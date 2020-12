Herr Bach, Sind Sie eigentlich musikalisch – so wie Nikolas, dem Sie in der Hörspiel-Reihe „Die Punkies“ Ihre Stimme leihen?

Also, ich spiele nicht Keyboard, aber ich spiele tatsächlich Blues Harp, also Mundharmonika. Ich bin auch schon mit einer Band durch ein paar Clubs getingelt. Und ich kann auch ein bisschen singen, würde mich aber nicht als Sänger im klassischen Sinne bezeichne. Das würde ich erst dann sagen, wenn ich es wirklich richtig gelernt habe. Aber ja, musikalisch bin ich schon.

Beim Synchronisieren von Zeichentrickfilmen wird ja häufig gesungen. Und ich kann sagen: Ich treffe schon halbwegs die Töne. (lacht) Ich habe auch schon für Disney gesungen, da kann es nicht so schlecht sein... Als Jugendlicher habe ich eine Weile Schlagzeug gespielt, angefangen hatte ich mit Flöte und Gitarre, das Übliche eben. Aber das war alles nicht von Dauer. Aber bei der Blues Harp, da bin ich hängen geblieben. Ich würde sagen, das mache ich auch ganz gut, deshalb hüpfe ich auch immer mal wieder zwischendurch bei irgendwelchen Leuten auf die Bühne und spiele mit.

Haben Sie als Kind mal davon geträumt, Popstar zu werden?

Nein, ich bin ja relativ früh ganz knackig in die Schauspielerei reingerutscht. Insofern hat sich die Frage für mich gar nicht gestellt. Nichtsdestotrotz habe ich immer Spaß an der Musik gehabt. Ich habe immer gern Musik gehört und irgendwann, wie gesagt, mit der Blues Harp angefangen. Das ist ein schönes, einfaches, kleines Instrument, das man überall mit hinnehmen kann. Und das spielen auch nicht wirklich viele.

Ich stehe wirklich gern auf der Bühne, aber das ist kein Beruf, in dem man sein Geld leicht verdienen kann. Ich kenne viele Berufsmusiker, die in Clubs auftreten, die auch schon vor Corona zusehen mussten, dass sie am Ende des Tages ihre Miete zahlen können.

Zur Person Patrick Bach (52) stand bereits im Alter von drei Jahren zum ersten Mal vor der Fernsehkamera. Bekannt wurde er mit der ZDF-Weihnachtsserie „Silas“, für die er 1981 bei einem Fußballspiel entdeckt worden war. Er spielte in drei weiteren Weihnachtsserien mit (“Jack Holborn„, „Anna“ und „Laura und Luis“) und hatte seitdem Haupt- und Gastrollen in Formaten wie „Nicht von schlechten Eltern“, „Die Wache“, „Das Traumschiff“ oder „Soko Stuttgart„. Heute ist er vor allem als Sprecher aktiv – er synchronisierte beispielsweise Samweis Gamdschie in „Der Herr der Ringe„ und leiht seine Stimme einer Figur in der Hörspiel-Reihe „Die Punkies“. Bach ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, die Familie lebt in Hamburg.

In der Hörspiel-Reihe „Die Punkies“ spricht Patrick Bach den Keyboarder Nikolas. Gerade ist einer Sonderfolge erschienen. | Bild: Europa

Ist Nikolas eine Figur, zu der Sie einen Draht haben? Gibt es Gemeinsamkeiten?

Man bringt als Sprecher natürlich immer etwas von sich selber ein, Charakter und Emotionen. Und es gibt schon Parallelen. Nikolas behauptet ja von sich, dass er schon um die halbe Welt gereist ist und alles Mögliche gesehen, gehört und erlebt hat. Das glaube ich auch in Teilen, aber bestimmt sind ein paar seiner Geschichten ausgedacht.

