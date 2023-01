Was haben der Schauspieler Andreas Guenther (“Polizeiruf 110“), Dschungelkönig Prince Damien und Komikerin Lisa Feller gemeinsam? Sie sind Singles – und hoffen darauf, mit Hilfe von TV-Koch Roland Trettl in der Promi-Ausgabe der Vox-Dating-Doku „First Dates – Ein Tisch für zwei“ eine Partnerin oder einen Partner zu finden.

Trettl arrangiert Blind Dates zwischen den Promis und Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen – laut Vox „vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen der Alleinstehenden ausgewählt“. Obwohl: Andreas Guenther ist eigentlich gar nicht auf der Suche. „Ich laufe mit offenen Augen durch die Welt, aber ich suche nicht, denn ich glaube, dass die Liebe jemanden findet, wenn man dafür bereit ist.“

„Man muss sich kennenlernen, das ist die schönste Phase, die gibt es nie wieder – das ist Magie“, sagt Andreas Guenther. | Bild: RTL

Der 49-Jährige, geboren in Österreich und aufgewachsen in Konstanz, macht sich beim Daten um seine Bekanntheit keine Gedanken. „Erst wenn ich spüre, dass mein Gegenüber mich erkannt hat – dann verhält sich der Mensch immer etwas anders.“ Es sei ihm schon passiert, dass jemand ihn nur treffen wollte, weil er prominent ist, aber so etwas fliege schnell auf: „Man spürt, ob das echt ist oder nicht.“ Dann werde das Ganze für ihn uninteressant.

Er finde das TV-Format „sehr charmant“, wie er sagt. „Es ist die einzige Dating-Sendung im deutschen Fernsehen, wo sich nicht über die Menschen lustig gemacht wird und wo sie nicht in die Pfanne gehauen werden.“

„Mein erstes Mal“

Guenther, nach eigenen Angaben kein Freund von Online-Dating, gibt sich vorab (Vox zeigt „Promi First Dates“ am 30. Januar 2023 um 20.15 Uhr, bei RTL+ ist die Sendung bereits verfügbar) aufgeregt. „Das ist sozusagen mein erstes Mal und das ist keine Rolle, die ich jetzt spiele, das bin ich und so ein Date ist etwas sehr Intimes und sehr Privates.“

Bei einer Frau findet der Schauspieler vor allem die Hände wichtig: Abblätternder Nagellack – „das ist für mich ein No-Go“. Und sonst? „Ich habe gesagt, dass sie lustig sein soll, sie soll im eigenen Leben stehen und nicht erwarten, dass ich sie glücklich mache, sie soll bereits glücklich sein. Sie sollte eine starke Frau sein – natürlich soll sie hübsch sein.“

Nach dem Date wird das potenzielle Paar gemeinsam befragt: Treffen sie sich wieder oder nicht? | Bild: RTL

Ob Liebe auf den ersten oder zweiten Blick ist für Guenther nicht entscheidend. Aber sollte die Chemie gar nicht stimmen, schreckt er auch nicht davor zurück, das Date abzubrechen. „Das habe ich schon Tausend Mal gemacht“ sagt er.

Seine Verabredung bei „Promi First Dates“ ist Lifecoach Denise (39) aus Köln – Guenther lebt in Berlin. Eine Fernbeziehung käme für ihn in Frage: „Dann fährt man oder fliegt dorthin, in einer Stunde ist man da. Heutzutage sind wir so mobil, alles geht schnell.“ Als Schauspieler ist er von Berufs wegen viel unterwegs, hat ständig Leute um sich und muss funktionieren.

„Da finde ich es sonntags sehr entspannend, meine Wohlfühlhose anzuziehen und auf dem Sofa zu sitzen.“ Überhaupt, das sei eine Macke von ihm: sonntags auf dem Sofa liegen, lesen, frühstücken, am liebsten gar nicht mehr aufstehen. „Sonntags bin ich eine Couch-Potato und würde auch nicht mehr rausgehen.“ Nicht mal für ein Date.