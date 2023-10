Herr Sittler, in „Der Kommissar und der See“ sind Sie in der Rolle des Robert Anders zurückgekehrt. Mögen Sie es eigentlich, zurückzuschauen?

Ich bin eher jemand, der in die Zukunft schaut und wenig nostalgische Gefühle hat. Ich habe auch keinen Heimatort, in dem ich viele Jahre aufgewachsen bin. Meine Frau hat das. Sie geht dann in den Schwarzwald, und das ist ihre Heimat. Aber ich mag es, ein Zuhause zu haben, in das man von seinen Reisen heimkommen kann.

Sie selbst stammen aus den USA, mit Ihrer Frau, der Regisseurin Sigrid Klausmann, haben Sie Dokumentationen auf der ganzen Welt realisiert. Haben Sie noch den Hang zum Reisen?

Der ist ungebrochen. Das mache ich immer gern. Wir haben zum Beispiel unser Projekt „199 kleine Held*innen“, in dem wir Kinder aus der ganzen Welt porträtieren. Als nächstes möchten wir 13, 14 Kurzfilme über Mädchen aus verschiedenen Ländern machen. Wenn Jugendliche und Kinder das sehen, dann lernen sie die Welt auf eine ganz neue Weise kennen.

Zur Person Walter Sittler (70) studierte in München Schauspiel und war anschließend unter anderem an den Theatern in Mannheim und Stuttgart engagiert. Einem größeren Publikum wurde er ab Mitte der 90er-Jahre durchs Fernsehen bekannt, insbesondere an der Seite von Mariele Millowitsch in den Serien „girl friends“ und „Nikola“. Sittler ist mit unterschiedlichen Solo-Bühnenprogrammen auf Tournee. Der Vater von drei erwachsenen Kindern lebt mit seiner Frau in Stuttgart. Das ZDF zeigt „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ am 3. Oktober 2023 um 20.15 Uhr.

Die Reihe „Der Kommissar und der See“ spielt in einer beschaulichen Welt am Bodensee. Mögen Sie solche Gegenden mit einem langsamen Rhythmus oder brauchen Sie den Hochfrequenz-Takt der Großstadt?

Mir tut es gut, wenn ich nicht diese ganz hohe Geschwindigkeit habe. Ich finde es toll, wenn jemand dazu imstande ist, aber ich denke, dass Langsamkeit oft besser wäre. Wir sollten länger hinschauen und nachdenken und dann entscheiden, was wir für richtig halten. Aber heutzutage geben uns die Computer so vieles so schnell vor, dass wir kaum hinterherkommen. Wir als Menschen, so wie wir gebaut sind, sind auf diese große Schnelligkeit nicht ganz vorbereitet.

Kommt diese bedächtige Sicht auf die Dinge mit dem Älterwerden? Sie haben inzwischen ja auch die 70 erreicht.

Das war schon immer so. Wenn jemand sagt „Ich weiß, wie es geht“, dann schaltet sich bei mir die rote Lampe ein. Es gibt immer mindestens zwei Seiten, und es lohnt sich immer, beide Seiten anzuschauen und das zu bedenken.

Robert Anders (Walter Sittler) ermittelte früher auf der schwedischen Insel Gotland – nun ist er pensioniert und zurück am Bodensee. | Bild: Patrick Pfeiffer/ZDF

Robert Anders hat es in „Der Kommissar und der See“ immer wieder mit jungen Menschen zu tun. Was lernen Sie von der jungen Generation?

Wir haben selbst drei Kinder, die alle knapp über 30 sind. Ich finde es bewundernswert, wie unbekümmert sie an die Sachen herangehen, auch wenn die Welt viel unsicherer ist als in meiner Jugend. Ich habe große Hoffnung, dass sie viel bewegen können, denn sie interessieren sich nicht für Macht und Hierarchien.

Was hilft Ihnen selbst, im Kopf jung und flexibel zu bleiben?

Zunächst einmal mein Beruf, in dem ich mich mit ständig neuen Denkweisen und Figuren beschäftige. Es ist interessant, wie kompliziert und vielfältig das Leben ist. Viele Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Klarheit, aber die gibt es nicht so leicht. Man kann es nicht immer so haben, wie es einem passt, sondern man muss Kompromisse machen.

