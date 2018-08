von Steffen Haubner und Dominik Dose mit dpa

Die am Dienstag beginnende Gamescom ist ein Ort, an dem sehr viel gleichzeitig passiert. Die Messehallen sind abgedunkelt, aber von grellen Bildschirmen durchzogen. Auf der einen Seite treffen sich beschlipste Fachbesucher, auf der anderen kostümierte Spielefans in den Fantasie-Outfits ihrer Lieblingshelden. Vor mancher Bühne hopsen Hunderte Menschen zu lauten Elektro-Beats, um kostenlose T-Shirts zu fangen. In den Schlangen vor den Blockbuster-Spielen warten andere ausgesprochen geduldig und stundenlang mit einem Campinghocker.

Die Gamescom ist Fachmesse und Event zugleich. Jenseits der nackten Zahlen zieht sie ihre Bedeutung daraus, eine Art Vergrößerungsglas für die Video- und Computerspielszene zu sein. Was vor 30 Jahren noch absolute Nische war, schwappt heute weit in den Mainstream, inklusive einer unüberblickbaren Zahl an Subkulturen. Sie alle soll eine einzige Messe abbilden. Die Gamescom nennt sich selbst das „weltweit größte Event für Computer- und Videospiele“ – mit Betonung auf Event. „Die Gamescom ist mehr als eine Messe geworden“, sagt Tim Endres, der bei der Kölnmesse für die Gamescom verantwortlich ist.

Menschenmassen drängen sich während der Gamescom durch die Kölner Messehallen.

Bei all den knalligen Bildern, Neuheiten und Branchenzahlen schwingt in diesem Jahr allerdings auch etwas mit, das der schnelllebigen Digitalszene recht fremd ist: ein Gefühl für Geschichte. Der Grund: ein Jubiläum. Es ist die zehnte Gamescom. Sie ist mittlerweile etabliert. Doch warum sollte man, auch wenn man selbst nichts am Hut hat mit PC-Spielen, Zocken, Gaming, oder wie auch immer man es nennen will, die Messe nicht unterschätzen?

Hier sind nicht nur Nerds: Klar, auf der Gamescom trifft man auch Vollblut-Computerspieler und sogenannte Cosplayer, die sich möglichst genau wie Spielcharaktere kleiden. Aber unter den 355 000 Besuchern, die im vergangenen Jahr kamen, sind auch jede Menge Gelegenheitsspieler. 2017 kam auch Kanzlerin Angela Merkel zur Eröffnung, was die Branche als „Ritterschlag“ feierte.

Zu Zeiten der Killerspiel-Debatten vor einigen Jahren wäre so ein Besuch wohl undenkbar gewesen. 2016 war sogar der altehrwürdige Kölner Dom Teil des Messebetriebs. Er blieb damals bis spätabends geöffnet und inszenierte sich mit einer Musik- und Lasershow. In diesem Jahr wollen Land und Stadt zur Jubiläumsmesse das Rheinufer illuminieren. Die Spiele sind in der Gesellschaft angekommen.



Kennen Sie Erik Range? Vermutlich eher nicht. Unter seinem Gamername „Gronkh" ist der 41-jährige Braunschweiger aber für viele Menschen ein Teil ihres alltäglichen Unterhaltungsprogramms. Er überträgt im Internet sogenannte „Let's Plays". Das bedeutet, Spielsessions aufzuzeichnen oder direkt zu übertragen, während sich andere mit der Zuschauerrolle begnügen. Nicht selten ist die Moderation dabei wichtiger als das gezeigte Spiel. Szenestars erreichen ein Millionenpublikum, im Falle von Gronkh derzeit rund 4,8 Millionen Menschen. Seine YouTube-Videos haben bis zu 15 Millionen Aufrufe.



Gleich mehrere Plattformen haben sich aus dem Bedürfnis der Spieler nach Übertragungen und Austausch entwickelt. Solche Streaming-Portale wie YouTube Gaming, Twitch oder Smashcast bieten auch die Möglichkeit, sich per Chat miteinander auszutauschen. Der virtuelle Spielplatz wird zu einem Treffpunkt. Der Messenger Discord wurde eigens geschaffen, damit sich Spieler während des Spiels untereinander austauschen können. Nach den jüngsten Facebook-Skandalen benutzen viele Discord aber darüber hinaus als Standard-Messenger. 130 Millionen Nutzer hat die Plattform. Auch Fernsehstar Jan Böhmermann nutzte Discord vor Kurzem für eine seiner Aktionen – ebenso wie Rechtsextreme hier Projekte koordinieren. Die Plattform hat fernab ihrer Gamer-Herkunft erste gesellschaftliche Bedeutung gewonnen.



Vom E-Sport, also dem professionellen Spielen, kann man halten, was man will. Fakt ist: Hier ist sehr viel Geld im Spiel, was die meisten Nicht-Fußball-Sportarten schon jetzt übertrifft. Beim E-Sport treten professionelle Teams, gesponsert von Unternehmen, in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Daraus werden mediale Groß-ereignisse. Für Übertragungsrechte an den Liga-Kämpfen des Team-Shooters Overwatch sollen 90 Millionen Dollar bezahlt worden sein. Das Marktforschungsunternehmen Deloitte prognostiziert der E-Sports-Szene bis 2020 einen weltweiten Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar. Die Fangemeinde soll bis dahin auf 600 Millionen wachsen. Der Markt für Spiele generiert in Deutschland über 3 Milliarden Euro Umsatz, weltweit über 60 Milliarden.



Etwas abseits des ganz großen Messetrubels wird es in Köln eine tabu-brechende Premiere geben. Unabhängige Entwickler präsentieren das erste Spiel, das in Deutschland legal Hakenkreuze zeigt. Bis Anfang August durften solche Spiele in Deutschland nicht verbreitet werden, auch wenn sie sich ausschließlich kritisch mit der Nazi-Zeit auseinandergesetzt haben. Dies tut auch das jetzt vorgestellte „Through the Darkest of Times" (Durch die dunkelste Zeit). Die Demoversion erhielt eine Jugendfreigabe ab 12 Jahren. Damit gibt es einen neuen, besonders Jugendliche ansprechenden Weg, die Erinnerung an Nazi-Verbrechen detailgetreu zu vermitteln.

Die Messe Die Gamescom fand erstmals 2009 in Köln statt. Zuvor gab es von 2002 bis 2008 die Games Convention in Leipzig als Messe für Computer- und Videospiele. Von anfänglich rund 80 000 Besuchern entwickelte sich die Veranstaltung zum Massenevent mit derzeit rund 350 000 Besuchern jährlich. Über 900 Aussteller präsentieren sich. Aussteller- und Besucherzahl machen sie zur weltgrößten Messe ihrer Art.