Bei mir ist es auch so, dass ich – nicht nur, aber auch durch meinen Beruf – schon als Kind unheimlich gern gereist bin und viel unterwegs war. Ich habe in der Karibik, in Neuseeland und Vietnam, auf Tahiti und Bali vor der Kamera gestanden. Orte, bei denen andere Leute sagen: „Oh, da würde ich gern mal Urlaub machen.“ Ich habe also wirklich viele unterschiedliche Länder und Kulturen kennengelernt.

Die Reiselust hat dann eher nachgelassen, als ich Vater wurde. Mit der Familie landet man ja doch eher in Spanien oder Italien als irgendwo im tiefsten Asien. Ansonsten ist Nikolas ein sehr extrovertierter und positiver Typ. Das bin ich im Grunde auch. Ich bin keiner, der sich in die Ecke setzt und sagt: „Gebt mir Bescheid, wenn‘s vorbei ist.“

Braucht man als Hörspiel-Sprecher eigentlich viel Fantasie?

Es ist jedenfalls nicht so, dass ich beim Sprechen einen Film vor Augen habe. Aber ich bin ja Schauspieler, da sollte man natürlich eine rege Fantasie haben und sehr kreativ sein. Ansonsten wäre man in dem Beruf wohl falsch aufgehoben. Aber es ist nicht so, dass ich mich zur Vorbereitung auf ein Hörspiel durch ein Moor stapfe oder mit einem Hausboot über den See schippere, um ein Gefühl für die Szene zu bekommen. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Und wenn meiner Figur in einer Szene kalt ist oder sie Angst hat, dann sind das ja Dinge, die man im Zweifelsfall selbst schon erlebt hat, an die man sich erinnern kann und so in die richtige Stimmung kommt.

Sie haben eine sehr charakteristische Stimme. Passiert es Ihnen, dass Sie nur anhand der Stimme erkannt werden?

Das kommt tatsächlich vor. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass meine normale Sprechstimme natürlich anders klingt als meine Sprechstimme in einem Hörspiel – und noch ganz anders als meine Singstimme. Im Tonstudio passiert das öfter als zum Beispiel im Baumarkt, weil man da natürlich mehr auf die Stimme fixiert ist und die Verbindung gleich da ist.

Aber das Visuelle ist schon stärker, die Leute erkennen einen eher am Gesicht, weil sie einen vielleicht mal im Fernsehen gesehen haben, als nur durch die Stimme. Aber es passiert schon, dass mal jemand sagt: „Moment mal! Warst du nicht im ,Yakari‘-Film dabei?“ Dann sage ich: „Ja, war ich.“ (lacht)

Im „Yakari“-Kinofilm spricht Patrick Bach „Kleiner Dachs“, seine Kollegin Diana Amft den Biber „Lindenbaum“. Hier kommen sie zur Premiere am 29. Oktober 2020. | Bild: Georg Wendt/dpa

Wie war das bei „Der Herr der Ringe“? Da waren Sie als Stimme von Samweis Gamdschie ja eine Zeit lang sehr präsent.

So blöd das klingt, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die Leute mich nicht an der Stimme erkennen. Weil ich es dann geschafft habe, die Figur komplett von mir abzugrenzen, von meiner Persönlichkeit. Beim „Herrn der Ringe“ haben ganz viele gesagt: „Ich habe dich da überhaupt nicht rausgehört!“ Und wenn ich dann einen typischen Satz gesagt habe, dann hieß es plötzlich: „Ja, jetzt höre ich es.“

Das klappt natürlich nicht immer... Es geht mir ja selbst manchmal so im Tonstudio, dass ein Kollege von hinten auf mich zukommt und ich nach drei Worten weiß ich: „Ah, da kommt Robert Downey Jr. alias Charles Rettinghaus.“ Aber ich bin dadurch, dass ich auch Synchron-Regie mache, sehr auf Stimmen fixiert, das muss ich sagen.

Dass Sie nicht nur vor der Kamera stehen, sondern sehr viel als Sprecher arbeiten, war das in diesem Jahr von Vorteil? Stichwort: Corona.

