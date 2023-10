Frau Ferres, Sie spielen im neuen München-Tatort eine sehr negativ besetzte Rolle. Weshalb haben Sie sich diese Figur ausgesucht?

Beim Tatort war es ausschlaggebend, dass ich eine Rolle wie diese noch nie gespielt habe. Ich verkörpere eine sehr kühle Businessfrau, die junge Mädchen dazu benutzt, um ihre Geschäfte zu machen – ein wenig wie Ghislaine Maxwell, die Jeffrey Epstein seine Opfer zugeführt hat. Das hat mich beim Lesen gepackt, denn ich habe mich gefragt: Wie stellst du so jemanden dar, der seinen moralischen Kompass verloren hat? Zudem ist es sehr wichtig, über solche Themen offen zu kommunizieren.

Szene aus dem Tatort: Sylvia (Veronica Ferres, Mitte) versucht, den Streit zwischen Annelie (Daria Vivien Wolf, links) und Toni (Lilly Wiedemann) zu schlichten. | Bild: Luis Zeno Kuhn/BR/Odeon Fiction GmbH/dpa

Haben sich diese misogynen Strukturen in unserer Gesellschaft gebessert?

Derartiger Missbrauch findet leider nach wie vor genauso statt wie früher. Aber es hat sich eines geändert: Der Generation unserer Töchter wird sofort zugehört, wenn etwas passiert. Dafür existiert jetzt, Gott sei Dank, das richtige Bewusstsein. Uns wurde dagegen nicht zugehört. Wir waren alleine damit.

Wie haben Sie seinerzeit dieses Problem für sich bewältigt?

Man muss tolle Freundinnen und Freunde und generell Menschen haben, die einem helfen, zu sich zu stehen und Grenzen zu setzen. Die Konsequenzen waren früher größer, da wurde man nicht besetzt oder die Rolle wurde kleiner. Heute haben Männer, wenn Übergriffe passieren und das Missverhalten ausgesprochen wird, keine Chance.

Zur Person Veronica Ferres (58) wurde in den 90ern durch Rollen in Filmen wie „Schtonk!“ und „Das Superweib“ bekannt. Die preisgekrönte Schauspielerin war auch in Produktionen wie „Die Manns“, „Die wilden Hühner“ und „Die Frau vom Checkpoint Charlie“ zu sehen, ebenso bei den Salzburger Festspielen und in internationalen Produktionen. Aus der Ehe mit Manager Martin Krug stammt Tochter Lilly (22). Seit 2014 ist Ferres mit Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer verheiratet. Am 29. Oktober 2023 um 20.15 Uhr zeigt die ARD den Tatort „Königinnen“ mit ihr in einer Hauptrolle.

Inwieweit fördern Sie diese Prozesse mit den Projekten, die Sie mit Ihrer

Firma Construction Film umsetzen?

Meine Präferenz ist immer die weibliche Sichtweise. Wenn man sich meine Biografie und auch die Filme meiner Firma anschaut, dann sind das fast alles Geschichten, die von Frauen handeln oder von ihnen angetrieben werden. Das war nicht bewusst so geplant. Wie das entstanden ist, kann ich also nicht sagen, die Auswahl der Stoffe entsprach einfach einem tiefen Bedürfnis. Das hat mit Neugierde zu tun, und Neugierde hält jung. Denn damit bist du ständig bereit zu Verwandlung und zu Veränderung. Das ist sehr wichtig für mich.

Sie haben bereits Filme mit Ihrer Tochter produziert. Gibt es aktuelle Pläne?

Momentan hat sie keine Zeit, um mit mir zu arbeiten. Sie ist an einer der tollsten Schauspielschulen der USA, der Drama School der University of Southern California angenommen worden.

Hatten Sie je davon geträumt, dass Sie in der Branche so viel Macht besitzen?

Macht habe ich überhaupt keine. Macht haben die Weltvertriebe, die Sender, die Streamer. Mit meiner Firma entwickle ich nur und finde hoffentlich tolle Partnerinnen und Partner, die die Qualität der Geschichten erkennen. Macht war nie mein Antrieb, mich interessieren Kreativität und Geschichtenerzählen.

Sie meinten einmal, dass eine Ihrer Eigenschaften das Chaos sei.

Das herrscht absolut bei mir. Da muss man sich nur meinen Schreibtisch anschauen. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch und arbeite jeden Tag daran, mit Strukturen besser zu werden. Aber Chaos hat auch etwas Energetisches. Daraus entstehen gute Sachen.

Ist es nicht anstrengend, ständig an sich zu arbeiten?

Das läuft im Unterbewusstsein ab. Es ist nicht so, dass du morgens aufstehst und dir sagst, ich kümmere mich jetzt nur um mich selbst, um noch besser zu werden. Die bewusste Frage ist immer: Was steht an? Mache ich das gut?

Inwieweit hat Ihre Tochter diese Prozesse befördert?

Als ich Mutter wurde, hat sich mein Leben radikal verändert. Die Anforderungen waren ganz andere und das Muttersein hat eine ganz große Priorität eingenommen. Alles andere verschwindet dahinter.

Zwei Schauspielerinnen, eine Familie: Veronica Ferres (links) und Tochter Lilly Krug. | Bild: Felix Hörhager/dpa

Haben Sie noch berufliche Träume?

Die Kraft der Träume ist unglaublich stark, weil sie einen trägt und nahezu unverwundbar macht. Aktuell sind das Rollen, von denen ich träume, und auch generell Geschichten, die ich mit den richtigen Partnerinnen und Partnern umsetzen möchte.

Wenn Sie ständig zur Verwandlung bereit sind, was könnte noch passieren?

Seien Sie gewappnet für alles. Ich weiß nicht, was noch passieren wird. Vielleicht züchte ich noch Friesenpferde.