Frau Bauer-Wörner, Herr Jost, die Fallers gibt es ja schon sehr lange. Ist das Erfolgsrezept „Schöne Landschaft, heile Welt und ein Konflikt, der am Ende wieder gut ausgeht“ – oder ist das zu simpel gestrickt?

Tobias Jost: Das ist ein bisschen simpel gestrickt, auch wenn man das zugrunde legen kann. Der Schwarzwald ist eine unserer Hauptfiguren und die Zuschauer sehen ihn total gerne. Da geht ihnen im wörtlichen Sinne das Herz auf, das kann man heutzutage sogar messen. Dramaturgisch gesehen ist eine heile Welt langweilig. Wir brauchen immer Konflikte, die habhaft sind. Die Fallers sind so aufgesetzt, dass wir die Konflikte innerhalb der Familie gerne schön auflösen, sodass sich am Ende wieder alle vertragen. Wobei es in der Familie Grundkonflikte gibt, die nicht zu lösen sind. Es gibt den Bruderzwist, es gibt Figuren, die nicht miteinander können, die eine unterschiedliche Einstellung zum Leben haben, und das ist das, was die Fallers ausmacht. Sie erzählen das Leben so, wie es ist.

Bettina Bauer-Wörner: Wir machen die Fallers ja für die Zuschauer. Und deshalb hören wir gern zu, was die Zuschauer so über die Serie sagen und was sie mögen.

Tobias Jost: Wir haben unser Ohr auch hier bei den Leuten im Schwarzwald. Wir fragen, welche Konflikte gerade anstehen, welche Themen sie bewegen, was grade diskutiert wird. Wobei man immer aufpassen muss. Wir produzieren ja ein Jahr im Voraus, und daher können wir nicht tagesaktuell sein. Manchmal braucht man auch eine prophetische Gabe, um vorhersagen zu können, ob ein Thema in einem Jahr noch in der Diskussion ist.

Das wären dann Stichworte wie Windkraft, Wolf, Sturm, Borkenkäfer?

Tobias Jost: Genau solche Dinge. Bei diesen Themen haben wir aber unsere Recherchepartner, ohne die wir nicht arbeiten könnten, denn wir sind keine Bauern, keine Krankengymnasten, keine Medizinstudenten. Sonst könnten wir die Geschichten nicht so authentisch erzählen.

Bettina Bauer-Wörner (l.) und Tobias (M.) Jost auf dem Fallerhof, im Gespräch mit Südkurier-Redakteurin Beate Schierle (r.). | Bild: Kathrin Brunner-Schwer

Die Fallers haben ja eher ein älteres Publikum. Wie kriegen Sie denn die Jungen? Es gibt ja durchaus Serien, die von jungen Menschen gern geschaut werden, etwa auf Netflix.

Bettina Bauer-Wörner: Man muss schon sehen, dass die Serie ja seit 25 Jahren existiert. Die Zuschauer, die heute schauen und um die 60 sind, die waren zum Serienstart ja ebenfalls jünger. Sie sind mit uns groß geworden und schalten uns am Sonntagabend seit Jahren ein. Die anderen kriegt man...

Tobias Jost: ...mit Geschichten, die unsere jungen Figuren erzählen. Wir dürfen nicht museal werden, wir müssen das Leben im Schwarzwald von heute erzählen. Im Schwarzwald gibt es Internet, es gibt junge Leute, die sich auch für andere Dinge interessieren außer dem Landleben, die das Landleben aber gut finden. So versuchen wir, diese Welt mitzuerzählen. Bei den Fallers haben wir vier Generationen, da ist für jeden was dabei.

Was macht aus Ihrer Sicht den Reiz einer Serie aus?

Tobias Jost: Dieses horizontale Erzählen kann man mit einem Roman vergleichen, der ja ebenfalls viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir können mit den Figuren älter werden. Wir können sehen, wie eine neue Generation nachwächst. Jede Generation hat ihre eigenen Themen, jede hat mit den anderen Generationen Konflikten. Das Schöne ist, dass wir das über lange Zeit erzählen können, mit langen Erzählbögen, dass wir mitverfolgen können, wie Figuren sich entwickeln, wie sie älter werden und mit dem Leben klarkommen.

