von Uli Bachmeier und Margit Hufnagel

Eine einzige Provokation ist es. Zu schön. Zu reich. Zu selbstbewusst. Das langt schon, damit es manch einer, – Pardon! – einfach nur zum Kotzen findet. Immer gewinnen wollen, immer Bester sein, immer das letzte Wort haben. Das größte Bundesland, es ist zugleich das schwierigste. Geliebt und gehasst – aber niemals egal. Bayern und der Rest der Republik, es ist und bleibt eine komplizierte Beziehung. Dabei müsste man den Bayern eigentlich gratulieren. Immerhin feiern sie gleich zwei Jubiläen in diesem Jahr. 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre bayerische Verfassung. Wenn da nicht dieses ständige „Sind wir zu stark, seid ihr zu schwach“ wäre. Dabei täten die Burschen gut daran, sich an ihre Wurzeln zu erinnern. Einer dieser typischen Neureichen ist es, dieses Bayern. Nach dem Krieg waren sie die Hungerleider. Eine bäuerliche Gesellschaft. Im Westen hatten sie wenigstens Kohle, im Norden die Schiffe und die Häfen. Doch die amerikanische Besatzungszone brachte nach 1945 jenen Wind nach Bayern, den Unternehmen mögen: Die Marktwirtschaft verlieh dem bodenständigen Landstrich regelrecht Flügel und mehrte das Vermögen in einem fort. Das „mia san mia“ war geboren. Aber, liebe Nachbarn, wer seid ihr denn überhaupt?

Von wegen Einheit

Machen wir doch mal einen Test. „Deutscher Meister wird nur der FCB . . .“ Hoppala. Da singt schon nicht mehr jeder mit. Da geht’s gleich rund. „Einmal Löwe, immer Löwe.“ „Der Klub is ein Depp.“ Ja, so ist das. Es gibt auch noch ein anderes München. Und Nürnberg. Und Augsburg. In Würzburg soll es sogar Fans von Eintracht Frankfurt geben, wir müssen so manches Klischee also doch still und leise beerdigen. Und doch müssen wir eines anerkennen: Ein Revoluzzer ist er schon, der Bayer. Als die Stadtverwaltung München vor einigen Jahren den Hans-Mielich-Platz im Stadtteil Untergiesing neu gestaltete und rote Parkbänke installierte, waren die plötzlich über Nacht – noch vor der offiziellen Einweihung – fein säuberlich blau gestrichen. 1860 lebt! Die Anarchie im Freistaat lebt! Der Anarchist in Bayern demoliert nicht. Er korrigiert. Ist das nicht schön?

Es ist schön, bringt uns aber erst mal nicht weiter. Vielleicht hilft ja der Blick in den eigenen Spiegel: Wer einen Württemberger fragt, was er ist, bekommt zur Antwort: Ich bin Schwabe. Wer ihn fragt, was er noch ist, bekommt zur Antwort: Ich bin Deutscher. Er wird in aller Regel nicht sagen: Ich bin Baden-Württemberger. (Das Gleiche gilt für Nordrhein-Westfalener oder Mecklenburg-Vorpommerer.) Östlich von Baden-Württemberg aber lautet die Antwort (meistens): Ich bin Münchner und ich bin Bayer. Oder: Ich bin Allgäuer und ich bin Bayer. Schwieriger wird’s schon bei den Würzburgern. Die werden eher sagen: Ich bin Franke und ich wohne in Bayern. Das ist auch irgendwie schön. Aber es lehrt uns eben: Nicht jeder Bayer ist so wie wir ihn uns vorstellen. Was nach Außen als eingeschworene Einheit erscheint, ist im Innern vom ständigen Kampf gegen die eigene Zerrissenheit geprägt. Franken, „Alt-Bayern“, Bayerisch-Schwaben, Pfalz und Allgäu werden erst dann eins, wenn sie ein gemeinsames Feindbild haben – in Berlin etwa. Da wirkt das Brüllen des bayerischen Löwen schon gar nicht mehr so eindrucksvoll, wenn man um dessen Selbstzweifel weiß.