Ich bin tatsächlich relativ gut durch das Jahr gekommen. Aber natürlich war es nicht mein bestes Jahr. Ich lebe in Hamburg und bin auch hauptsächlich hier im Studio. Wir sind eine relativ kleine Sprechergemeinde und konnten im Prinzip durcharbeiten. Bis zum Sommer hatte ich auch wirklich gut zu tun.

Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, aber das ist ja auch mal ganz schön, wenn man Zeit für die Familie und andere Dinge hat. Endlich mal den Keller aufräumen oder was im Garten machen... Aber grundsätzlich kann ich mich nicht beschweren. Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen.

Patrick Back als Silas in der gleichnamigen ZDF-Weihnachtsserie. | Bild: ZDF/dpa

Auch in diesem Jahr wird die eine oder andere ZDF-Weihnachtsserie wiederholt. Für viele Zuschauer ist Ihr Name untrennbar mit Serien wie „Silas“ oder „Anna“ verbunden. Ärgert Sie das manchmal?

Zum einen: Wenn es diese Serien nicht gegeben hätte, würden wir beide gar nicht miteinander sprechen. Zum anderen: Das waren Serien in einer Form, die ich wahrscheinlich nie wieder so drehen werde. Wir hatten damals Zeit und Geld, für die Dreharbeiten wurde ein Riesen-Aufwand betrieben.

Damals war einfach vieles anders. Heute ist ein Dreh eher mehr Akkord-Arbeit. In der Branche spielt der Faktor Zeit eine immer größere Rolle. Und im Zweifel liefert man dann eben nicht das bestmögliche Produkt ab, weil man nicht mehr einfach sagen kann „Wir machen‘s noch mal!“, weil einem die Zeit im Nacken sitzt. Bei „Silas“ haben wir damals noch zweieinhalb Minuten am Tag gedreht, heute können das schon mal zwölf sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Insofern waren das ganz tolle Serien, und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute heute immer noch sagen: „Du bist doch Silas!“

ZDFneo wiederholt kurz nach Weihnachten einen Klassiker. Die Weihnachtsserie „Anna“ (1987) mit Silvia Seidel und Patrick Bach in den Hauptrollen läuft am 27. Dezember 2020 von 10.25 bis 13.05 Uhr und am 28. von 10.20 bis 12.55 Uhr. Die Serie über eine junge Ballerina, die nach einem Unfall ihren Lebensmut verliert und wieder zurück auf die Beine findet, wurde 1988 sogar als Kinofilm fortgesetzt. Silvia Seidel starb 2012 mit nur 42 Jahren.

Aber es hat auch Nachteile, oder?

Natürlich. Es ist Fluch und Segen zugleich, aber natürlich deutlich mehr Segen als Fluch. Bei den Fernsehsendern gibt es leider immer noch Leute, deren erster Gedanke bei meinem Anblick ist: „Ach, das war doch der ,Silas‘, der Kleine mit der Zahnlücke.“ Die können sich schlecht vorstellen, dass ich inzwischen sehr erwachsen bin und durchaus auch einen Arzt oder Anwalt spielen kann.

Sie wirken halt auch nicht wie 52...

Ja, das stimmt wohl. Es gibt Schauspieler, die sind jünger als ich, wirken aber deutlich seriöser und älter. Aber mit Kostüm und Maske, einer anderen Frisur und vielleicht einem Bart käme ich bestimmt auch älter rüber.

Sie waren in vier Weihnachtsserien dabei. An welche haben Sie die schönsten Erinnerungen?

