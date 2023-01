Frau Bergmeier, worauf freuen Sie sich im Dschungelcamp am meisten?

Ich freue mich vor allem auf das Abenteuer, aber auch auf die Menschen, auf die Gruppenkonstellationen, alle Mitcamperinnen und Mitcamper und die Gespräche, die wir haben werden. Das ist ja ein soziales Experiment. Zudem bin ich gespannt auf die Natur. Wann hat man schon mal die Chance, sein Bett mitten im Dschungel aufzustellen? (lacht) Und ich freue mich natürlich auch darüber, meine Werte vermitteln zu können.

Ist es nicht wahnsinnig, als Veganerin mitzumachen?

Als Vegetarierin fand ich das damals unvorstellbar, ins Camp zu gehen. Seit 2019 lebe ich jetzt vegan und sehe es als meine Pflicht, meinen Sinn für Moral und Ethik auch anderen Menschen nahezubringen. Wann hat man schon mal die Chance, seine Message mit so einem großen Publikum zu teilen?

Werden Sie bei den Prüfungen irgendetwas Tierisches essen?

Mein Körper ist kein Grab. Ich möchte nicht die leblosen Überreste von fühlenden Individuen essen. Weder in Form von Chicken Nuggets noch in Form von Känguru-Hoden. Das ist beides für mich gleich eklig. Eigentlich bin ich schon als Veganerin zur Welt gekommen.

Zur Person Tessa Bergmeier (33) wurde in Überlingen geboren und ist in Owingen aufgewachsen. Mit 13 Jahren wechselte sie auf ein Internat bei Regensburg, nur ein Jahr später wurde sie als Model entdeckt und bald unter Vertrag genommen. Bekannt wurde sie 2009 durch ihre Teilnahme an der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“, als sie Heidi Klum den Mittelfinger zeigte und aus der Show flog. Außerdem war sie in Formaten wie „Die Model-WG“ (2010), „Promib-Boxen“ (2013) und „Kampf der Reality-Stars“ (2022) dabei. Als Model hat sie unter anderem für „Vogue“ und „Cosmopolitan“ gearbeitet. Außerdem ist Bergmeier als Sängerin aktiv und hatte bereits Hits in den deutschen Dance-Charts. Sie lebt mit ihren beiden Töchtern (3 und 7) in Hamburg.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie polarisieren. Haben Sie keine Angst, dass Sie die Zuschauer von Anfang an in die Dschungelprüfungen wählen?

Davor habe ich überhaupt keine Angst. Ganz im Gegenteil: Das ist ja genau meine Chance, über Veganismus zu sprechen und darüber aufzuklären. Noch besser wäre es natürlich, wenn man mir eklige vegane Lebensmittel servieren würde. Ich wollte beispielsweise schon immer mal ‚ne Kotzfrucht probieren.

Sie haben sich selbst mal als „Miss Energy“ bezeichnet. Woher nehmen Sie im Dschungel die Energie?

Das weiß ich noch gar nicht. Da schauen wir mal. Aber eigentlich wache ich morgens auf und habe die Energie. Das bin ich selbst, das ist mein Lebensmut. Das klappt für mich sogar seit zwei Wochen auch ganz ohne Kaffee. (lacht)

Jede Kandidatin und jeder Kandidat darf zwei Luxusartikel mitnehmen. Was ist das bei Ihnen?

Ich habe mir ein sogenanntes „Aktivist:innen-Kissen“ drucken lassen. Das steht für mich und meine Werte. Und es verhilft mir zu ‚nem guten Schlaf und gibt mir Motivation. Und dann habe ich noch meinen Puder mit einem kleinen Schminkspiegel dabei. Das habe ich auch sonst immer in meiner Tasche.

Sie kämpfen um die Dschungelkrone: Jolina Mennen (oben, von links), Cosimo Citiolo, Tessa Bergmeier, Jana „Urkraft“ Pallaske, Papis Loveday und Verena Kerth sowie Lucas Cordalis (unten, von links), Markus Mörl, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Gigi Birofio. Zu sehen ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL+ (www.tvnow.de). | Bild: RTL

Auf wen freuen Sie sich im Dschungel am meisten?

