von SK

Es war eine schlagzeilenträchtigen Affäre, die nun schon wieder vorbei sein soll. Jogi Löw, 58, Fußball-Bundestrainer, ist offenbar wieder Single. Noch vor Kurzem kursierten Fotos, die den gebürtigen Schwarzwälder in trauter Zweisamkeit mit der Schauspielerin Jeanette Hain (49) in Berlin zeigten. Wenige Wochen später will das Magazin „Bunte“ aus dem Umfeld Löws erfahren haben, dass es aus ist.

„Das war nichts Ernstes. Die beiden kamen sich halt mal kurz nah. Mehr nicht“, wird ein Vertrauter zitiert. Der Fußball stehe an erster Stelle, Löw sei „noch gar nicht reif für eine neue Beziehung“. Hain stehe er allerdings nach wie vor nah. Eine Scheidung von seiner Noch-Ehefrau sei nicht geplant. Vor mehr als zwei Jahren hatten sich die beiden getrennt, sollen sich aber immer noch gut verstehen.

