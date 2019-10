Petra-Alexandra Buhl ist Journalistin und Langzeitüberlebende nach einem Hodgkin-Lymphom. In ihrem neuen Buch „Heilung auf Widerruf“ ermutigt sie ehemalige Patienten zu mehr Selbstbewusstsein und kritisiert Missstände in der Nachsorge

Frau Buhl, Ihre Diagnose ist schon fast 30 Jahre her. Sie sind Langzeitüberlebende im besten Sinne. Was ging Ihnen damals bei der Diagnose durch den Kopf?Also wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an einzelne Gedanken nicht mehr erinnern. Ich war wie