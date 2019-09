Und dann die Hühner bitte“, sagt Regisseur Jochen Nitsch aus dem Off. Vorsichtig nehmen zwei Frauen den geräumigen Käfig nach oben ab, in dem fünf prächtige braune Hühner im Schatten auf ihren Filmeinsatz warten. Sofort stolzieren die Tiere auf dem kleinen Platz auf und ab. Eine Bauernhofidylle.

Und Action! Die Hühner kurz vor ihrem Einsatz. | Bild: Schierle, Beate

Auftritt Christiane Brammer und Peter Schell, alias Bea und Karl Faller. Sie tragen eine weißgestrichene Bank aus dem Stall hinaus in den Hof. Ursula Cantieni (Johanna Faller) kommt dazu, ein kurzes Gespräch. Es geht um einen Unfall mit Personenschaden. Doch dann verhaspelt sich Christiane Brammer beim Sprechen. Die Aufnahme wird abgebrochen, es geht von vorne los.

Doch erst mal müssen die Hühner wieder eingefangen werden. Sie gehören nicht zum Fallerhof, sondern wurden für den Dreh ausgeliehen. Wild gackernd rennen sie auf dem Hof umher, verschwinden in der Scheune unter Traktoren, während einige Mitarbeiter ihnen nachjagen. „Sch... Hühner“, sagt Aufnahmeleiter Linus Weber halblaut, doch mit Grinsen im Gesicht. Schließlich sind alle Hühner wieder da. Die Szene wird von Neuem gedreht. Es braucht einige Anläufe, bis alles im Kasten ist.

Original-Filmszene: Bea (l.), Johanna (M.) und Karl Faller. Beim Dreh muss absolute Ruhe herrschen. | Bild: Schierle, Beate

Wenn am Sonntag Abend im SWR-Fernsehen die „Fallers“ laufen, sieht das alles so leicht und harmonisch aus, nach heiler Welt eben. Doch das täuscht. Drehen ist harte Arbeit – ganz besonders bei Außendrehs am „echten“ Fallershof. Wo er genau liegt, ist geheim, die Anfahrtskizze wird ähnlich streng gehütet wie Geheimpapiere beim britischen Agenten James Bond.

Das inhaltliche Rezept der Fallers ist eigentlich einfach: Man nehme eine Familie und ihre Konflikte in schöner Landschaft, lasse es gelegentlich krachen, „aber am Schluss sitzen doch wieder alle an einem Tisch“, sagt Drehbuchautorin Bettina Bauer-Wörner, die von Anfang an dabei ist. Wie im wirklichen Leben eben.

Die Kameras sind riesig. | Bild: Schierle, Beate

Heiß ist es an diesem Drehtag im Schwarzwald, und doch wesentlich angenehmer als unten in Baden-Baden, wo die Innenaufnahmen der beliebten Serie gedreht werden, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Die erste Folge der Fallers wurde am 25. September 1994 ausgestrahlt, die 1000. Folge lief am 3. Februar dieses Jahres. Heute wird für die Folgen 1062, 1063, 1064 und 1066 gedreht.

Gezeigt werden diese erst im nächsten Jahr. Es wäre schräg für die Zuschauer, den Schwarzwald im Hochsommer zu sehen, wenn es draußen Winter oder zeitiges Frühjahr ist, erklärt Pressesprecherin Katharina Brunner-Schwer. Anfangs hatte man das noch nicht so bedacht. Da musste die Crew dann Blätter von den Bäumen zupfen, weil es Winter sein sollte, oder Schnee herbeikarren.

Der Fallerhof liegt in der Nähe von Furtwangen. Mehr wird vom SWR nicht verraten. | Bild: Schierle, Beate

Heute knallt die Sonne, für die Probeaufnahmen halten Maskenbildnerinnen Schirme über die Schauspieler, damit diese nicht gleich schweißgebadet sind. Da geht es den Hühnern noch gut. Sie warten in einem geräumigen Käfig im Schatten auf ihren Einsatz. Die zwei Gänse, die am Nachmittag in einer Szene eine Rolle spielen, haben es noch besser getroffen. Sie haben ein eingezäuntes Gatter im schattigen Obstgarten mit kleiner Wasserstelle.

An die 30 Personen sind bei einem Außendreh auf dem Fallerhof anwesend. Das sind längst nicht nur die Schauspieler wie Ursula Cantieni, Peter Schell oder Christiane Brammer. Da sind Kameraleute, Techniker, Requisiteure, Toningenieur Werner End, Regisseur Jochen Nitsch und seine Assistentin Heike Manzke, Maskenbildner, Fahrer und Catering.

