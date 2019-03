Der neue 5G-Mobilfunkstandard gilt als Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung Deutschlands. Kommenden Dienstag werden – so Eileinsprüche keinen Erfolg haben – die ersten Frequenzen für das neue Netz versteigert. Es soll nie dagewesene Geschwindigkeit und Datenkapazitäten im Mobilfunk ermöglichen. Doch was bedeutet das für uns, die jeden Tag der Mobilfunkstrahlung ausgesetzt sind, und unsere Gesundheit?

Was ist Mobilfunk-Strahlung überhaupt?

Beim Mobilfunk werden Daten über elektromagnetische Strahlung übertragen. Es handelt sich um sogenannte nicht-ionisierende Strahlung, das heißt, ihre Energie reicht nicht aus, um Atome in ihrem Aufbau zu verändern. In ihrem Eigenschaften vergleichbar ist die UV-Strahlung, die von der Sonne ausgeht.

Was macht sie mit unserem Körper?

Wissenschaftlich unumstritten ist, dass die Strahlung eine erwärmende Wirkung auf Körperzellen hat. Vergleichen kann man das, in sehr viel kleinerem Maßstab, mit dem, was in Mikrowellen passiert. „Ab einer Temperatur-Erhöhung von einem Grad kann es zu negativen gesundheitlichen Folgen kommen“, sagt Nicole Meßmer vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Diese Gefahren sollen Grenzwerte abwenden.