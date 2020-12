Gesangsunterricht hatte Paula Dalla Corte nie. Was sie kann, hat sie sich durch Ausprobieren und Üben, Üben, Üben selbst beigebracht. Wenn sie jetzt in der Castingshow „The Voice Of Germany„ zum Mikrofon greift, fällt es schwer, das zu glauben – und auch, dass sie praktisch keine Bühnenerfahrung hat.

Denn die 19-jährige Schweizerin hat schon in der ersten Runde, den sogenannten Blind Auditions, die erfahrenen Musiker auf den roten Sesseln so von sich überzeugt, dass alle sie in ihr Team holen wollten und Nico Santos ihr direkt eine Chance auf den Sieg einräumte. Dass er ihr das zutraut, habe sie überrascht, gibt Paula im Telefoninterview mit dem SÜDKURIER zu; sie ist gerade auf dem Heimweg vom Sportunterricht. „Das hat mich glücklich gemacht“, sagt sie zu Santos' Reaktion.

Dennoch entschied sich die Schülerin für das Team von Samu Haber und Rea Garvey und hat das keine Sekunde bereut. „Ihr Humor ist cool“, sagt sie. Und beide hätten eine Geschichte zu erzählen, das gefällt ihr. Begeistert war sie auch von dem Gast-Coach, den die Musiker für die Vorbereitung auf die laufenden Sing-Offs ins Team geholt haben: den französischen Star-DJ David Guetta.

Darüber habe sie sich riesig gefreut, sagt Paula. Sie könne mit seiner Musik viel anfangen. Vor ein paar Jahren, als sie noch die „Bravo Hits“ rauf und runter hörte, war auf den CDs auch Guetta oft vertreten – und sie habe damals mit der Haarbürste als Mikrofon vorm Spiegel gestanden und die Songs mitgegrölt, erzählt sie lachend. Der 53-Jährige, obwohl ein Weltstar, sei freundlich gewesen und habe jedem Kandidaten ein gutes Gefühl gegeben.

Das ist Paulas Konkurrenz Nur zwei Kandidaten pro Team kommen ins Halbfinale. Für Samu Haber und Rea Garvey singen am Sonntag neben Paula Dalla Corte zehn weitere Sängerinnen und Sänger an um den Einzug in die nächste Runde. Mit Celine und Anastasia sind noch zwei weitere 19-Jährige dabei. Außerdem treten Esther (24) und Lorena (27) an. Dazu kommen sechs männliche Kandidaten: Sean (25), Antonio (29), Matthias (29) aus Österreich, Andrew (31) sowie Wolfgang (51) und Douglas (56). Die Halbfinalisten von Nico Santos, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld sowie Michael Schulte stehen bereits fest. Mark Forster muss seine noch bestimmen.

Gesungen hat Paula schon als Kind viel – vor allem das, was sie in Kindergarten und Schule gelernt hat. Aber auch manches von Dieter Thomas Kuhn, lacht sie und stimmt „Fremde oder Freunde“ an, kurz bevor sie, das Telefon am Ohr, in den Bus steigt. Auf den CD-Covern hätte Kuhn immer „so cool“ ausgesehen. Ein Vorbild sei er aber nicht, das sei eher jemand wie Falco – faszinierend findet sie den Künstler, und zwar alles an ihm. Seine Musik (“Geile Lieder!“) löse bei ihr regelrechte Glücksgefühle aus.

Mit den anderen Kandidaten aus ihrem Team – elf Nachwuchs-Musiker sind es insgesamt – habe sie viel Kontakt, das sei schon „wie eine kleine Familie“. Es seien viele spezielle Leute dabei, aber „im positiven Sinne“, wie Paula betont. Für sie sei es eine Herausforderung gewesen, mit so unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Aber eine, die sie weitergebracht hat.

Paula Dalla Corte singt bei den Blind Auditions, der ersten Runde der Castingshow. | Bild: Sat.1/ProSieben/Richard Hübner

Seit sie sich entschlossen hat, ihr Glück bei „The Voice Of Germany„ zu versuchen, hat sich einiges verändert im Leben von Paula Dalla Corte. Sie wird auf der Straße öfter mal neugierig angeschaut und auch angesprochen. Sie freut sich über die Aufmerksamkeit: „Sehr süße Leute!“

In der Schule – im kommenden Jahr will die 19-Jährige an der Kantonsschule in Kreuzlingen ihren Abschluss machen – läuft alles wie gehabt. Man sei ihr sehr entgegengekommen, sagt sie. Paula durfte Tests vorab schreiben oder nachholen und Aufsätze von unterwegs einreichen. „Die Schule steht voll hinter mir“, sagt sie. Freunde und Familie sowieso.

Paula lebt im schweizerischen Tägerwilen und ist, wie sie sagt, ständig in Konstanz – zumindest war sie das, bevor der Grenzübertritt durch die Corona-Pandemie an Unkompliziertheit verlor. Da ging sie gern in Secondhand-Läden einkaufen, war an der Seestraße unterwegs oder einfach mal ein Eis essen. In der Konstanzer Altstadt, sagt sie, könne sie gut runterkommen. Ja, „Konstanz ist schon süß“, sagt sie.

Sie macht jeden Song zu ihrem

Wenn sie über Musik spricht, merkt man, wie wichtig es ihr ist, nicht nur für sich zu singen, sondern andere zu erreichen. Was sie im Fernsehen singt, entspricht jedoch nicht unbedingt ihrem persönlichen Geschmack. Sie höre „spezielle Musik“, sagt Paula, solche, „die vielleicht nicht jedem gefällt“. Und auch solche, bei der der Gesang keine große Rolle spiele. Damit, dass sie bei „The Voice Of Germany„ bislang „Roar“ (Katy Perry) und „Livin‘ On A Prayer“ (Bon Jovi) sang, hat sie aber kein Problem: Schließlich könne man jeden Song zu seinem eigenen machen.

Musik Sänger Michael Schulte will zeigen, dass er kein One-Hit-Wonder ist Das könnte Sie auch interessieren

Von ihrer Zukunft hat sie ein klares Bild. Sie will studieren, aber vielleicht nicht gleich nach dem Schulabschluss. Erst mal will sie ein Jahr lang nur machen, was Spaß bringt. Vielleicht macht sie Musik? Vielleicht arbeitet sie in einem Strand-Café? Das Meer, die Wärme – das würde ihr gefallen. „Wenn ich etwas gern mache, dann mache ich das mit Herzblut“, sagt Paula. Und das Studium? Der Bereich Kunst und Architektur soll es sein, am liebsten in Barcelona. Paulas Vater ist Architekt, in seinem Büro in Ermatingen hat sie schon als Kind ihre Traumhäuser skizziert.

Am 6. Dezember 2020 um 20.15 Uhr ist Paula Dalla Corte in den Sing-Offs von „The Voice Of Germany„ in Sat.1 zu sehen, dann entscheidet sich, ob sie es ins Live-Halbfinale schafft. Sie kennt das Ergebnis schon, denn aufgezeichnet wurden die Sendungen bereits vor einigen Wochen. Nur: Verraten darf sie nichts. Was sie singt, aber schon: „Bruises“ von Lewis Capaldi – es ist der perfekte Song für ihre starke Stimme.