Paula Dalla Corte, Halbfinalistin der Castingshow „The Voice Of Germany„, ist vor der ersten Live-Show am Sonntag nicht aufgeregter als bei ihren drei bisherigen Auftritten, die aufgezeichnet und erst Wochen später gesendet worden waren. Zwar habe sie vor der Show, die Sat.1 am 13. Dezember ab 20.15 Uhr zeigt, „ein anderes Bauchgefühl“, sagt sie. Dennoch seien die Blind Auditions der Moment gewesen, „in dem ich am unruhigsten war“. Kein Wunder: Es war ihr erster Auftritt in dem Format, damals war das alles komplett neu für sie.

Die 19-Jährige aus Tägerwilen in der Schweiz tritt im Halbfinale gegen Matthias Nebel an, den zweiten Kandidaten aus dem Team der Musiker Samu Haber und Rea Garvey. Aus jedem der insgesamt fünf Teams kommt ein Kandidat ins Finale am 20. Dezember. Coach Mark Forster schickt Sion Jung und Tosari Udayana an den Start, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld die Sänger Oliver Henrich und Juan Geck, Nico Santos das Duo Mael und Jonas sowie Nico Traut, Michael Schulte, der 2012 selbst Dritter bei „The Voice Of Germany„ wurde, Alessandro Pola und Mickela Löffel – eine von nur zwei Frauen in der vorletzten Runde.

Als Konkurrenten sieht Paula die anderen Kandidaten nicht. „Wir sind alle so unterschiedlich, jeder macht sein eigenes Ding“, sagt sie. Sie genieße es im Gegenteil sogar, den anderen beim Singen zuzuhören. „Es ist cool, wenn man sich traut, anderen zu zeigen, was man kann“, findet sie. Und sie alle seien mittlerweile wie eine kleine Familie.

David Guetta bat sie um Anruf

All die positiven Kritiken, die seit ihrem ersten Auftritt auf sie einprasseln, machen die Schülerin noch ein bisschen verlegen. „Schön, dass ich so gut ankomme“, sagt sie. Vom Angebot des französischen Star-DJs David Guetta, sie solle ihn anrufen, falls es bei „The Voice Of Germany„ nicht klappt, habe sie sich „sehr geehrt“ gefühlt. Dennoch scheint es, als wolle sie dem im Moment nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Sie halte sich an das, was Rea Garvey ihr geraten habe: „Be the best version of yourself“ – Sei die beste Version von dir selbst!

Paula Dalla Corte bei den Blind Auditions – damals war sie noch ziemlich nervös. | Bild: ProSieben/Sat.1/Richard Hübner

Mehr und mehr macht sich die Schweizerin mit der starken Stimme Gedanken über ihre Zukunft. Ganz ausgeschlossen ist eine Musik-Karriere nicht mehr. „Ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das Singen macht“, sagt sie. Wenn es reicht, um Geld zu verdienen, warum nicht das Singen nicht zum Beruf machen? Sie geht ihren Weg „step by step“, sagt sie. Immer einen Schritt nach dem anderen.

Die Zuschauer entscheiden

Bis Sonntag wird bei Paula Dalla Corte, die jetzt seit eineinhalb Wochen in Berlin ist, kaum Langeweile aufkommen. Sie müsse ihre Hausaufgaben machen, sagt sie und meint damit nicht nur die für die Schule. Sie muss sich mental auf ihren Auftritt vorbereiten und vor allem ihren Song üben. Welcher wird es sein? „Another Love“ von Tom Odell, „ein cooler Song“. Die 19-Jährige weiß, dass im Halbfinale viel auf dem Spiel steht: „Da musst du abliefern.“ Über ihr Schicksal entscheiden die Zuschauer.