Dass es hin zu einem gesamtbayerischen Bewusstsein ein langer Weg war, bezeugen die inoffiziellen Strophen, die in radikalen fränkischen Zirkeln dem 40 Jahre später geschriebenen „Lied der Franken“ hinzugedichtet wurden. Darin heißt es zum Beispiel: „O heil’ger Veit von Staffelstein, beschütze deine Franken und jag’ die Bayern aus dem Land! Wir wollen’s ewig danken.“ Oder: „Napoleon gab als Judaslohn – ohne selbst es zu besitzen – unser Franken und eine Königskron’ seinen bayrischen Komplizen. Die haben fröhlich dann geraubt uns Kunst, Kultur und Steuern, und damit München aufgebaut. Wir müssen sie bald feuern!“

Ob das heute noch ernst zu nehmen ist? Vielleicht ja: Der „Fränkische Bund“ wurde erst 1990 in scharfer Opposition zum oberbayerischen Hegemonialanspruch gegründet. Vielleicht nein: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, ein Nürnberger durch und durch, sagt von sich: „Ich bin Franke und ich bin Bayer.“ Was soll er sonst auch sagen? Er will im Herbst in ganz Bayern gewählt werden.

Überhaupt Bayern und seine Ministerpräsidenten. Ginge es nach ihnen, sollte am besten dieses ganze depperte Deutschland so sein, wie ihr strahlendes Bundesland. Erst im vergangenen Jahr wurde eine Umfrage veröffentlicht, laut der beinahe jeder Dritte im Freistaat den Austritt aus der Bundesrepublik wünscht. Weil das nicht geht, treiben sie eben die Kanzlerin vor sich her. Dabei versucht die mit aller Macht, den Sturköpfen zu schmeicheln. „Ich komme immer gerne nach Bayern, weil sie ja abends um sechs schon längere Zeit gemütlich beim Bier sitzen und trotzdem das Bundesland mit den besten Wirtschaftsleistungen sind. Ich weiß nicht, wie Sie das machen.“ Geholfen hat’s nix. Und rausnehmen können sie sich ihr politisches Fingerhakeln mit den Großen – schließlich sitzt die CSU auf der Regierungsbank und kann derblecken wen und was sie will. Dicke Hose, das können sie. Angeblich sogar Laptop und Lederhose. Der Spruch ist – nein, nicht von Edmund Stoiber. Er ist dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog eingefallen. Die Botschaft ist klar: Mir ham Tradition, aber mir san ned blöd und ganz vorn dabei, wenn’s ums Geldverdienen geht. Der Haken dabei ist nur: In den meisten Regionen Bayerns gehören Lederhosen gar nicht zur Tradition, und dort, wo sie zur Tradition gehören, gibts nicht ganz so viele Laptops. Es ist wie’s ist: Bayern steckt voller Widersprüche. Durch und durch. Da ist guter Rat teuer.

Ausgerechnet ein Sozi

Was sagen die Historiker? Finden die zumindest den Anfang? „Freistaat Bayern“ – das ist ja nicht der CSU eingefallen. Die gab es vor 100 Jahren noch gar nicht, auch wenn so manch einer einen Ewigkeitsanspruch vermutet. Der Literat, Sozialist, Jude und gebürtige Berliner (!) Kurt Eisner war’s, der nach dem Ende des Ersten Weltkriegs am 7. November 1918 eine unblutige Revolution in München anführte, damit der Monarchie der Wittelsbacher endgültig den Garaus machte und Bayern als „Freistaat“ proklamierte. Dass ausgerechnet ein radikaler Sozialdemokrat den Terminus „Freistaat Bayern“ prägte, klingt ein bisschen wie die Ironie der Geschichte. Der jüdische Anwalt Philipp Loewenfeld, der auf Wunsch Eisners an der ersten bayerischen demokratischen Verfassung mitarbeitete, urteilte in seinen Erinnerungen: „Kurt Eisner war persönlich eine von Grund aus saubere Natur. Er hatte den festen Glauben, dass der Mensch an sich gut sei und dass durch richtige Gestaltung der äußeren Umstände das Gute in ihm geweckt und erhalten werden könne.“

