunkte in all der Zeit?

Ich war in Alaska der Erste, der eine Eisbärenpaarung gefilmt hat, und bin als Erster mit einem wilden Grizzlybären in einem Gletschersee getaucht und habe den unter Wasser gefilmt. Es hat fast drei Monate gedauert, um den Bären im See an meine Nähe zu gewöhnen. An Land hat er mich toleriert, aber unter Wasser – ich im Trockentauchanzug mit Schnorchel und Bleigurt – war er empört. Ich war auch der erste Kameramann, der einen richtigen Wildschweinkampf gefilmt hat. Beide dieser Keiler wogen etwa 150 Kilo und sind aufeinander losgegangen, und ich musste ganz nah dran sein, weil da so viele Büsche waren. Es hat vier Jahre gedauert, bis ich die Szene im Kasten hatte.

Haben Sie denn niemals Angst?

Doch, selbstverständlich. Das wäre ja schlimm, wenn ich keinen Respekt und keine Angst hätte. Dann würde ich gar nicht mehr leben.

Als Tierfilmer kommen Sie in der ganzen Welt herum. Wo kann man als Otto Normalverbraucher schöne Naturerlebnisse haben?

Das ist ganz einfach. Man muss nur mal wieder vor die Stadt fahren, aber nicht auf dem Motorrad mit 180 durch blühende Rapsfelder – das ist kein Natur-erlebnis. Nein, man muss in die Heide, das Mittelgebirge oder den nächsten zusammenhängenden Wald, das Mobiltelefon ausschalten, eine Stunde ruhig dasitzen, was viele Menschen gar nicht mehr können, und in die Natur reinhören. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie eine Eidechse oder es kommt ein Fuchs vorbei oder ein Reh. Natur will gefühlt werden. Es reicht nicht, dass man nur „Terra X“ schaut und sagt: „Das ist aber schön, was der junge Mann da dreht.“ Man muss auch mal selber rausgehen.

Wie wurden Sie Naturfilmer?

Mein erstes Foto habe ich gemacht, als ich fünf oder sechs war. Da habe ich mein Meerschweinchen Hansi fotografiert, das Bild habe ich heute noch. Mit 17, 18 Jahren fuhr ich zur See und hatte eine Schmalfilmkamera dabei, damit habe ich Tiere, Menschen und exotische Orte gefilmt. Danach war ich Förster in der Eifel, später bin ich als Forstberater nach China, dann war ich in Indien. Irgendwann war mir klar, dass ich mich filmisch weiterentwickeln will. 1991 habe ich mir meine erste professionelle 16-Milimeter-Kamera gekauft. Ich bin nach Alaska gereist und im Kanu 3500 Kilometer den Yukon runtergefahren – mit meiner damaligen Freundin und meinem Hund. Wir haben alles ordentlich gefilmt, allerdings ohne Auftrag. Aber ich habe an mich geglaubt und habe mein ganzes Geld da rein investiert.

Hinterher haben Sie das Material einfach dem Fernsehen angeboten?

Der WDR fand das Material unglaublich und hat zwei mal 45 Minuten für „Länder, Menschen, Abenteuer“ daraus gemacht. Das war mein Einstieg in die professionelle Filmer-Welt, danach bin ich relativ schnell zum ZDF gekommen. Ich sah die Möglichkeit, von meinen Filmen leben zu können, und dem bin ich treu geblieben.

Sie mussten vor einer Weile wegen eines Gehirntumors operiert werden und waren schon kurz danach wieder mit der Kamera auf Achse. Brauchten Sie gar keine Auszeit?

Ich sollte zwar eine Reha machen, wo man wieder vernünftig sprechen, zählen und sich bewegen lernt. Ich habe mich aber lieber nach Nordgriechenland fahren lassen und habe an einem See an der bulgarischen Grenze Krauskopfpelikane gefilmt. Ich bin beseelt und glücklich davon zurückgekommen und habe mich besser erholt als in einer Reha-Klinik. Man kann das werten, wie man will, aber die Tierfilmerei und die Naturfotografie sind mein Lebenselixier.

Wenn Sie nicht auf Reisen sind, leben Sie auf einem Bauernhof in der Eifel. Mit Tieren?

Wir haben nur eine Katze, einen Hund und ein paar Hühner. Das ist ein klassischer Nebenerwerbs-Bauernhof in einem ganz kleinen Ort in der Hocheifel. Ich baue Braugerste an, und wir haben ein paar Hackfrüchte, also Rüben und Kartoffeln.



Fragen:Cornelia Wystrichowski