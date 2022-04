Frau Wulf, „Das Traumschiff“ ist für viele Menschen so etwas wie TV-Kulturgut. Was bedeutet es für Sie?

Ich bin als Schauspielerin praktisch damit groß geworden. Das erste Mal war ich als Teenager auf dem „Traumschiff“, damals für die Reihe „Kreuzfahrt ins Glück“. Die Crew ist wirklich der Wahnsinn, es ist alles total familiär. Und ich würde auch sagen, „Das Traumschiff“ gehört ein Stück weit zu meiner Jugend. Ich habe es immer geguckt, auch an Weihnachten mit der Familie. Und ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich dabei sein darf, weil das einfach immer so eine schöne Zeit ist und man an besondere Orte kommt, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte.

Für die Oster-Folge waren Sie auf Mauritius.

Es war mein erstes Mal dort. Ich konnte es erst gar nicht glauben, weil das ein ganz tolles und besonderes Ziel ist. Paradiesisch! Dass man dort zum Arbeiten hinkommt – da gibt es wirklich schlimmere Orte. (lacht)

Konnten Sie sich auch abseits der Kamera ein bisschen umschauen?

Ja, auf jeden Fall. Man ist ja den ganzen Dreh über da und arbeitet natürlich jeden Tag, hat aber auch immer wieder Zeit, mal an den Strand zu gehen oder abends in eine Bar oder ein Restaurant. Das ist das Tolle an dem Format, dass man die Möglichkeit hat, auch Land und Leute kennenzulernen.

Zur Person Vivien Wulf (28) hatte schon früh Interesse an der Schauspielerei. Ihre erste Hauptrolle spielte sie 2009 im Ken-Follett-Zweiteiler „Eisfieber“, im Jahr darauf folgte der Kinofilm „Rock It!“. Die gebürtige Karlsruherin ist seitdem regelmäßig in TV-Produktionen wie „Alarm für Cobra 11“ oder „Wilsberg“ zu sehen. In den ZDF-Reihen „Das Traumschiff“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ war sie schon mehrfach dabei – zu sehen ist sie auch, wenn das „Traumschiff“ am 17. April 2022 um 20.15 Uhr Kurs auf die Insel Mauritius im Indischen Ozean nimmt. Wulf hat Journalismus studiert und ihren Bachelor-Abschluss in London gemacht. 2021 schrieb sie mit Nena Schink das Buch „Pretty Happy – Lieber glücklich als perfekt“ (Edel Books).

Sie haben durch „Das Traumschiff“ und den Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ nun schon einiges an Kreuzfahrt-Erfahrung. Gefällt Ihnen diese Art des Reisens?

Total! Viele Leute denken ja, Kreuzfahrten sind vor allem was für ältere Menschen. Das finde ich gar nicht. Es ist einfach so eine besondere Art zu reisen, weil man fast jeden Tag an einem anderen Ort aufwacht. Man schaut morgens durchs Fenster und sieht etwas Neues. Und trotzdem hat man auf dem Schiff eine Basis, man weiß immer, wo man schläft, und ist gut umsorgt. Deswegen finde ich Kreuzfahrten so schön. Es war bisher jedes Mal ganz toll und ich bin dankbar für diese Möglichkeit.

Ein Schiff dieser Größe ist vermutlich eine Welt für sich, oder?

Das stimmt, theoretisch müsste man gar nicht von Bord gehen. Es gibt ein Fitness-Studio, ein Schwimmbad, sogar Shops. Das ist eine eigene kleine Welt, ich finde das ganz toll. Sie merken: Ich bin großer Fan von Kreuzfahrten. (lacht)

So zu reisen gibt einem auch Sicherheit, weil man einerseits viel sehen kann, andererseits aber eine Station hat, zu der man jederzeit zurückkommen kann. Selbst die See-Tage, an denen man nicht von Bord gehen kann, sind schön, weil man auf dem Schiff so viel machen kann.

