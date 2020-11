Herr Schlegl, die Online-Enzyklopädie Wikipedia führt Sie als „Radio- und Fernsehmoderator, Reporter, Autor, Musiker sowie Notfallsanitäter“. Das ist eine seltene Kombination von Berufen, oder kennen Sie noch andere Beispiele?

Nein, erst recht nicht, was den Rettungsdienst angeht. Oft ist es eher umgekehrt – dass jemand zum Beispiel Friseur war und jetzt erfolgreicher Moderator. Oder Arzt … Oder Metzger … Aber andersherum ist die Kombination, glaube ich, schon recht besonders. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich gerade so viel Aufmerksamkeit bekomme.

Zur Person Tobias Schlegl (43) wurde noch vor dem Abitur als Moderator beim Musiksender Viva bekannt. Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus dem politischen Satire-Magazin „extra 3“ (NDR) und der Kultursendung „aspekte“ (ZDF). Er hat sich auch als Schauspieler versucht und hatte unter anderem Gastrollen in Reihen wie „Wilsberg“ und „Um Himmels Willen“. Schlegl tritt immer wieder auch als Musiker in Erscheinung. 2016 begann er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter, die er im Frühjahr 2020 abschloss. In dem Beruf arbeitet er weiterhin parallel zu seiner Karriere als Moderator. Schlegls Debütroman „Schockraum„ (Piper-Verlag, 288 Seiten, 22 Euro) über einen jungen Notfallsanitäter erschien im Sommer 2020 und schaffte es auf die „Spiegel“-Bestsellerliste.

Noch seltener ist es wahrscheinlich, dass jemand zwei so unterschiedliche Berufe parallel ausübt, so wie Sie das tun. Im Wechsel als Moderator und Notfallsanitäter zu arbeiten, das klingt nach einem anstrengenden Spagat.

Es ist eigentlich wie ein großes Puzzle, das ich da zusammengeklebt habe. Irgendwie kommt jetzt alles zusammen. Bevor ich zu Viva gegangen bin, wollte ich ja tatsächlich Medizin studieren. Außerdem war ich früher Klassensprecher – übrigens auch in der Ausbildung. Und jetzt habe ich mit „Schockraum“ einen Roman geschrieben, in dem es um die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst geht. Wenn ich darüber so wie jetzt in einem Interview spreche (schmunzelt), fühle ich mich wieder ein bisschen wie ein Klassensprecher. Der Roman verbindet zwei meiner Welten.

Und was sagen die Kollegen aus dem Rettungsdienst dazu?

Die finden es super, dass es endlich jemanden gibt, der nach vorne geht und den Mund aufmacht. Da gibt es halt sonst keinen, weil ja alle arbeiten müssen. Und die meisten wollen auch nicht in eine Kamera gucken oder in ein Mikrofon reden, deshalb unterstützen sie mich.

Haben Sie mit der Unterstützung gerechnet?

Ich war sehr aufgeregt, weil es ja doch eine eher düstere Geschichte geworden ist. Aber auch eine sehr ehrliche, da wird nichts beschönigt. Jedenfalls mögen sie das Buch sehr und haben verstanden, was ich damit sagen will. Das fühlt sich gut an. Es ist für mich die Idealvorstellung, beide Berufe auszuüben. Und damit ich langfristig als Notfallsanitäter arbeiten kann, muss ich das reduziert machen, sonst wäre ich in ein, zwei Jahren ausgebrannt.

Und die Arbeit als Moderator – das ist ja auch ein Handwerk, das ich über viele Jahre gelernt habe – macht in der reduzierten Form auch wieder total Bock. Das habe ich während der Ausbildung schon ein bisschen vermisst.

In Hamburg kann man Tobias Schlegl, ausgebildeter Notfallsanitäter, durchaus in Rettungsdienstjacke begegnen. | Bild: Georg Wendt/dpa

Sie haben die Ausbildung zum Notfallsanitäter 2016 begonnen. War das eine spontane Entscheidung oder haben Sie lange darüber nachgedacht?

