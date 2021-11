Gaienhofen vor 1 Stunde

Von Stralsund auf die Höri: Wapo-Bodensee-Darsteller Tim Wilde über den Verdienst von Schauspielern, seine Liebe zum Bodensee und ein Bad im eiskalten Wasser

Tim Wilde spielt in der Serie „Wapo Bodensee“ den Polizisten Paul Schott. Im Gespräch verrät er, was ein Schauspieler so verdient und warum er seinem Sohn trotzdem zu einem Plan B raten würde, falls dieser Schauspieler werden möchte. Er erklärt zudem, was ihn an Bodensee und Höri so begeistert – und welches eiskalte Aufstehritual ihn mit dem See verbindet.