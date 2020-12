Als Model begann seine Karriere – dann wurde Eugen Bauder Schauspieler, und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Der 34-Jährige wuchs unter anderem in Lörrach auf und ging dort zur Schule. In seiner Heimat ist er immer wieder gern – nicht zuletzt zum Motorradfahren. Wir stellen ihn vor.

Das Gesicht von Eugen Bauder vergisst man nicht so schnell – kein Wunder, dass der 34-Jährige sein Geld als Model und Schauspieler verdient. Es ist schon einige Jahre her, da schickte seine damalige Freundin Amateur-Aufnahmen an einen