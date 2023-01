von Tilmann P. Gangloff

Wer kennt eine Figur besser: der Autor, der sie erfunden hat, oder der Mann, der sie zum Leben erweckt? Die Frage ist hypothetisch, aber interessant: Viele Schauspielerinnen und Schauspieler denken sich komplexe Biografien für die von ihnen verkörperten Personen aus, selbst wenn davon im Film meist nichts zu sehen ist.

Dazu passt, dass Jörg Hartmann, Star des Tatorts aus Dortmund, sein Drehbuch-Debüt Peter Faber gewidmet hat, dem stets schroff wirkenden Team-Chef der Mordkommission, der so viele Schicksalsschläge zu verarbeiten hatte wie kein anderer Sonntagskrimi-Ermittler. Zuletzt musste der stets von Melancholie und Lebensmüdigkeit begleitete Polizist einen weiteren Schock verkraften, als seine Kollegin Martina Bönisch starb.

Sie waren zehn Jahre lang ein Team: Jörg Hartmann (als Peter Faber) und Anna Schudt (als Martina Bönisch). | Bild: Bernd Thissen/dpa

Mit den Folgen dieses Verlusts beginnt der 22. Fall (15. Januar 2023, 20.15 Uhr, ARD): Faber ist aufgrund der psychischen Belastung krankgeschrieben. Als der Chef einer Immobilienfirma vermisst wird, bleibt dem Hauptkommissar nichts anderes übrig, als aus seinem Exil zurückzukehren, denn seine beiden jungen Kollegen verdächtigen seinen Vater. Der Sohn hat seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu seinem Erzeuger, weil er ihm die Schuld am Tod der Mutter gibt – und nun entwickelt sich „Du bleibst hier“ zu einem besonderen Tatort.

Der Titel bezieht sich auf die letzten Worte Bönischs, die so verhindern wollte, dass sich der Kollege ebenfalls verdrückt. Anfangs tut er das trotzdem, indem er am Pumpspeicherkraftwerk Herdecke einen Ort aufsucht, mit dem er positive Kindheitsmomente verbindet. Das hat womöglich einen autobiografischen Hintergrund: Hartmann (53) ist in Herdecke aufgewachsen. Seine Geschichte fesselt in erster Linie wegen der Betroffenheit des Kommissars; der Schauspieler hat das Drehbuch mit Jürgen Werner geschrieben.

Während der Dreharbeiten, erzählt Hartmann, sei es eine Herausforderung gewesen, „den Autor zu vergessen. Beim Schreiben hat man natürlich jede Szene im Kopf, auch den Ton aller Figuren und deren Haltung. Sich davon frei zu machen, ist ganz wichtig, schließlich bringen sich alle Beteiligten mit ihrer Leidenschaft und Kreativität ein.“

Wichtig war ihm vor allem, der Trauer um die von der Konstanzerin Anna Schudt (48) verkörperten Kollegin genug Raum zu geben: „Nichts wäre für mich unerträglicher gewesen, als nach dem Tod Martinas einfach weiterzumachen, so als wäre nichts geschehen.“