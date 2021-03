Feuerwehr und Rettungskräfte seien am Freitagabend zu dem Brand ausgerückt, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Ein 39 Jahre alter Bewohner, der sich alleine im Haus aufhielt, bemerkte den Brand und verließ das Gebäude unverletzt. Das Dachgeschoss brannte vollständig aus, das zweite Obergeschoss wurde stark beschädigt. Das Löschwasser beschädigte auch das Nachbargebäude, welches nicht mehr bewohnbar ist. Die Bewohner beider Häuser kamen anderweitig unter. Die Brandursache war noch unklar.(dpa)