Kommt es vor, dass Sie beim Schreiben an Grenzen kommen, weil die Figuren eine eigene Dynamik entwickeln?

Tobias Jost: Das ist eine ganz verblüffende Erfahrung, die wir mehrfach gemacht haben. Wir wollten ein Paar miteinander verheiraten. Wir hatten uns das so schön ausgedacht mit einer Hochzeit auf dem Fallerhof als Höhepunkt. Die Autoren bekamen totale Schwierigkeiten. Die Figuren hätten so nicht zusammengepasst, und das haben die Figuren den Autoren sozusagen gesagt. Am Ende haben wir das Ganze gelassen. Man bemerkt es manchmal beim Entwurf der Geschichte, beim Plotten: Da stimmt was nicht. Das passt nicht zur Figur. Deshalb erzählen wir Geschichten lieber aus den Figuren heraus, anstatt ihnen ein Thema überzustülpen. Wir hören den Figuren gut zu, wenn wir Geschichten erzählen.

Kommen aktuelle Themen wie die Fridays-for-future-Bewegung dann bei Ihnen überhaupt vor?

Tobias Jost: Was wir vermeiden, sind zu tagespolitische Themen, weil wir schnell in die Schwierigkeit kommen können, dass uns die Realität überholt. Wir suchen uns aber eine Figur, die in diesem Themenbereich zu Hause ist. Und mit dieser Figur kann man dann eine Diskussion anstoßen über Klimawandel oder Naturschutz, über Müll und das eigene Verhalten der Umwelt gegenüber. Das arbeiten wir alles ein, aber es muss eben zur Figur und zur Familie passen. Wir könnten auch eine unserer jüngeren Figuren auf eine Demo schicken, aber dann ist die Gefahr groß, dass das Thema in einem Jahr ganz anders aussieht.

Bettina Bauer-Wörner: Dazu kommt ja noch unsere Drehsystematik. Sie haben das Set gesehen mit den vielen Leuten und der ganzen Technik. Wir können während unserer Dreharbeiten vieles wiederholen. Vor Ort können wir das nicht. Wir könnten da gar nicht drehen.

Und dann verfahren Sie bei gesellschaftlichen Entwicklungen wie Homosexualität oder Migranten entsprechend?

Tobias Jost: Ja, und das unterscheidet uns extrem von der Lindenstraße. Wir nehmen nicht gesellschaftliche Themen und erzählen die in unserer Serie, sondern wir nehmen das, was zu den Figuren passt. Wir haben einen Migranten in der Serie, den Tayo, der stieß bei den Zuschauern auf ein geteiltes Echo. Viele fanden die Geschichte toll, andere haben gesagt, muss das jetzt auch noch bei den Fallers passieren? Das ist aber eine Sache, die zur Realität gehört, und deshalb ist es für uns ein Thema. Wir suchen dann eine Person aus der Serie zum Andocken, das ist in dem Fall Jenny als Jura-Studentin. Da ist es dann klar, dass sie Migranten unterstützt, etwa bei den Verfahren. So haben wir einen guten Weg gefunden, Themen in die Serie zu integrieren. Es darf kein Fremdkörper sein. Wir versuchen es ja auch menschlich zu erzählen. Wir erzählen, wie der Junge in der Familie aufgenommen wird, welche Probleme er in der Schule hat... es hat nicht so die politische Konnotation, die es in der Lindenstraße hätte.

Sind Sie privat auch Serien-Fans?

Bettina Bauer-Wörner: Mir privat gefällt das Format sehr, weil ich die Entwicklung einer Figur gern sehe. Ich sehe gerne zu, wie die Figuren sich abmühen und Krisen überstehen. Ich bin da aber sehr wählerisch. Früher habe ich wahnsinnig gern „Six Feet Under„ geschaut, im Moment liebe ich „This is us“, eine Familienserie. Eine wunderbare Serie.

Tobias Vogt: Ja, die mag ich auch. Die schafft es, non-linear zu erzählen, die springt hin und her mit Vergangenheit und Gegenwart innerhalb einer Folge. Das war in Deutschland kein großer Erfolg, weil die deutschen Zuschauer es nicht mögen. Ich mochte gern „Six Feet Under„, „Breaking Bad„ und eben „This is us“.

