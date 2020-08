Sie heißen Leonor, Ingrid Alexandra, Amalia, Elisabeth und Christian – eines Tages werden diese vier europäischen Prinzessinnen und ein Prinz den Thron ihrer Heimatländer besteigen. Noch sind sie im Teenager-Alter und haben Zeit, bis sie die Krone tragen dürfen. Doch vielleicht ist es ja schneller so weit, als sie denken.

Man muss nicht über hellseherische Fähigkeiten oder eine blühende Fantasie verfügen, um sich einer Sache ganz sicher zu sein: In den europäischen Königshäusern wird sich in den kommenden Jahren wohl so einiges verändern. Der norwegische König Harald