Sie spielen eine Tanzlehrerin, Jana Stern. Was für ein Mensch ist sie?

Sie ist ehrlich, hat das Herz am rechten Fleck und ist eine echte Frohnatur. Sie lacht wahnsinnig viel, ist eigentlich immer gut drauf und versucht auch, die Laune der anderen zu heben, weil sie sehr empathisch ist. Wenn sie merkt, dass es jemandem nicht so gut geht, versucht sie zu helfen. Sie hat einfach einen sehr starken Helferinstinkt.

Konnten Sie denn Ideen in Ihre Rolle einbringen?

Auf jeden Fall. Ich habe mit dem Regisseur viel darüber gesprochen, wie man die Rolle entwickeln könnte. Jana ist jemand, der über viele Sachen nicht lange nachdenkt. Wir haben versucht, da einen charmanten Witz reinzubringen und verschiedene Facetten von ihr zu zeigen.

Sie kennen sich schon eine Weile: die Schauspieler Helmut Zierl und Vivien Wulf beim „Traumschiff“-Dreh. | Bild: Lucas Pfaff

Jana ist Tanzlehrerin. Tanzen Sie gern?

Gern ja, aber ich würde mich nicht als Profi bezeichnen. Ich musste auf jeden Fall noch den einen oder anderen Schritt lernen und den Profis zugucken, damit es dann auch gut aussieht. Ich bin sehr ehrgeizig und habe viel trainiert, damit ich der Rolle gerecht werde, auch wenn ich kein Profi bin.

Dann wären Sie ja die ideale Kandidatin für „Let‘s Dance“ …

Das ist tatsächlich ein Traum von mir. Ich würde da wahnsinnig gern mitmachen. Ich habe beim „Traumschiff“-Dreh wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das Tanzen macht. Man kriegt so gute Laune! Es ist zwar auch super anstrengend und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es macht einfach Laune. Mich macht das Tanzen einfach glücklich.

Wenn Sie etwas tun, das Ihnen Spaß macht, also tanzen, und das auch noch auf einem Kreuzfahrtschiff und auf Mauritius – vergessen Sie da schon auch mal auch, dass das Arbeit ist?

Nein. Das war bei mir schon immer so, und ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr früh in die Schauspielbranche gekommen bin und dementsprechend professionell unterwegs bin, wenn ich arbeite. Mir ist klar: Wenn ich am nächsten Morgen um sechs Uhr aufstehen muss, dann trinke ich abends zum Essen vielleicht keinen Wein mehr oder gehe noch mit an die Bar, sondern ich gehe früh schlafen und bereite mich gut vor.

Das ist mir wichtig, weil es am Ende des Tages ja nicht nur um mich geht vor der Kamera, sondern es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Gewerken. Ich finde, das hat etwas mit Respekt zu tun, dass man morgens ausgeschlafen vor der Kamera steht. Ich glaube, es würde mir nicht passieren, dass ich die ganze Nacht unterwegs bin, wenn ich morgens drehe. Aber wenn man am nächsten Tag frei hat, genießt man die Abende natürlich.

Wie ist die Arbeitsatmosphäre bei so einem Dreh – sind alle entspannter, weil die Umgebung so schön ist?

Ich glaube, was beim „Traumschiff“-Team den Unterschied macht, ist, dass viele schon sehr lange dabei sind. Das sind alles tolle Leute, tolle Charaktere, mit denen man einfach gern arbeitet.

Wenn man als Gast bei einer Serie oder Reihe dabei ist, ist es oft so, dass man erst mal gucken muss, wie man dort aufgenommen, weil das Team natürlich eingespielt ist. Das ist beim „Traumschiff“ überhaupt nicht so. Von Tag eins an sind alle wahnsinnig herzlich und versuchen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Es ist wirklich nicht nur vor der Kamera alles eitel Sonnenschein, sondern auch dahinter.

