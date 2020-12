Herr Rier, die wichtigste Frage in dieser Zeit vornweg: Wie geht es Ihnen?

Es ist alles gut, wir sind gesund und versuchen, aus der schwierigen Situation das Beste zu machen. Wir schauen und hoffen, dass es bald wieder besser wird.

Sie haben vor drei Jahren eine neue Herzklappe bekommen. Sind Sie fit?

Ich bin sehr zufrieden. Das waren im Oktober genau drei Jahre her.

Norbert Rier (60) ist in Kastelruth geboren und Frontmann der Kastelruther Spatzen, einer der erfolgreichsten volkstümlichen Musikgruppen. 1980 begann er als Schlagzeuger in der Formation und wurde 1991 zum Frontmann. Er arbeitet trotz des Erfolges weiter als Landwirt in seiner Südtiroler Heimat. Rier ist seit 1983 mit seiner Frau Isabella verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Das neue Album „Liebe für die Ewigkeit" ist gerade erschienen.

Die Kastelruther Spatzen haben mit „Liebe für die Ewigkeit“ ein neues Album veröffentlicht. Wie haben Sie das in der Corona-Zeit geschafft?

Wir hatten das Glück, dass wir unsere Lieder bereits im Februar ausgesucht hatten. Damit stand das Album eigentlich schon fest und konnte im Studio vorbereitet werden. Dann kam leider der Lockdown. Als die Grenzen aber wieder geöffnet wurden, bin ich im Mai nach Lienz in Osttirol ins Studio gefahren und habe die Lieder eingesungen. So haben wir es doch noch geschafft, die CD pünktlich zum Spatzenfest zu veröffentlichen. Es war auch ganz wichtig für uns, dass wir das Gefühl hatten, wir haben etwas gemacht.

Waren Sie gemeinsam im Studio?

Ich singe meistens alleine ein, so war das dieses Mal auch. Die Musiker sind aber zusammen beim Aufnehmen.

Gibt es ein Lieblingslied auf dem Album?

Natürlich gefallen mir alle Lieder. Man muss ja auch dahinter stehen, wenn man sie singt. Es gibt aber tatsächlich ein ganz spezielles Lieblingslied. Das ist „Rosmarie“. Das ist eine Ballade, ein ruhiges Lied. Es zeigt, wie man jemanden kennenlernt, wie man zusammenbleibt und wie man gemeinsam älter wird. Es zeigt den ganzen Lebenslauf. Es ist ein wunderbares Lied.

„Liebe für die Ewigkeit“ – so heißt das aktuelle Album der Kastelruther Spatzen. | Bild: Electrola / Universal Music

Sie haben das Spatzenfest angesprochen. Es musste ja wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit 35 Jahren ausfallen. Wie schwer war das für Sie?

Es war natürlich schon eine komische Situation. Wir haben uns damit getröstet, dass es bislang immer super gelaufen ist und wir nichts dafür konnten. Man musste es einfach hinnehmen und wir hoffen, dass es nur das eine Mal bleibt. Natürlich waren dennoch viele Leute hier, die ihre Unterkunft schon gebucht hatten. Sie haben dann das schöne Wetter genutzt und sind viel gewandert. Ich habe auch einige getroffen. Eigentlich hatten alle Verständnis dafür. Die Sicherheit geht einfach vor.

Von welcher „Liebe für die Ewigkeit“ handelt das neue Album eigentlich?

Es handelt von der Liebe einer Beziehung. Und es ist für die, die nicht glauben wollen, dass es eine Liebe für die Ewigkeit gibt. Wenn jemand heiratet, dann glaubt man meistens, dass die Liebe für ewig hält. Allerdings muss man auch daran arbeiten. Man muss sich gegenseitig vertrauen, respektieren und akzeptieren. Es gehört natürlich viel dazu, dass eine Liebe ewig hält. Das ist auch ein wenig ein Lotteriespiel.

Sie sind im Januar seit 38 Jahren verheiratet. Haben Sie ein Geheimnis?

Man muss daran arbeiten und darf nicht wegen jeder Kleinigkeit die Flinte ins Korn werfen und auseinandergehen. Streitereien gehören auch zu einer Beziehung. Und die Versöhnungen sind ja auch etwas Wunderbares. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, wurde meine Beziehung auch immer wieder auf die Probe gestellt. Bei uns passt es super. Das merkt man gerade jetzt, weil ich jeden Tag zu Hause bin.

Auf der Bühne fühlen sich Norbert Rier (Mitte) und seine Kollegen wohl. | Bild: Bodo Schackow/dpa

Normalerweise wären Sie jetzt auf Tour. Wie nutzen Sie die Zeit zu Hause?

Ich kann mich intensiv um meine Haflinger-Zucht kümmern. Das passt sogar sehr gut, weil ein Mitarbeiter von mir für länger ausgefallen ist. Außerdem haben wir zu Hause jede Menge Arbeit auf dem Hof, und die Almen mussten auch winterfest gemacht werden. Dadurch, dass wir keine Auftritte haben, habe ich allerdings keinen Terminstress. Das genieße ich. So kann ich alles ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es ist deutlich gemütlicher als sonst.

Sie sind im April 60 Jahre alt geworden. Wie haben Sie gefeiert?

So gut wie gar nicht. Wir wollten das eigentlich groß feiern mit Kollegen, Familie und Freunden bis in die Nacht. Wir hatten schon alles vorbereitet. Es kam dann doch ganz anders. Zum Glück konnte ich im Kreise meiner Familie zu Hause ein bisschen feiern. Meine Kinder haben Videobotschaften von Freunden und Musik-Kollegen gesammelt, die wir uns dann angeschaut haben. Vielleicht feiern wir das irgendwann mal nach. Dafür ist ja das Lied „60 ist das neue 30“ auf dem Album. (lacht)

Worum geht es da?

Das wurde passend zu meinem 60. Geburtstag komponiert. Man ist eben nur so alt, wie man sich fühlt. Einige haben sicherlich ein Problem mit dem Älterwerden. Das ist bei mir aber nicht so.