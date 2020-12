Ginge man allein nach den Quoten, scheint die Erfolgsgeschichte der Castingshow „The Voice Of Germany“ langsam, aber sicher zu Ende geschrieben zu sein. Während die ersten beiden Staffeln noch mehr als vier Millionen Zuschauer hatten, sank die Zahl ab Staffel drei zwar, hielt sich jedoch noch eine Weile bei der drei vor dem Komma. Seit Staffel acht stand dort nur noch eine zwei. Und nun, in der zehnten, der viel beworbenen Jubiläumsstaffel? Im Halbfinale waren es gerade einmal 1,91 Millionen Zuschauer, auch die Sendung davor – die sogenannten Sing-Offs – war auf diesem Niveau. Ist die Luft raus?

Viele Gesangstalente

Ein Mangel an Gesangstalenten aus dem deutschsprachigen Raum ist jedenfalls nicht zu beklagen. Und vielleicht gelingt der Sendung mit dem Finale am Sonntag (zu sehen ab 20.15 Uhr in Sat.1) noch einmal ein messbarer Erfolg. Zu wünschen wäre es den sechs Kandidaten, die um den Titel singen. Unter Druck setzen sie sich jedoch nicht. Der 19-jährige Mael zum Beispiel, Teil des Duos aus dem Team von Nico Santos (übrigens das erste Duo im Finale), sagt: „Wir machen Party und gute Laune. Das, was die Leute in dieser schwierigen Zeit hören wollen.“

Der 39-jährige Berufsmusiker Oliver Henrich war in der zehnten Staffel schon zweimal ausgeschieden – nun steht er im Finale. | Bild: ProSieben/Sat.1/Claudius Pflug

Die Augen und Ohren der Zuschauer richten sich vermutlich vor allem auf zwei Kandidaten. Das ist einmal Oliver Henrich aus dem Team von Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß. Der 39-jährige Berufsmusiker, Sänger einer Bon-Jovi-Coverband, war ursprünglich im Team von Samu Haber und Rea Garvey und eigentlich schon in den Battles ausgeschieden. Im Team von Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß bekam er eine neue Chance, musste dann jedoch gleich nach den Sing-Offs gleich nach Hause fahren.

Aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, und da ein Halbfinalist aus seinem Team krank wurde, wurde er kurzfristig zurückgeholt. Die Zuschauer wählten ihn schließlich mit 57 Prozent ins Finale. „Ich hatte schon total mit der Show abgeschlossen und in meinem alten IT-Job gearbeitet“, sagt Henrich. „Es war eine krasse Reise, die ich durchgemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle – ich war schon raus, dann wieder drin, dann wieder raus, jetzt im Finale. Es ist unfassbar. Ich bin überglücklich.“

Paula Dalla Corte ist die einzige Frau

Die 19-jährige Paula Dalla Corte (19) aus Tägerwilen in der Schweiz gilt als Favoritin auf den Sieg. | Bild: ProSieben/Sat.1/Claudius Pflug

Die einzige Frau im Finale ist die 19-jährige Paula Dalla Corte aus Tägerwilen in der Schweiz. Sie hatte sich im Halbfinale mit 60 Prozent durchgesetzt. Die Schülerin aus dem Team von Samu Haber und Rea Garvey gilt für viele Zuschauer als Favoritin. „Ich finde es krass, dass ich Runde für Runde weiterkomme. Das ist crazy. Ich hätte das niemals erwartet“, sagt sie.

Der für sie – bislang – beeindruckendste Moment: „David Guetta kennenzulernen war der Wahnsinn. Er war megaaa cool!“ Paula wird im Finale mit Popstar Sarah Connor singen, die anderen Finalisten mit Zoe Wees, Michael Patrick Kelly, Duncan Laurence und Joy Denalane. Einen weiteren Song singen sie mit ihren Coaches, einen dritten dann allein.

Die Regeln im Finale sind streng. Es gibt kein Studio-Publikum, die Kandidaten haben vor Ort keine Unterstützer dabei. Paulas Familie wird die Sendung zu Hause auf dem Sofa schauen. In Gedanken seien sie bei ihr in Berlin, sagt ihr Vater, der Architekt Daniel Dalla Corte.

Paulas Geschwister, seine Frau und er seien unglaublich stolz: „Es ist schön zu sehen, wie das eigene Kind, welches wir auf seinem Weg zum Erwachsenwerden begleiten durften, nun offensichtlich mit einem Fundament ausgerüstet ist, welches diesen Anforderungen und dem damit verbundenen Druck standhält.“ Für ihn hat Paula schon alles erreicht. „Sie wird sich fokussieren und versuchen, die bestmögliche Leistung auf den Punkt abzurufen. Alles Weitere ist Nebensache.“

Eingespieltes Team: Thore Schölermann und Lena Gercke moderieren das Finale der Castingshow. | Bild: Jörg Carstensen/dpa

Ob der Sieg überhaupt wünschenswert ist, steht auf einem anderen Blatt. Eine Garantie auf eine Karriere als Berufsmusiker ist er jedenfalls nicht. Bisher war keinem Gewinner dauerhaft großer Erfolg beschieden. Oder wem sagen Namen wie Tay Schmedtmann oder Natja Todua noch etwas? Ein Sprungbrett kann die Show aber durchaus sein.