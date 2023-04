An Ostern sind Familien traditionell nicht nur mit Eierfärben und Ostereiersuchen beschäftigt, sie machen auch Ausflüge und verbringen viel Zeit miteinander. Doch was haben die Promis aus der Bodensee-Region an den Osterfeiertagen vor?

Matthias Reim (65) und Christin Stark (33) chillen am Comer See

„Wir verbringen Ostern dieses Jahr mit unserer kleinen Familie am Comer See“, verrät Sänger Matthias Reim. „Für uns ist es wichtig, gemeinsame Zeit zu genießen und einfach zu chillen. Entschleunigung muss schließlich auch mal sein. Natürlich wird es für die Kinder eine Eiersuche geben.“

Das sei dieses Jahr besonders spannend, denn: „Der Rasen hier wurde noch nicht gemäht. Im hohen Gras lassen sich die Eier besonders gut verstecken. Ansonsten ist es Tradition bei uns, mit den Kindern entspannt zu frühstücken und einen entspannten Spaziergang am See zu machen.“

Tim Wilde (57) erzählt gern Ostergeschichten

„Ich bin im Osten aufgewachsen, da haben wir nicht Ostern gefeiert. Ich bin damit groß geworden, dass es Schokolade gab. Das war im Grunde Ostern bei uns. Ich wusste also lange Zeit nicht, was Ostern wirklich war“, sagt Schauspieler Tim Wilde, bekannt aus der ARD-Serie „WaPo Bodensee“.

„Erst Jahre später sind mir Ostertraditionen so richtig bewusst geworden. Ich mag Traditionen sehr und finde es toll, dass man sich an alte Zeiten erinnert und zur Besinnung kommt. Als mein Sohn Milo klein war, haben wir natürlich Ostereier versteckt und ich habe ihm Ostergeschichten erzählt. Inzwischen ist er aus dem Alter raus, aber wir genießen die gemeinsame Zeit. Und wenn ich irgendwo bei Freunden zum Osteressen eingeladen werde, sage ich natürlich nicht Nein.“

Diana Gräfin Bernadotte (40) färbt mit ihren Kindern Ostereier

„Zu Ostern freuen meine Kinder Erik (12), Paulina (19) und ich uns vor allem über gemeinsame Zeit. Ein festes Osteressen haben wir keines, aber am Karfreitag essen wir immer Fisch. Ostereier verzieren wir alle zusammen am Ostersamstag und veranstalten dabei gerne eine riesige Kleckerei. Mein letztes Kunstwerk in Eierform war zum Beispiel ein Ninjago-Ei für Erik“, sagt Diana Gräfin Bernadotte, gelernte Hutmacherin.

„Am Ostersonntag suchen wir Ostereier. Als die Kinder noch kleiner waren, haben wir nach schwedischem Brauch am Gründonnerstag abends die Osterhexe gefeiert. Dabei verkleiden Kinder sich als Hexe oder Zauberer und gehen bei Nachbarn herum, um Ostergrüße zu überbringen und Süßigkeiten zu sammeln.“