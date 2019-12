Eine Giraffenfamilie begrüßt uns gleich auf der ersten Lichtung, und wir sehen immer mehr. Jedes Tier löst erneutes Staunen aus. Wir sind zu Fuß unterwegs im Arusha-Nationalpark. Er liegt im Norden Tansanias in Sichtweite des Kilimandscharos am Fuß des mächtigen Mount Merus und ist das ganze Jahr grün, weil an dem 4656 Meter hohen Berg mit seinen bewaldeten Steilhängen mehrere Flüsse entspringen, die ständig Wasser führen. Das schildert unser Guide Bioto, der sich bestens auskennt.

Fotogene Familie: Giraffengruppe im Arusha-Nationalpark. | Bild: Kay Tilgner

Wir gehen nahe an einer Büffelherde vorbei, sehen Zebras, Warzenschweine, Affen und sogar einen weißen Pavian. Ein Ranger begleitet uns mit einem Gewehr. Abends schreiten vor unseren Augen bei der Hatari-Lodge acht Giraffen über die Mommella-Lichtung, wir spüren den Puls Afrikas.

Flamingos am Natronsee

Ein anderes Bild bietet sich im Tarangire-Nationalpark mit seinen monumentalen Affenbrotbäumen (Baobab). In den Ebenen tummeln sich Elefanten und Antilopen. Ein Natronsee ist von Flamingos übersät, die sich von roten Flusskrebsen ernähren. Die Straßen führen vorbei an zahlreichen Kaffeeplantagen, oft geht es steil und kurvig bergauf und wieder bergab.

An diesem Natronsee im Tarangire-Nationalpark tummeln sich die Flamingos, die sich von Krebsen ernähren. | Bild: Birgit Lutz

Unser nächstes Ziel ist die Serengeti. Endloses Land heißt „Serengeti“ in der Sprache der Massai, und beim Durchfahren spüren wir diese Weite. Savanne, Steppe, staubige Straßen, und immer wieder Akazienbäume mit ihren breit ausladenden Kronen als Wahrzeichen. In dem mehr als 14 000 Quadratkilometer großen Park darf nicht gebaut werden.

Nachts hört man Löwen rufen

Dort finden sich nur Unterkünfte für die Ranger und abbaubare Zelte für Touristen, selbst Massai dürfen dort nicht wohnen. Die Zelte wie im Serengeti Wildcamp stehen mitten in der Wildnis, wenn es dunkel wird, dürfen wir im Camp nur in Begleitung von Massai gehen, nachts hören wir auf dem Gelände Hyänen und Löwen rufen.

Ein Zebra grast im Arusha-Nationalpark vor einer Büffelherde. | Bild: Kay Tilgner

Eine Ballonfahrt zum Sonnenaufgang bietet neue Einblicke in dieses einzigartige Naturreservat. Aus wenigen Metern Höhe sehen wir die Tiere genau: Hyänen, Zebras oder ein Löwenrudel. Die Serengeti ist keinesfalls topfeben. Immer wieder lockern Hügelzüge und Steinformationen die Landschaft auf. Die Savanne ist durchfurcht von einem Wegenetz. Die ausgetreteneren Pfade stammen von Flusspferden, sagt unser Pilot Ferrell, die dünneren von Zebras.

Die größte Raubtierdichte Afrikas

Ein Muss ist auch der benachbarte Ngorongoro-Krater. Entstanden durch einen Vulkanausbruch vor Jahrtausenden, hat er mit einem Durchmesser von 20 Kilometern die größte Raubtierdichte Afrikas. Hier tummeln sich unter anderem Zebras, Gnus, Antilopen, Büffel, Elefanten, Warzenschweine und zahlreiche Vögel, darunter auch Marabus mit ihren kräftigen Schnäbeln, die bei einem Picknick in der Wildnis gerne mitfressen möchten.

Im Ngorongorokrater präsentiert sich ein Löwenpaar. | Bild: Kay Tilgner

Auf einem Savannenstück im Krater stehen und liegen vier Löwen, zwei Männchen und zwei Löwinnen. „Jetzt sehen wir gleich eine Löwenhochzeit“, erklärt unser Guide Bioto, und wir sahen sie tatsächlich, ein beeindruckendes Schauspiel.

Die Grzimeks sind unvergessen

Das Gebiet um den Ngorongoro-Krater gehörte ursprünglich zu dem 1951 ins Leben gerufenen Serengeti-Nationalpark, für dessen Erhalt sich der deutsche Professor Bernhard Grzimek und sein Sohn Michael Grzimek so einsetzten. Mit ihrem Film und Buch „Die Serengeti darf nicht sterben“ haben sie mit dazu beigetragen, dass die Serengeti zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, wenngleich sie nicht verhindern konnten, das das Ngorongoro-Gebiet abgetrennt wurde.

Souvenirs: In der Nähe des Ngorongoro-Kraters bieten Massai handgemachten Perlenschmuck zum Kauf an. | Bild: Birgit Lutz

Die Menschen in Afrika haben noch heute großen Respekt vor Bernhard Grzimek und Michael Grzimek, der im Januar 1959 bei den Dreharbeiten für „Die Serengeti darf nicht sterben“ bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Sein Grabmal, in das später die Asche seines Vaters kam, steht am Rand des Ngorongoro-Kraters.

Wo Freddie Mercury aufwuchs

Den Safari-Staub waschen wir uns auf Sansibar ab. Ein Spaziergang durch die Hauptstadt Stone Town führt selbstverständlich zum Haus, wo Queen-Sänger Freddie Mercury mit seinen Eltern wohnte, bevor die Familie nach London übersiedelte. Ein Abendessen in einem Restaurant über den Dächern vermittelt neben den kulinarischen Köstlichkeiten den Blick über die Stadt zum Hafen.

Auf einer Gewürzplantage auf Sansibar sehen wir auch die Jack Fruit. | Bild: Kay Tilgner

Die Bevölkerung Sansibars ist überwiegend muslimisch, doch Toleranz sei ihnen wichtig, erklärt unser Guide Hasan: Hier könne jeder seine Religion leben. In einer Hütte werden wir von einheimischen Frauen bekocht. In einer Gewürzplantage erfahren wir, wie köstlich frische Zimtrinde schmeckt.

Seesterne in allen Farben

Eine Oase für sich ist das neue „Aqua Beach Resort“ im Nordosten Sansibars. Über weißen Strand und Palmen erstreckt sich der Blick über den Indischen Ozean bis zum Horizont. Das Hotel, das dem Reiseveranstalter Chamäleon und dem heimischen Busunternehmen Zenith gehört, setzt auf Nachhaltigkeit und pflegt engen Kontakt zu einem Nachbardorf. Dort lassen sie unter anderem eine kaputte Wasserleitung reparieren und unterstützen Frauen, die Handarbeit anfertigen, sagt Manager Alois Inninger.

Beliebte Attraktion: Die Riesenschildkröten auf Prison Island in Sansibar lassen sich gerne füttern und streicheln. | Bild: Kay Tilgner

Wir lassen die Seele baumeln, mit Schnorcheln, einem Besuch auf Prison Island mit den Riesenschildkröten und einem Besuch von „The Rock Restaurant“ auf einem Fels im Meer. Bei Ebbe waten wir durch das Watt, und finden Seesterne in allen Farben. Und nachts leuchten die Sterne am Firmament.