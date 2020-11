Forchheim/ Bayern vor 11 Stunden

14-Jähriger mit Softairwaffe unterwegs – Polizei im Großeinsatz

Meldungen über einen vermeintlich schwer bewaffneten Mann haben am Samstag in Forchheim in Bayern die Polizei in Atem gehalten – tatsächlich war ein Jugendlicher mit einer Softairwaffe unterwegs.