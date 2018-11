Köln Nach höchstem Punktspielsieg in 13 Jahren: Köln feiert seinen 1.FC und den Start der Karnevalssaison

Beim 1. FC Köln war vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden „ordentlich Druck auf dem Kessel“. Seit vier Spielen hatte der Aufstiegs-Favorit in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gewonnen. Was am Samstag auf dem Platz folgte, war eine Befreiung zum Start der Karnevalssaison.