Für viele hat das sicher wie eine spontane Entscheidung gewirkt, als ich plötzlich so einen radikalen Schritt gemacht habe. Aber das hat sich über fünf Jahre aufgebaut – der Wunsch, noch etwas anderes zu machen, etwas Relevantes. Es war tatsächlich wie eine Stimme, die immer lauter geworden ist und irgendwann gebrüllt hat. (lacht) Dann konnte ich sie nicht mehr ignorieren.

Sie waren damals Ende 30 und vermutlich der Alterspräsident in Ihrem Jahrgang, oder?

Ja, und das ist irgendwie verrückt. Bei Viva war ich damals der Jüngste – und plötzlich war ich der Älteste.

1995 begann Tobias Schlegls Moderatoren-Karriere – das Foto zeigt ihn 2004. | Bild: Soeren Stache/dpa

Haben Sie sich dadurch in der Ausbildung schwerer getan als die anderen?

Ach, ich glaube, körperlich kann ich noch ganz gut mithalten. Und auch sonst war das Alter kein Problem. Ich glaube, ich bin nicht so der klassische Anfang-40-Jährige. Meine Kollegen in der Ausbildung konnten jedenfalls was mit mir anfangen. (lacht)

Das Problem war eher, dass ich genau beobachtet wurde. Ich hatte ja damals ein Interview gegeben, in dem ich meine Entscheidung erklärt habe. Das Ganze ist dann richtig groß geworden, und plötzlich war da so ein Druck, weil viele natürlich gefragt haben: „Schafft der das überhaupt?“ Dadurch habe ich mich auch selbst unter Druck gesetzt.

Und was man natürlich nicht vergessen darf: Es ist nicht einfach, mit Ende 30 wieder der Praktikant zu sein und auch – zu Recht – so behandelt zu werden, weil man eben zum Beispiel noch keine Zugänge legen kann und bei den Patienten immer daneben zielt. Wieder bei null anzufangen, das war tatsächlich frustrierend. Mit einem großen Ego steht man das nicht durch.

Haben Sie während der Ausbildung jemals ernsthaft an Ihrer Entscheidung gezweifelt?

Oh, ja! Ja, ja und noch mal ja. Am Anfang war ich natürlich extrem aufgeregt. Als ich den Vertrag unterschrieben hatte, habe ich mich in den Nächten danach gefragt: „Was hast du nur getan? War das wirklich die richtige Entscheidung?“ Und dann war ich plötzlich mittendrin in der Ausbildung und fand es super. Es ist ja auch ein toller Beruf. Ich habe genau das gefunden, was ich gesucht habe – ich wollte Menschen helfen.

In der Mitte der Ausbildung kam aber tatsächlich dieser kleine Zusammenbruch, ich hatte so heftige und traumatische Einsätze, dass ich in dem Moment nicht wusste, ob ich die Ausbildung zu Ende bringe. Wenn man heute auf meinen Lebenslauf guckt, sieht das natürlich alles toll aus: Ich habe meine Ausbildung beendet und jetzt auch noch einen Roman geschrieben, der sogar auf der „Spiegel“-Bestsellerliste ist. (lacht) Aber nach eineinhalb Jahren Ausbildung war das nicht absehbar. Ich war richtig verzweifelt, weil ich mir die Arbeit in meinen kühnsten Träumen nicht so ausgemalt hatte.

Das erklärt natürlich, warum Ihr Roman einen eher düsteren Unterton hat und kein klassisches Happy End. Ihr Protagonist Kim hat keinen Spaß mehr an der Arbeit – die Gründe sind bekannt: Die Bezahlung ist schlecht, der Druck ist hoch, die Personaldecke ist dünn, die Arbeitszeiten sind extrem. Können Sie den Beruf des Notfallsanitäters trotzdem guten Gewissens einem jungen Menschen empfehlen?

Ja, total! Es ist der geilste Job überhaupt. Und gerade die heftigen Fälle sind ja die, die man am Ende auch haben will, weil man dadurch gefordert wird. Es ist wirklich ein ganz toller, erfüllender Job, aber man verzweifelt ein bisschen an den Arbeitsbedingungen.

Manche Dinge kann man nicht einfach runterschlucken. Vielleicht spielt da auch mein Alter eine Rolle: Mit 42 will ich nicht mehr alles hinnehmen, sondern ich spreche Probleme an. Weil ich weiß, dass es nicht so sein muss, dass die Leute so schnell wieder aus diesem Job verschwinden – die Politik muss für bessere Arbeitsbedingungen sorgen.