Sie sind das jüngste von acht Kindern, waren viel in Internaten. Hat Ihnen das auch zu mehr Offenheit geholfen?

Sicher. Meine Frau stammt auch aus einer großen Familie. Das hilft einem, sich nicht ganz so wichtig zu nehmen und eine gewisse Demut vor der Vielfalt der Menschen und der Natur zu haben.

Martin Keller (Dominik Maringer, von links) und Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) begegnen Robert Anders (Walter Sittler) und Hannes Buck (Gerhard Wittmann), die zusammen auf dem Weg zur Aufnahmeprüfung sind. | Bild: Sandra Hoever/ZDF

Was haben Sie sonst noch durch das Leben in der Großfamilie gelernt?

In so einer Familie muss jeder seinen Platz haben. Wenn einer meint, er wäre King Kong, dann geht das schief. Ich habe für meinen Teil immer geschaut, was die Großen machen, und dachte mir, wenn ich groß bin, dann weiß ich genauso Bescheid. Bis ich dann feststellte: Die Großen habe auch keine Ahnung, sondern sie wursteln und versuchen, es irgendwie hinzukriegen.

Mein Vorteil war außerdem, dass ich keine sozialen Medien hatte. Die können einerseits sehr nützlich sein, aber andererseits befördern sie die Selbstdarstellung auf eine Weise, die nicht immer zielführend ist, um es vorsichtig auszudrücken.

Was verstehen Sie bei Ihren Kindern nicht – ihren Umgang mit sozialen Medien?

Nein, die nutzen sie sehr sinnvoll. Aber es ist mir unbegreiflich, wie man die ganze Nacht auf Techno-Musik tanzen kann. Ich höre das zehn Minuten und dann ist es gut, aber mein Sohn, der ein ganz ruhiger Typ ist, macht das bis zum Morgen, ohne irgendwelche Sachen zu nehmen. Die haben eine andere Geschwindigkeit.

Was sind sonst noch Unterschiede zwischen Ihnen und Ihren Kindern?

Ich bin in einer hierarchischen Welt aufgewachsen, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft. Meine Kinder haben das nicht mehr so, und das versuche ich zu lernen, so gut ich es kann. Diese alten weißen Herren in Amerika, die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, finde ich geradezu unsäglich.

Die Gesellschaft ändert sich derzeit indes massiv, wie man auch an dem Transgender-Thema der aktuellen Krimi-Folge sieht. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich bin sehr froh, dass es endlich mal ein Thema wird. Mir persönlich ist es völlig egal, welche Lebensweise jemand hat, solange er andere nicht einschränkt oder beleidigt. Es geht um die Sicht auf die Welt und die Einstellung an sich. Natürlich gibt es Rückschritte, aber ich glaube nicht, dass die erfolgreich sein werden. Die Kraft der Freiheitslust ist zu groß. Die kriegst du nur mit Gewalt weg, aber diese Gewalt werden wir in Deutschland keiner Gruppe gestatten.

Aus diesen Aussagen spricht sehr viel Lebenserfahrung. Was ist denn eine wichtige Wahrheit für Sie?

Dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Es gibt immer jemanden, der besser, reicher, schöner, klüger ist als wir. Und das ist egal. Natürlich darf man eine Leidenschaft haben und seine Position verteidigen, aber man soll sie auch hinterfragen und die Leidenschaft der anderen gut finden.

Sie sind aus Ihrer Sicht im Leben klüger geworden?

Ich hoffe es. Ich versuche es jedenfalls, solange ich einigermaßen gerade aus gehen kann.

Inwieweit neigen Sie dazu, Ihre Erkenntnisse mit anderen zu teilen?

Wenn jemand mich fragt, sag ich‘s, aber ansonsten nicht. Vielleicht rede ich nur dummes Zeug. Deshalb ist es für mich wichtig, Leute zu lesen, die kluge Bücher und Artikel geschrieben haben, ob Erich Kästner, den indischen Philosophen Amartya Zen, Carolin Emcke oder Hannah Arendt.