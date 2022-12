Nur jeder Zweite Deutsche glaubt laut einer aktuellen Umfrage, dass 2023 im persönlichen Leben besser werde als 2022. Naja – da kann man schon zuversichtlicher sein. Sechs Gründe dafür:

1. Weil wir es selbst in der Hand haben

Die Aasgeier warten ja schon. Die Populisten, die Spinner, die Nazis, die nur darauf hoffen, dass die Gleichzeitigkeit der Krisen die Gesellschaft zerlegt. Die wollen, dass dem Einzelnen die Welt zu schwer wird, dass die Leute aufgeben, damit sie die Leiche fleddern können. Was für eine unendliche Genugtuung ist es, ihnen diesen Gefallen nicht zu tun. Ja, man kann mit Recht denken, dass die Welt schlecht ist.

Bringt es da überhaupt noch was, einer von den Guten zu sein? Gerade deswegen, ja! Der nette Morgengruß an den Nachbarn – vielleicht macht er dessen Tag ja so viel besser, dass er auf der Arbeit eine negative Entscheidung weniger trifft, deren Ausbleiben wiederum einem anderen Ärger erspart, wodurch der wieder einem anderen Menschen weniger den Tag versaut, und so weiter...

Wenn wir nett sind, wird auch 2023 netter. Kalenderspruch-Weisheit, die tatsächlich stimmt.

2. Unglück im Job muss nicht sein

Wer unter seinem Chef leidet, wer zu wenig verdient, wer langweilige Aufgaben hat, wer also morgens einfach gar keine Lust auf seine Arbeit hat: Der hat 2023 erst recht alle Möglichkeiten, zu wechseln. Die geburtenstarken Jahrgänge verabschieden sich nach und nach in den Ruhestand, und die Rezession wird dem Arbeitsmarkt nur wenig zusetzen, sagen Experten. Also, alle Chancen da für mehr Glück im Berufsleben!

3. Die wirklich guten Dinge bleiben kostenlos

Das erfrischende Bad im Bodensee an einem heißen Sommertag. Die Radtour durch den frühjahrsgrünen Schwarzwald. Der Spaziergang mit Freunden am Rhein entlang. Selbst wenn das Stück Butter fünf Euro kostet und der Cappuccino einen Zehner: Die wirklich schönen Dingen kosten nichts. Umso wertvoller werden sie, umso mehr gewinnen sie an Wert in turbulenten Zeiten. Liebe, Freundschaft, Familie, sie bringen uns durch jedes Jahr.

Der Sprung ins kalte Seewasser – diese Freude kann uns keiner nehmen. Bild: Sebastian Rothe – stock.adobe.com | Bild: Sebastian Rothe - stock.adobe.com

4. Endlich wieder richtig Fasnacht

Nach den Totalausfällen 2020 und 2021 gab es 2022 zumindest ein bisschen Fastnacht – aber so richtig vollständig, so richtig wuchtig kam sie im abgelaufenen Jahr noch nicht daher, die Schatten von Corona und dem gerade ausgebrochenen Ukraine-Krieg waren riesig. 2023 sollte die Fasnacht weitgehend unbeeindruckt zumindest von Corona ablaufen und gerade wegen aller sie umgebenden Katastrophen eine ganz besondere Energie freisetzen. Unbeschwertheit und Spaß kann jetzt keinem schaden.

BaWü-Check Klare Sache: Die Baden-Württemberger sind weiterhin für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen Das könnte Sie auch interessieren

5. Das wird die Krönung

Da muss man sich jetzt einfach mal mitreißen lassen. Die meisten werden zum ersten Mal bewusst miterleben, wie feierlich ein britischer König gekrönt wird. So froh man darüber sein kann, dass Deutschland den Adelsstand abgeschafft hat, so sehr kann man sich an diesem Spektakel trotzdem erfreuen. Denn wenn sie auf der Insel eines können, dann feiern. Mit uraltem Zeremoniell und großer Begeisterung.

Und letztes Mal hat es immerhin fast 70 Jahre gedauert, bis wieder eine Krönung stattfindet. Wobei es bei König Charles wohl nicht ganz so lange wird – außer er wird 144 Jahre alt. Man weiß ja nie.

6. Deutschland wird Fußball-Weltmeister

Nein, nein, keine Sorge, Sie haben nichts verpasst. Die Fifa hat nicht spontan eine Männer-WM mit 120 Teams in Nordkorea, Syrien und auf dem Mond angesetzt.

Es geht also nicht um unsere müden Flick-Männer, sondern um die Frauen: Nach dem knapp verpassten Europameister-Titel 2022 dürfen die 2023 um den WM-Sieg spielen – und das sogar im europäischen Sommer! In demokratischen Ländern, Australien und Neuseeland! Unvorstellbar toll, oder?