Szene aus der Oster-Folge: Bei Jana Sterns (Vivien Wulf) Bemühungen, zwischen Niklas Hilbert (Marc Barthel) und seinem Vater zu vermitteln, kommen sich die beiden näher. | Bild: Dirk Bartling/ZDF

Gab es Kollegen, die Sie beim Dreh erst kennengelernt haben?

Ja, Marc Barthel zum Beispiel. Mit ihm habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Er ist ein toller Schauspieler und auch ein toller Mensch. Helmut Zierl, mit dem ich auch viele Szenen hatte, kannte ich schon. Mit ihm habe ich damals den 100. „Rosamunde Pilcher“-Film fürs ZDF gedreht. Das ist schon ein paar Jährchen her, ich glaube, da war ich 16. Ich habe mich total gefreut, als ich seinen Namen auf der Besetzungsliste gesehen habe, weil Helmut so ein toller Mensch ist, mit dem ich mich wirklich gut verstehe. Es war schön, dass ich wieder mit ihm drehen durfte.

Sie sind eine erfahrene Schauspielerin. Wie finden Sie es, dass an Bord des „Traumschiffs“ neuerdings beispielsweise auch immer wieder Influencerinnen Rollen übernehmen?

Natürlich kann ich die Kritik nachvollziehen, weil sie natürlich nicht aus der Branche kommen und nicht auf dem gleichen schauspielerischen Level sind wie Leute, die viele Jahre Dreh-Erfahrung haben. Aber ich finde auch, dass die „Traumschiff“-Produzenten das sehr gut machen, indem sie Leute casten, die gut reinpassen und durchaus schauspielerisch Qualitäten haben.

Es ist für mich ganz wichtig zu verstehen, dass man diese Mischung braucht – dass man einerseits Rollen mit erfahrenen Schauspielern besetzt, um auch glaubwürdig zu bleiben, und andererseits auch mit Influencern oder Prominenten aus anderen Branchen. Davon profitieren letztendlich ja alle, weil man noch mal ein ganz anderes Publikum anlockt, vor allem jüngere Zuschauer.

Schon lange im Geschäft: Vivien Wulf (Zweite von links, mit Farina Flebbe, Emilia Schüle, Maria Ehrich und Daniel Axt) bei den Dreharbeiten zum Film „Rock It“. | Bild: Armin Weigel/dpa

Was viele nicht wissen: Sie sind ausgebildete Journalistin. Können Sie sich eigentlich vorstellen, eine 40-Stunden-Woche in einer Redaktion zu arbeiten?

Unbedingt sogar! Ich mache im Moment sehr viel freiberuflich, das nichts mit der Schauspielerei zu tun hat – da bin ich wahrscheinlich bei weit über 40 Stunden. Deshalb hätte ich damit gar kein Problem. Ich arbeite einfach leidenschaftlich gern und mir sind auch die Arbeitszeiten egal. Ich tue das, was ich mache, weil ich es liebe. Was aber bei mir der Fall ist: Ich arbeite tatsächlich produktiver, wenn ich alleine zu Hause bin statt in einem klassischen Büro.

Würden Sie die Schauspielerei an den Nagel hängen, um sich auf den Journalismus zu konzentrieren? Oder wollen Sie die Mischung beibehalten?

Ich glaube, die Schauspielerei könnte ich nie aufgeben. Und ich hoffe, dass ich noch mit 99 drehen darf. (lacht) Es gibt ja Leute, die sagen, man muss sich auf eine Sache konzentrieren, sonst wird es nicht gut. Das sehe ich anders. Ich glaube, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, kann man auch mehrere Dinge gleichzeitig und trotzdem gut machen. Mir macht auch die Abwechslung Spaß.

Apropos Abwechslung … Sie tanzen in der Tat auf vielen Hochzeiten. Zuletzt gehörten Sie zu den Organisatorinnen von „Women On Top“ in Düsseldorf. Warum ist Ihnen das sogenannte Female Empowerment so wichtig?

Viele Frauen reden von Female Empowerment, davon, sich zum Beispiel in den sozialen Medien gegenseitig zu unterstützen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass das oft nur Lifestyle-Feministinnen sind, so will ich es mal nennen.