Eisner wollte Bayern und Deutschland „vor dem Schlimmsten“ bewahren. Er scheiterte und wurde unmittelbar vor seinem Rücktritt als erster Ministerpräsident des Freistaats Bayern erschossen. Sein Mörder war ein deutsch-völkisch und antisemitisch gesinnter Student. Das Schlimmste stand Bayern (und Deutschland) erst noch bevor. München verwandelte sich von der Stadt der Dichter und Humanisten in die dumpf-dröhnende „Hauptstadt der Bewegung“ der Nationalsozialisten.

Heute kümmern sich tatkräftige Ministerpräsidenten (seit Wilhelm Hoegner ausschließlich von der CSU) und Oberbürgermeister (überwiegend von der SPD). Damit jemand auf sie aufpasst, hat das Volk vor längerer Zeit entschieden, dass im Landtag auch Grüne und Freie Wähler einen festen Platz haben – und in den Gemeinderäten sieht es noch einmal anders aus. Manchmal darf sogar die FDP ein bisserl mitschnabeln in der bayerischen Politik und anderswo. Und ja, wir geben es ja zu – wenn auch ungern: Irgendwie funktioniert es offenbar besser als anderswo.

Doch Bayern ist mehr als Politik: Karl Valentin, Gerhard Polt, die Derblecker vom Nockherberg. Was ist mit den Wissenschaftlern, Technikern und Unternehmern, von deren Pioniergeist und Tatkraft Bayern bis heute profitiert – Rudolf Diesel, Carl von Linde, die Gebrüder Dassler? Was ist mit den kulinarischen Errungenschaften – das Reinheitsgebot für Bier, Schweinsbraten, Weißwurst, Zwetschgendatschi?

Was ist mit den Weltmarken FC Bayern, Audi, BMW, MAN, Siemens? Was ist mit den Literaten, Filmregisseuren und Kunstschaffenden – Ludwig Thoma, Oskar Maria Graf, Bert Brecht, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder? Was ist mit dem bayerischen Papst, der als erster vom Amt zurückgetreten ist? Und was mit Sudetendeutschen, Italienern, Österreichern, Polen, Kroaten und Türken, die sich hier integriert haben?

Sie alle und vieles mehr gehören heute zum Freistaat Bayern dazu. Und selbstverständlich, nicht zu vergessen, über allem schwebend: die „Liberalitas Bavarica“. Das Prinzip wird gerne mit „leben und leben lassen“ übersetzt. So oder so: Es is, wia’s is. Passt scho.

Freistaat Bayern Stolz und Selbstbewusstsein schwingen oft mit, wenn Bayern heute als Freistaat bezeichnet wird. Vor 100 Jahren, als der Freistaat Bayern offiziell von Kurt Eisner ausgerufen wurde, galt der Begriff lediglich als die Verdeutschung des Worts Republik und stammte aus der Schweiz. Dort tauchte er erstmals im 18. Jahrhundert auf, um die Unabhängigkeit zu unterstreichen. Auch die USA wurden im 19. Jahrhundert zum Teil als Freistaat bezeichnet, ebenso die norditalienischen Republiken und Stadtstaaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Begriff eine Umdeutung erfahren, sagt der Münchner Historiker Ferdinand Kramer. "Freistaat" habe fortan für das eigenständige Bayern gestanden, das sich in der Bonner Republik positionierte. Damit umschreibe der Begriff eine friedliche politische Kultur im Wettstreit um Kompetenzen.

