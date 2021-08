In den bayerischen Alpen ist ein 60-Jähriger beim Absturz eines Segelflugzeugs ums Leben gekommen. Er galt zuvor stundenlang als vermisst, wie die Polizei in Rosenheim am Freitag mitteilte. Demnach brach der Mann am Mittwochmittag von einem Flugplatz in Ohlstadt im Landkreis Garmisch-Patenkirchen zu einem Rundflug auf. Seit dem Abend galt er als vermisst.

Mit Hubschraubern suchten die Rettungskräfte zunächst erfolglos nach dem Vermissten. Am Donnerstagvormittag konnte schließlich nur noch das Wrack des verunglückten Segelflugzeugs in den Ammergauer Alpen gefunden werden. Für den 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde in unmittelbarer Nähe des Wracks gefunden. Ein Vordringen zur Unfallstelle war wegen des sehr steilen und brüchigen Felsens zunächst nicht möglich.

Mehrere Anflugversuche mit einem Polizeihubschrauber mussten wegen schlechten Wetters abgebrochen werden. Erst am Nachmittag gelang es den Einsatzkräften, zum Unfallort zu gelangen. Wie es zu dem Unfall kam, blieb unklar. (AFP)