Tatsächlich hatte jede ihre eigene Magie. Bei „Silas“ gab es natürlich diesen wundervollen schwarzen Hengst. Gedreht haben wir in Frankreich, das war wunderschön. Bei „Jack Holborn“ waren wir sogar in Neuseeland und in Tonga, also weit weg von zu Hause. Allein schon die Drehorte waren damals fantastisch. Besonders fand ich damals auch die Kostüme. Es war einfach eine tolle Serie. Genauso wie „Anna“ – ich meine, eine Ballerina und der Junge im Rollstuhl, was für eine Geschichte! Das Rollstuhlfahren war für mich erst mal eine riesige Herausforderung. Aber die Geschichte war so unheimlich liebevoll inszeniert.

Patrick Bach (von links), Tanja Szewczenko und Gojko Mitic 2004 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. | Bild: Wolfgang Langenstrassen/dpa

Was glauben Sie, was würden Sie heute machen, wenn Sie 1981 nicht beim Fußballspielen für „Silas“ entdeckt worden wären?

Auf keinen Fall wäre ich ein Schreibtischarbeiter. Ich glaube, ich wäre schon irgendwie im kreativen Bereich gelandet, vielleicht in der Werbung oder im Verkauf. Irgendwas, wo man mit Menschen zu tun hat. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Großraumbüro Akten von rechts nach links schieben. Das wäre definitiv nicht meins gewesen. Aber zum Glück musste ich mir solche Gedanken nie machen. Nächstes Jahr gehe ich in mein 40. Jahr als Schauspieler – und ich habe noch lange nicht vor, damit aufzuhören.

Sie hätten ja auch Koch werden können... Man hört, Sie kochen gern und gut. Auch an Weihnachten und Silvester?

Nein, da machen wir meistens Raclette oder Fondue oder beides. Für zehn, zwölf Leute zu kochen, ist nicht so einfach, vor allem, wenn manche gern Fleisch essen wollen, aber auch Vegetarier und Veganer dabei sind. Da ist das die einfachste Lösung, auch wenn man vorher viel schnippeln und vorbereiten muss.

Als mein Schwiegervater noch gelebt hat, hat er an Weihnachten die beste Ente des Jahrhunderts gemacht. Die brutzelte gefühlt den ganzen Tag im Ofen vor sich hin. Aber das ist natürlich richtig Arbeit. Da muss man immer aufpassen, dass sie innen schön rosa bleibt und außen kross wird. Und wenn was schiefgeht, ist das ganze Essen verdorben – ein Klassiker.

2012 nahm Patrick Bach – hier mit Profi-Tänzerin Melissa Ortiz-Gomez – an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teil. | Bild: Henning Kaiser/dpa

Sie haben in diesem Jahr auch mit Jan und Henry gedreht, den Kika-Erdmännchen. Sicher eines der interessantesten Erlebnisse dieses Jahr, oder?

Es gehört auf jeden Fall dazu. Ich hatte vorher noch nie mit Puppen gedreht, deshalb war wirklich eine witzige Geschichte. Oben wuseln die Erdmännchen rum, und auf dem Boden fahren zwei Jungs auf Rollbrettern rum, die Puppenspieler. Das ist schon sehr... anders. (lacht) Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und war definitiv ein Highlight in diesem Jahr.

Wie sehen Ihre Pläne für 2021 aus?

Tatsächlich sieht es im Moment erst mal noch ziemlich ruhig aus, das war vergangenes Jahr anders. Aber auch wir Sprecher bekommen jetzt die Corona-Delle zu spüren, weil eben weniger produziert wurde in diesem Jahr. Es lag ja monatelang alles brach.

Häppchenweise geht es für uns langsam wieder los, aber immer noch in abgeschwächter Form. Deshalb ist mein Terminkalender noch relativ leer, aber solche Situationen bin ich als Schauspieler gewohnt. Es gab immer wieder Zeiten, da wusste ich nicht, was ich in der nächsten Woche mache, geschweige denn in den kommenden zwei, drei Monaten. Das gehört in diesem Beruf leider dazu. Es ist manchmal wie eine Wundertüte. Man muss viel Geduld haben, darf sich nicht verrückt machen lassen und sollte immer positiv denken.