Was meinen Sie damit?

Alle reden davon, aber die wenigsten sind für einen da, wenn‘s drauf ankommt. Das hat mich so enttäuscht, dass ich gesagt habe: „Ich möchte das ändern. Ich will ein Umfeld, in dem alle wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können.“ Dazu kommt der Wunsch nach Gleichberechtigung. Es gibt immer wieder Aufregung über reine Männerrunden, aber bei reinen Frauenrunden sagt niemand etwas.

Wir wollen Gleichberechtigung, aber dann bleiben die Frauen unter sich. Das ist doch eigentlich völlig bescheuert, oder? Wenn Frauen und Männer auf Augenhöhe sein sollen, dann müssen wir etwas dafür tun. Deshalb haben wir „Women On Top“ als Event-Reihe ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben: Wir wollen eine Veranstaltung auf Augenhöhe, wo Männer und Frauen dabei sind und wo es um Inhalte geht.

Leben Warum Schönsein nicht glücklich macht: Nena Schink ermuntert Frauen zu mehr Selbstvertrauen Das könnte Sie auch interessieren

Vergangenes Jahr ist ein Buch erschienen, das Sie mit Ihrer Freundin und Kollegin Nena Schink geschrieben haben, „Pretty Happy“. Es geht darin im Wesentlichen darum, dass gerade Frauen ihr Glück nicht von Äußerlichkeiten abhängig machen sollten. Sehen Sie da eine positive Entwicklung?

Das Problem ist, dass die sozialen Medien immer wieder Salz in die Wunde streuen, gerade bei jungen Frauen. Natürlich haben wir alle Unsicherheiten, davon kann sich niemand freisprechen. Aber aus meiner Sicht ist es besonders schlimm, dass Heranwachsende zum Beispiel auf Instagram Influencerinnen folgen, bei denen es überhaupt nicht um Inhalte geht, sondern nur um die Optik. Und das sind die neuen Vorbilder.

Manche machen mittlerweile ja nicht mehr nur für Werbung für Kosmetikprodukte, sondern tatsächlich auch für Botox- und Hyaluron-Behandlungen. Wenn dann eine 18-Jährige zum Geburtstag Botox in die Stirn will, dann frage ich mich schon, wo das die Gesellschaft noch hin führt. Und ich habe auch Angst davor, weil Instagram eine Dynamik entwickelt, aus der man nicht so leicht wieder rauskommt.

Deswegen ist es wichtig, dass die Schulen mehr aufklären, dass die Eltern besser aufpassen. Instagram zeigt eine Fake-Welt, es ist wichtig zu verstehen, dass das, was man dort sieht, nicht die Realität ist. Nur weil ich auf Instagram einmal Sonnenstrahlen poste, heißt das ja nicht, dass mein ganzer Tag sonnig war.

Mal etwas ganz anderes, Frau Wulf. Sie stammen aus Karlsruhe – fühlen Sie sich der Stadt noch verbunden?

Auf jeden Fall. Ich habe in Karlsruhe gelebt, bis ich sechs Jahre alt war, dann sind wir nach Düsseldorf gezogen. Ich habe aber immer noch Familie in Karlsruhe und habe auch noch mal zwei Jahre dort gewohnt. Ab und zu bin ich auch noch dort.

Auf Instagram haben Sie angekündigt, einen Hund aus Rumänien aufnehmen zu wollen. Warum?

Mein Hund ist leider im Januar gestorben, er war 16 Jahre alt. Was ich an Hunden so mag: Sie lieben bedingungslos. Sie freuen sich immer, wenn man nach Hause kommt. Hunde sind wirklich die besten Freunde des Menschen, da gibt es keine Oberflächlichkeiten. Und uns war es auch wichtig, keinen Hund beim Züchter zu kaufen, sondern einen Hund zu retten – das ist das Mindeste, was man tun kann, um zu helfen.