Der Vorlauf bei den Fallers beträgt etwa ein Jahr. Warum ist das so?

Bettina Bauer-Wörner: Wir haben im Mai 1994 angefangen zu drehen. Die erste Folge lief Ende September. Dazwischen lag ein knappes halbes Jahr. Wir waren damals mit der Produktion asynchron zu den Jahreszeiten. Wir haben im Sommer gedreht, in der Geschichte war aber Winter. Da mussten die Blätter im Sommer von den Bäumen genommen werden, um den Winter herzustellen. Wenn in der Geschichte Sommer war, musste der Schnee geschmolzen werden. Wir hatten immer mit den Jahreszeiten zu kämpfen. Das war sehr aufwändig. Uns wurde schnell klar, dass die Realität im Film mit der Realität draußen übereinstimmen muss, denn der Schwarzwald spielt als Protagonist eine große Rolle. Und so müssen auch die Jahreszeiten stimmen, weil sich das Leben auf dem Hof ja an den Jahreszeiten orientiert. Wir hatten dann einige Monate Sendepause, um synchron zu werden mit der Natur, was ein ziemliches Wagnis war: Finden uns die Leute wieder? Und tatsächlich haben die Leute uns wiedergefunden. Jetzt können wir Jahreszeiten erzählen in vollster Pracht.

Tobias Jost: Wenn wir heute drehen, werden die Folgen in einem Jahr gesendet. Aber die Geschichten haben wir natürlich viel früher entwickelt.

Bettina Bauer-Wörner: Mit dem Entwickeln der Drehbücher fangen wir mehr als ein halbes Jahr vorher an, bevor sie gedreht werden. Aktuell arbeiten wir an den Drehbüchern der Staffel, die Ende 2020 gesendet und jetzt im November/Dezember produziert wird. Im Frühjahr haben wir damit angefangen, die Geschichten dafür zu entwickeln. Denn auch die Drehbücher haben einen Arbeitsprozess, bis sie fertig sind. Schreiben heißt Umschreiben, das muss man leidvoll sagen.

Haben Sie eine Art Lieblingsfigur, oder muss man da als Drehbuchautor eine professionelle Distanz wahren?

Tobias Jost: Ich habe keine, aber es gibt Figuren, die lassen sich für mich leichter schreiben. Letztlich muss ich beim Entwickeln in jede Figur hineinkriechen und schauen: Wie steht sie zu dem Thema? Da darf ich mir zuvor kein Urteil erlauben. Ich muss jede Figur verstehen, auch wenn sie mir nicht so nahesteht.

Bettina Bauer-Wörner: Was ich gern mache, ist eine Figur unter Druck zu setzen, ihr im übertragenen Sinne auch mal wehzutun. Wie weit kann ich mit einer Figur gehen, was passiert mit ihr, ist sie bereit, sich zu ändern? Das finde ich hochspannend. Zum Teil nehmen die Zuschauer das Handeln unserer Figuren echt als Vorbild. Bei einer Autogrammstunde kam einmal ein junges Mädel zu uns und ich sagte: Du gehörst aber nicht gerade zu unserem Zielpublikum. Worauf sie sagte: Sie schaut die Fallers mit ihren Eltern, weil sie es so großartig finden, wie bei den Fallers Konflikte gelöst werden. Denn am Ende sitzt man doch wieder an einem Tisch. Da empfinde ich auch ein bisschen eine Mission, wenn wir zeigen: Man kann sich trotz allem Streit wieder vertragen. Franz und Hermann sind eben doch Brüder, ob sie wollen oder nicht.

Zur Person Tobias Jost, Jahrgang 1960, ist seit 2007 Redaktionsleiter bei den Fallers. Er studierte Theaterwissenschaft und Germanistik und arbeitete vor den „Fallers“ als Theaterregisseur. Bettina Bauer-Wörner, Jahrgang 1961, ist seit Anfang als Redakteurin/Autorin bei den „Fallers“ mit dabei. Sie studierte Literaturwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Die Drehbücher bei den Fallers werden von einer ganzen Reihe von Autoren geschrieben. (bea)