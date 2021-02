„Bis vor gar nicht all zu langer Zeit habe ich nicht mal gewusst, was ein Podcast genau ist“, gibt Andreas Guenther zu. „Ich bin ja bekennender Serien-Junkie, ich habe also ein bisschen gebraucht, um mich nur auf Stimmen einzulassen“, so der Schauspieler, der in Konstanz aufgewachsen ist und immer wieder gern in seine alte Heimat zurückkommt.

Mittlerweile höre er Podcasts sehr gern, meistens, wenn er im Flugzeug oder im Zug sitze – nur den Stimmen zu lauschen „hat etwas extrem Entspannendes und regt meine Fantasie an“, sagt der 47-Jährige.

Nun hat Guenther selbst einen Podcast, gemeinsam mit SWR3-Moderator Kristian Thees (54). „Große Klappe – Aus dem Leben eines Schauspielers“ heißt er. Zum ersten Mal ist er am 17. Februar 2021 bei SWR3 im Internet zu hören, alle zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge.

Fragebogen „Wie bei Harry Potter“: Die aus Konstanz stammende Tatort-Kommissarin Anna Schudt hätte gern ein Denkarium Das könnte Sie auch interessieren

Guenther, seit 2010 im Team des Rostocker „Polizeiruf 110„ und seit 2018 regelmäßig in „Blind ermittelt“ zu sehen, erinnert sich noch gut, wie es überhaupt zu dem Projekt kam. „Ziemlich genau vor einem Jahr war ich zu Gast in der SWR3-Radioshow „Talk mit Thees„.

„Kristian und ich hatten bis zu der Sendung gerade einmal telefoniert“, sagt er. „Aber in der Show spielten wir uns die Bälle zu wie eingespieltes Team. Ich rief ihn dann ein paar Wochen später an und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, was zusammen zu machen.“ Eine Idee, was das sein könnte, habe er damals nicht gehabt, sagt er. „Nach Wochen des Brainstorming reifte dann die Idee zu dem Podcast.“

Erste Folge über Höhen und Tiefen

Der 47-Jährige ist jemand, der gern redet – aber ebenfalls gern schweigt, „auch wenn man das bei mir nicht gleich denkt“. Er genieße Ruhe sehr, auch wenn es natürlich Momente gebe, in denen er „viel zu viel“ quatsche. In einem Podcast kann es gar nicht zu viel sein: In der ersten Folge erzählt Guenther unter anderem von seinen Anfängen als Schauspieler und den Höhen und Tiefen des Lebens vor der Kamera.