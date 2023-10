Herr Krassnitzer, der neue Wiener Tatort „Bauernsterben“ (15. Oktober, 20.15 Uhr, ARD) führt Sie als Kommissar Moritz Eisner in das Spannungsfeld zwischen nachhaltiger und industrieller Landwirtschaft. Klingt spannend!

Das Thema ist sehr komplex. Zwischen den traditionellen Landwirten, den Tierschützern, aber auch zwischen Industrie und anderen Teilen dieses Bereiches gibt es ein extremes Spannungsfeld, weil es um viel Geld, Ernährungsgewohnheiten und auch um verschiedene Blickwinkel auf die Welt geht. Dabei gibt es viele Argumente, die für und gegen die einzelnen Segmente sprechen. Das Spannende dabei: Jeder hat irgendwie recht. Wir haben versucht, dieses Spannungsfeld darzustellen. Wenn es heruntergebrochen wird auf einzelne Schicksale, entwickelt es sich zu einer Tragödie oder eben zu einem spannenden Kriminalfall.

Welchen Bezug haben Sie persönlich zur Landwirtschaft?

Meine Frau und ich versuchen, so gut es geht, nach gewissen Zyklen zu leben, also Obst und Gemüse dann zu essen, wenn sie bei uns Saison haben. Wir müssen nicht an Weihnachten frische Erdbeeren verzehren. Zudem beziehen wir viele Lebensmittel – etwa Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Brot – möglichst regional, also direkt vom Bauern oder alternativ vom Bioladen. Wir haben zudem unseren Fleischkonsum um 70 Prozent reduziert, essen nur noch ein Mal pro Woche Fleisch.

Zur Person Harald Krassnitzer (63), ausgebildeter Speditionskaufmann und Schauspieler, wurde Mitte der 90er-Jahre als Dr. Justus Hallstein in der Sat.1 -Serie „Der Bergdoktor“ bekannt. Seit 1999 verkörpert er im Tatort Wien den Sonderermittler und Oberstleutnant Moritz Eisner. Seit seinem 24. Fall arbeitet er mit der von Adele Neuhauser dargestellten Bibi Fellner zusammen. Seit 1999 ist er mit der deutschen Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer (57) zusammen, seit 2009 verheiratet.

Ist es mal vorgekommen, dass Sie sich als Eisner am Telefon gemeldet haben?

Nein, so weit geht meine Schizophrenie nicht. (lacht) Es ist nur eine Rolle, wenn auch eine wichtige, die mein Leben in gewisser Weise beeinflusst hat. Aber ich kann sehr wohl zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Ich bin auch nicht so vermessen, zu glauben, ich hätte nach 56 Tatort-Filmen Ahnung von kriminalpolizeilicher Arbeit.

Gehen Sie entspannt mit dem Älterwerden um?

Ja, denn alles andere wäre sinnlos. Ich kann mich der Realität nicht entziehen. Ich bin in meinem Alter öfter von Krankheiten und Todesfällen umgeben als von Geburten. Diese Dinge sind Teil meiner Wirklichkeit geworden. Wie oft heißt es: „Hast du schon gehört, wer gestorben ist?“ Es sterben zunehmend Menschen, die sich in meinem Zyklus, in meinem Alter befanden. Das ist ein normaler Prozess. Jammern, dass das Alter so schrecklich ist, ist nicht mein Ding. Das fände ich auch seltsam. Man sollte immer versuchen, aus allen Situationen, die einem das Leben bietet, das Beste zu machen. Im Idealfall nimmt man was mit und lernt daraus.

Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) unter Tierschützern. | Bild: ARD Degeto/ORF/Petro Domenigg

Früher waren Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und Autorennen Ihre große Leidenschaft. Machen Sie solche Dinge heutzutage noch?

Nein, die wilden Jahre, wenn man sie so bezeichnen will, sind vorbei. Ich hatte früher meinen Spaß dabei. Es sind Erfahrungen, die ich abgespeichert habe. Wenn ich in meine eigene, innere Bibliothek gehe und mir diese Erlebnisse nochmals in Erinnerung rufe, habe ich Freude dabei. Aber diesen Nervenkitzel brauche ich nicht mehr.

Ist Ihnen Ihre Arbeit heute noch genauso wichtig wie einst mit 30?

Sie ist mir sogar noch wichtiger geworden. Der Vorteil ist: Je älter man wird, desto erfahrener ist man. Als Schauspieler frage ich mich vor jedem neuen Projekt: Was willst du erzählen? Wie willst du es erzählen? Welche Techniken brauchst du dafür? Wie kannst du es am besten umsetzen? Und da besitze ich mit 63 natürlich ganz andere Möglichkeiten als früher mit 30. Damals machte ich die fehlende Erfahrung mit Leidenschaft wett, aber heute habe ich einfach mehr Werkzeug in der Tasche.

Fernsehen „Frei von Klischees“: Tatort-Star Christine Urspruch über ihre neue Rolle als Anwältin Das könnte Sie auch interessieren

Ist Ihnen Work-Life-Balance wichtig?

Das ist ein komischer Begriff. Ich kann Work und Life nicht trennen. Ich glaube, das ist für Menschen wichtig, denen ihre Arbeit nicht so viel Spaß bereitet.

Was läuft bei Ihnen daheim eigentlich am Sonntagabend im Fernsehen: der Tatort oder eine ZDF-Romanze?

Wenn wir sonntags tatsächlich mal vorm Fernseher sitzen, was aus Zeitgründen eher selten der Fall ist, dann läuft natürlich der Tatort. Zum einen interessiert es mich, was die Kollegen so treiben. Es kommt aber auch vor, dass ich mir den eigenen Tatort anschaue.