Ach, eigentlich freue ich mich auf alle. Wenn ich jemanden herausnehmen soll, dann ist es Jana „Urkraft“ Pallaske. Sie ist mit mir auf einer spirituellen Welle. Und auch Markus Mörl: Ich habe extra ein paar Songs von ihm eingeübt, dann können wir zusammen singen, falls uns mal langweilig wird.

Das Dschungelcamp Am 13. Januar 2023 startet die 16. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Zwölf Prominente, sechs Frauen und sechs Männer, ziehen in ein Camp in der Wildnis Australiens und müssen dort Prüfungen bewältigen, um Nahrung für die Gruppe zu erspielen. Wer die Prüfungen absolviert, bestimmen die Zuschauer. Nach und nach werden dann Kandidaten aus dem Dschungelcamp gewählt, der oder die Letzte darf sich dann Dschungelkönig oder Dschungelkönigin nennen und bekommt zudem 100.000 Euro Preisgeld. RTL zeigt das Format am Freitag ab 21.30 Uhr, danach täglich um 22.15 Uhr.

Schon vor dem Start gab es Schlagzeilen, dass Sie von Dschungelcamp-Mitbewohner Cosimo Citiolo eine Entschuldigung erwarten, da er Ihnen in der Show „König der Kindsköpfe“ den Fuß gebrochen haben soll. Beste Freunden werden Sie wohl nicht, oder?

Wieso nicht? Ich erwarte von ihm keine Entschuldigung, ich hätte mir nur gewünscht, dass er sich mal nach mir erkundigt. Für mich wäre das selbstverständlich gewesen. Eigentlich wollte ich ihm nur sagen, dass man in so einer Situation mal nachfragt und was Liebes wünscht. Dann weiß er das fürs nächste Mal. Aber wir werden sehen, was passiert, vielleicht legt sich die Sache ja, wenn wir uns wiedersehen.

Cosimo Citiolo, den selbsternannten „Checker vom Neckar“, kennt Tessa Bergmeier schon aus einem anderen Format. Zu sehen ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL+ (www.tvnow.de). | Bild: RTL

Wie hat Ihre Familie in Owingen darauf reagiert, dass Sie beim Dschungelcamp mitmachen?

Ich halte meine Familie aus meinem öffentlichen Leben heraus.

Wie sehr stört es Sie, in den Medien als Zicke bezeichnet zu werden, schon bevor ein Format losgeht?

Ich finde das Wort Zicke reichlich überholt. Wenn man als Frau zu seiner Meinung steht, wird man in dieser Welt sehr schnell als solche abgestempelt, damit keine weitere Auseinandersetzung stattfinden muss.

Sie haben vor Jahren öffentlich gemacht, dass Sie immer mal wieder bipolare Zustände haben. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen diese Eigenschaft in der Extremsituation im Dschungelcamp zum Verhängnis werden wird?

Ich bin von Haus aus eine emotionale Person und habe eine hohe Sensibilität. Was die bipolaren Zustände angeht, sind sie sehr gut therapiert und treten deshalb nicht mehr auf.

Sie haben über sich selbst gesagt: „Ich bin, wie ich bin – laut, bunt, stark und voller Überraschungen.“ Haben Sie schon Überraschungen geplant?

Das werde ich ja wohl jetzt nicht verraten. (lacht)

Wer ist für Sie der Favorit auf die Dschungelkrone in diesem Jahr?

Natürlich ich. Ich finde, wir sollten alle unser eigener Favorit sein.

Warum werden Sie Dschungelkönigin?

Weil ich ich bin und noch viele Überraschungen in mir stecken.

Worauf wird es in der Wildnis ankommen?

Auf das Zusammenspiel untereinander.

Haben Sie Angst vor Spinnen, Skorpionen oder anderen Insekten?

Null. Das macht mir gar nichts aus. Ich liebe alle Tiere.