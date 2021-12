von Steffen Rüth

Howard, Sie haben vor einem Jahr berichtet, dass sie zwölf Kilo abgespeckt haben, und gesagt, zehn müssten noch runter. Was können Sie vermelden?

Ich habe das Gewicht gehalten. Nicht zugenommen, aber auch nicht weiter abgenommen. Vermelden kann ich, dass ich einen Personal Trainer habe, den ich ein bis zwei Mal die Woche treffe. Darüber hinaus schreibt er mir ständig E-Mails, ob ich auch meinen Pflichtübungen nachkomme. Ich antworte ihm: „So gut ich kann.“ Ich muss für meine Tour, die im Februar hoffentlich stattfindet, noch ein bisschen fit werden und das Training ein wenig anziehen. Wenn du drei Stunden auf der Bühne stehst, gehört eine gute Kondition dazu.

Haben Sie unter Ihren Pflichtübungen welche, die Sie richtig gern machen?

Ab einem gewissen Alter müssen Menschen in erster Linie ihren Unterkörper trainieren, denn der wird als Erstes schlapp. Ich konzentriere mich also auf die Beine und den Rumpf. Und natürlich die Ausdauer. Kugelstoßer hingegen muss ich nicht mehr werden.

Zur Person Howard Carpendale (75) kam aus Südafrika nach Europa, um als Musiker Karriere zu machen. In den 70ern und 80ern wurde er in Deutschland mit Hits wie „Ti amo“ und „Hello Again“ zum Star. Carpendale hat zwei erwachsene Söhne, Wayne und Cass, er ist in zweiter Ehe mit Donnice verheiratet. Sein aktuelles Album heißt „Happy Christmas“.

„Happy Christmas“ ist das glatte Gegenteil einer Pflichtübung. Auf Ihrem Weihnachts-Album singen und klingen sie beseelt und feierlich. Wann mussten Sie sich für das stimmungsvolle Werk

in Weihnachtslaune bringen?

Mitten im Sommer, im Juli. Aber das ist mir überhaupt nicht schwergefallen, denn ich habe mit diesem Album ein ganz großes Ziel verfolgt.

Welches denn?

Bei einer Weihnachtsplatte hast du gegenüber dem Publikum eine große Verantwortung. Du willst die Nummern so interpretieren, dass sie etwas Neues, Außergewöhnliches ergeben. Schließlich gibt es ja schon tausend andere Weihnachts-Alben. Ich denke, das ist uns hervorragend gelungen.

„Rock Around The Christmas Tree“ erinnert ein wenig an „Summer Of 69“ von Bryan Adams.

Das ist ein Titel, den ich mir ausgesucht habe. Dieses Album heißt ja nicht ohne Grund „Happy Christmas“. Wir haben lange über den Titel diskutiert, doch mir war die Botschaft, die von ihm ausgeht, sehr wichtig. Die Stimmung im Moment ist insgesamt nicht wahnsinnig gut. Es wäre schade, wenn ich ein rein melancholisches Album gemacht hätte. Nein, es geht mir schon auch um ein bisschen Fröhlichkeit.

„Happy Christmas“ heißt das Weihnachts-Album von Howard Carpendale. | Bild: Electrola

Wie sind Sie durch 2021 gekommen?

Es fällt mir nicht so leicht, darüber zu sprechen, denn meine Familie gehörte eher zu denen, die Glück hatten. Millionen von Menschen haben weit mehr gelitten als ich. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mir diesen späten Zeitpunkt meiner Karriere wirklich nicht so vorgestellt habe. Alle paar Monate mussten wir die Konzerte verschieben, momentan habe ich die gewisse Hoffnung, dass es ab Februar unter der 2G-Regel endlich klappt. Aber wir sind ja auch selbst ein Stück weit selbst schuld.

Weil sich nicht alle, die können, auch gegen Corona impfen lassen?

Ja, natürlich. Wir haben eine Impfung, doch statt diese Impfung als Geschenk zu betrachten, haben wir eine Auseinandersetzung daraus gemacht. Dieser Hass gegen das Impfen, diese radikale Anti-Stimmung gerade in den sozialen Medien, das ist schon sehr traurig. Dazu kommt, dass die Kommunikation zwischen der Politik und den Menschen nicht optimal war, um es vorsichtig zu formulieren. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in meiner alten Heimat USA. Das Impfen ist vielerorts ein politisches Thema geworden.

Was ärgert Sie an der Politik?

Unsere Politiker haben uns bewusst etwas vorgelogen, indem sie laut und deutlich sagten, es würde keine Pflichtimpfung geben, nur weil sie Angst vor den Wahlen hatten. In meinen Augen ist das keine anständige Art, Politik zu machen. Eigentlich haben wir gerade niemanden in der Politik, dem oder der ich wirklich vertraue. Aber es ist extrem wichtig, dass Politikerinnen und Politiker nicht den populistischen Weg gehen, sondern dass sie ehrlich sind.

Sind Sie für eine Impfpflicht?

Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Moment wäre eine Impfpflicht kein gutes Signal, denn sie würde die paar Millionen Menschen, die partout nicht geimpft werden wollen, nur noch weiter radikalisieren. Mir wäre es schon lieber, man macht das freiwillig. Andererseits zermürbt einen dieses Auf und Ab.

Ihr Song „Hello Again“ wurde im Rahmen der Impfkampagne der Bundesregierung neu aufgelegt. Aktuell laufen Spots für die Auffrischungsimpfung.

Ich möchte den älteren Menschen, sagen wir ab 60, die Angst vor dieser Impfung haben, ein bisschen helfen zu verstehen, dass gerade sie diese dritte Impfung dringend brauchen. Denn sie schützt vor einem schweren Verlauf.

Sind Sie auch schon geboostert?

Ja, das bin ich.