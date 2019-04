Karl-Heinz Backes: Endlich ist das Ende des Color-Rado-Fastens in Sicht. Bald kann ich mir mein geliebtes Lakritz wieder schmecken lassen.

Mann, können sechs Wochen Fastenzeit lang sein! Es gab Momente, in denen ich in den Kalender schaute und überrascht war, wie lange meine Durststrecke noch dauern sollte. Ich habe die vergangenen Wochen auf Lakritze verzichtet, was mir sehr als Norddeutschem naturgemäß schwergefallen ist. Es war schon eine harte Probe, an meinem Schreibtisch zu sitzen und – wie üblich – neben mir die Dose Color-Rado stehen zu haben. Die Kollegen haben sich gerne bedient. Und ich musste mich sehr zurückhalten, um nicht der Versuchung nachzugeben. Nun ist übrigens endgültig erwiesen, dass ich als Lakritz-Liebhaber in der Medienwerkstatt eins unverzichtbar bin. Ohne mein Zugreifen blieb die Lakritze nämlich einsam in der Dose zurück, während die Kollegen Gummibären naschten. Nun also beende ich erfolgreich die Fastenzeit. Ich habe festgestellt, dass man mit Disziplin und gutem Willen der Versuchung widerstehen kann, und fühle mich sehr wohl dabei. Trotzdem bin ich froh, dass bald alles wieder normal läuft und ich mich beim Lakritz bedienen kann, ohne neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen zu schauen. Soweit die frohe Botschaft für mich, allen anderen im Büro sei gesagt: Es gibt frisches Color-Rado auf meinem Schreibtisch!