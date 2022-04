von Steffen Rüth

Peter Doherty lässt etwas auf sich warten und braucht ein wenig Hilfe beim Einrichten der Video-Verbindung, aber es ist kein Vergleich zu früher, als dieser Mann oft Stunden zu spät, zugedröhnt oder gar nicht zu Verabredungen auftauchte. „Ich bin ganz sicher nicht mehr so chaotisch und vogelwild wie in der Vergangenheit“, sagt der 43-Jährige, etwas Hellrotes im Glas schwenkend, das er als Granatapfelgetränk vorstellt.

„Ich fühle mich aufgeräumt und klar, treffe neuerdings die Töne, genieße meine Konzerte und genieße das Leben als solches.“ Er sei aus seinem Gefängnis ausgebrochen, „dem Gefängnis der Sucht. Früher drehten sich alle meine Aktivitäten um Beschaffung, Konsum und Rausch, es war ein anstrengendes Leben. Jetzt ist sie nicht mehr da, die Obsession mit harten Drogen.“ Das sei in vielerlei Hinsicht eine Befreiung.

Ein Leben voller Tiefs Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung, Drogenbesitz, Verstoß gegen die Bewährungsauflagen – Peter, früher Pete, Doherty kam wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt, war mehrfach in Entzugskliniken. 2008 verbüßte er schließlich eine Haftstrafe von 29 Tagen.

Doherty, bekannt geworden als Sänger der Libertines, war über viele Jahre der vielleicht bekannteste männliche Junkie Großbritanniens. Seine Skandale und Entzugsversuche füllten die Klatschspalten, er beklaute selbst beste Freunde, „was eindeutig nicht meine Stärke war, denn ich wurde immer sofort geschnappt“, und lebte insgesamt ein sehr fragiles Leben.

„Ich bin positiv überrascht, dass ich nicht gestorben bin“, sagt er heute. „Ich fühle mich nicht unbesiegbar, aber ich fühle mich gesegnet und dankbar.“ Wie es Doherty aus dem Klammergriff des Heroins geschafft hat? „Lange Zeit wollte ich gar nicht ohne das Gift leben, da nützt dann auch die teuerste Entzugsklinik der Welt nichts, aber nach und nach hat sich die Besessenheit verflüchtigt. Ich habe mir versucht vorzustellen, was mich sonst noch glücklich macht.“

2006 stand Pete Doherty in London wegen Drogenbesitzes vor Gericht. | Bild: Odd Andersen/AFP

Der Musiker hat sein Leben umgekrempelt. Seit einem Jahr ist der Vater von zwei Kindern aus früheren Beziehungen mit der Musikerin Katia de Vidas verheiratet. Das Paar („Katia ist mein Engel“) hat sich im hübschen Étretat niedergelassen, einem Dorf in der Normandie. „Ich lebe dort wie ein pensionierter Matrose. Stehe früh auf, laufe eine Runde mit den Hunden im Wald oder am Strand, trinke Kaffee, lese die Zeitung, schreibe ein wenig, spiele Pétanque mit den anderen Jungs im Dorf, esse zu Abend und gehe früh ins Bett.“

Vergangenen Sommer lud Doherty den Musiker Frédéric Lo zu sich ein, um an neuer Musik zu arbeiten. „The Fantasy Life Of Poetry & Crime“ ist ein gefühlvolles, fast zärtliches Album voller wirklich schöner Lieder geworden. Doherty singt so unvernuschelt, nah an der Melodie und elegant wie noch nie.

Er denke gerade viel über sich und seine Zukunft nach, sagt er. Vielleicht wolle er nicht ewig Musik machen und fragt seinen Gesprächspartner, wo der eigentlich lebe. „Du bist in Baden-Baden, oh, welch ein herrlicher Ort. Ich liebe den Schwarzwald. Er ist so tief, man kann sich so wunderbar darin verlieren. Habt ihr eigentlich noch die wilden Schweine?“ Schon, ja.

Man kann es praktisch rattern sehen in Dohertys Kopf. „Vielleicht könnte ich im Schwarzwald einen Ort schaffen für junge Süchtige, die clean werden möchten. Einen alten Bauernhof in der Natur umzubauen zu einem Hort der Geborgenheit für verlorene Seelen. Wo die Menschen atmen und sich wieder spüren können. Ich würde auch dort leben. Ich kann sicher nützlich sein für Menschen, die einen Weg aus den Drogen suchen. Denn einen Weg gibt es immer.“