Wenn alles passt: „Und bitte!“

Aus dem halbwegs kühlen Geräteschuppen verfolgt Jochen Nitsch die Dreharbeiten an der „Kombo“, einer Art Mischpult mit zwei großen Monitoren darauf, die die Bilder der beiden großen Kameras draußen zeigen. Er gibt mit leiser Stimme Anweisungen, die per Funk direkt nach außen übertragen werden: „Auf der Position bleiben, nicht nach rechts gehen, sonst deckst du ab.“ Wenn alles passt, sagt er nur: „Und bitte!“

Dann herrscht völlige Stille am Set. Alle Handys müssen ausbleiben, wie Tonmann Werner End erklärt: Ein Handy, das während der Aufnahme klingelt, kostet nämlich. Je nachdem einen Kasten Bier oder eine Runde Schnaps für alle am Abend. Das kann teuer werden, und deshalb lassen es alle lieber bleiben.

„Heute stehen vier Folgen auf dem Drehplan“, erklärt Kathrin Brunner-Schwer. Aus Kostengründen werden Außendrehs immer zusammengefasst und einzelne Szenen aus mehreren Folgen gedreht. Damit in der gesendeten Folge auch alles zusammenpasst, müssen Spezialisten genau auf die Details achten. Sind die Haare gleich, das Make-up? Sonst merkt der Zuschauer, dass etwas nicht stimmt. „Das sagen uns sie uns dann gleich“, erzählt Brunner-Schwer.

Schauspieler Peter Schell (in der Serie Karl Faller) macht Mittagspause. | Bild: Schierle, Beate

Dann ist Mittagspause. Eine halbe Stunde nur, dann geht es weiter. Peter Schell setzt sich im Blaumann, den er für den Dreh trägt, mit einem Teller Salat auf einen Strohballen vor „Johannas Hofladen“. Auch Bauer Felix Löffler, dem der Fallerhof „in echt“ gehört, setzt sich in seiner blauen Latzhose auf eine Bank und atmet ein wenig durch. „Heute läuft nichts, es ist auch zu warm“, sagt er, und dann wird er ernst: „Die Trockenheit dieses Jahr ist nicht normal. „Der Wald, den Sie da oben sehen“ – er weist auf ein Waldstück am nahen Horizont, „den gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Es ist alles zu trocken.“

Ganz schön neugierig: Die Kälbchen kommen beim Dreh ganz nah heran. | Bild: Schierle, Beate

Löffler liebt seine Tiere, Kühe und Kälber grasen auf einer riesigen Weide mit Baumschatten, die neugierigen Kälbchen kommen beim Dreh an den Zaun und schauen interessiert zu. Über Mittag treibt Löffler sie in den Stall, weil es draußen zu heiß ist. Das große „Bioland“-Schild der Freiburger Schwarzwaldmilch prangt direkt neben dem Stall. Wenn schon Kuh sein, dann hier!

Video: SWR

Also doch alles heile Welt? „Wir sind kein Heimatmuseum“, betont Drehbuchautorin Bettina Bauer-Wörner. Die Serie biete die Möglichkeit, Menschen und ihre Entwicklung zu zeigen, besser, als ein kurzer Spielfilm es könnte. Auch aktuelle Themen wie die Flüchtlingskrise greife man auf, doch das müssten zu den Figuren passen, sagt Redaktionsleiter Tobias Jost.

Einfach nur Kulisse: Die Tierarztpraxis aus dem Film ist beim SWR-Dreh die Damengarderobe. | Bild: Schierle, Beate

Nach der Mittagspause kommt die nächste Szene. Peter Schell muss als Karl Faller ein paar Holzbretter in den Schubkarren werfen und in Richtung Stall fahren. In der Serie soll im Fallerhof eine Molkerei gebaut werden, und dafür wird nun gedreht. Alles klappt im ersten Anlauf. „Noch mal?“ fragt einer vom Team. „Nö, das war gut!“, antwortet Regisseur Jochen Nitsch.

Später wird noch eine Hofladen-Szene gedreht. Den Hofladen gibt es nicht „in echt“; er ist Kulisse, ebenso wie das Schild der Tierarztpraxis Andreas Grub am Leibgedinghaus. Dort ist der Aufenthaltsraum der Damen, und im Inneren des vermeintlichen Hofladens hat die Crew zu Mittag gegessen. Gerade mal neun sendefertige Minuten werden vom Team an einem ganzen Drehtag erstellt, nach neun Stunden Arbeit und etlichen Kisten Sprudel, vom geflossenen Schweiß nicht zu reden. Abends um halb sieben ist Feierabend, dann geht es zurück in die Hotels der Umgebung. Schnitt!

Am Sonntag, 1. September, endet die Sommerpause. Gesendet wird die neue Folge 1022: „Es steht eine Mühle...“