Die Situation im Rettungsdienst ist frustrierend, obwohl sie es nicht sein müsste, und das ist der einzige Grund, warum ich den Beruf nicht zu einhundert Prozent empfehlen kann. Dabei würde ich das so gerne tun!

Den Roman „Schockraum“ (Piper-Verlag, 288 Seiten, 22 Euro) hat Tobias Schlegl nicht zuletzt geschrieben, um auf die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst aufmerksam zu machen. | Bild: Piper-Verlag

„Schockraum“ ist natürlich ein Roman und kein Sachbuch. Könnte eine Geschichte wie die von Kim dennoch eins zu eins so passieren?

Sie könnte auf jeden Fall so in der Art passieren. Es ist die Geschichte eines Retters, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat und plötzlich selbst gerettet werden muss. So etwas kommt tatsächlich vor. Auch ich kenne Kollegen, die mit bestimmten Einsätzen nicht klargekommen sind.

Aber es ist nicht Ihre Geschichte.

Nein, das hätte ich langweilig gefunden, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe auch etwas Traumatisches erlebt, aber mir wurde geholfen. Alles ist gut. Aber das ist für mich eben keine Geschichte. Düster ist spannender. (lacht) Gleichzeitig ist „Schockraum“ aber auch eine Geschichte über Freundschaft, und das ist ja etwas Universelles. Die große Frage ist: Kann eine Freundschaft einen Menschen retten? Dadurch finden sich viele in dem Roman wieder. Ich bekomme echt viele warmherzige Reaktionen von Leuten, die echt berührt waren.

Von wem zum Beispiel?

Oliver Rohrbeck, die legendäre Stimme von Justus Jonas von den „Drei ???“, hat mich, nachdem er das Hörbuch eingesprochen hatte, angerufen und gesagt, er hätte in der Sprecherkabine geheult, weil ihn die Geschichte so bewegt hat. Das ist natürlich toll, wenn man Menschen mit einer Geschichte so berührt. Und ich glaube, man kann auch nur dann etwas verändern, wenn man die Leute berührt. Dann kann man eine Öffentlichkeit für die schlechten Arbeitsbedingungen schaffen. Vielleicht reagiert ja auch Herr Spahn auf mein Angebot …

Sie haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein signiertes Exemplar Ihres Buchs geschickt. Was wollen Sie damit erreichen?

Mir wäre wichtig, nicht nur in einer Talkshow mit ihm über die Situation im Rettungsdienst zu reden. Da käme er zu einfach davon, das wäre mir zu wenig. Ich will einfach ernsthaft über das Thema reden, gern auch unter vier Augen.

Ich will ihm sagen, wie sehr die Kameraden unter den Arbeitsbedingungen und den vielen Überstunden leiden, wie groß die Personalnot ist – und dass ich glaube, dass wir die Qualität der Notfallversorgung nicht aufrechterhalten können, wenn es so weiter geht. Ich will, dass sich wirklich etwas verändert.

Sie arbeiten seit dem Ende Ihrer Ausbildung sowohl als Notfallsanitäter als auch als Moderator. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?

Laut meinem Vertrag muss ich im Monat mindestens 50 Stunden im Rettungsdienst arbeiten. Das kann ich am Stück machen oder die Schichten verteilen, aber ich kann auch immer zusätzliche Dienste übernehmen. Im Momente schaffe ich das allerdings gar nicht, weil ich wegen des Buchs viel unterwegs bin. Also muss ich gerade ganz schön jonglieren …

Und wie sieht es in Ihrem anderen Beruf aus? Gibt es Pläne, vielleicht für eine neue Fernsehsendung? Oder bestimmt die Werbung für das Buch im Moment Ihr Leben?

Letzteres, und das wühlt mich extrem auf, weil mir das Buch natürlich sehr am Herzen liegt. Aber ja, es gibt so eine oder zwei Ideen, von denen allerdings noch keine wirklich spruchreif ist. Im Moment bin ich eben nicht als Notfallsanitäter und Moderator unterwegs, sondern als Notfallsanitäter und Autor. Aber das füllt mich komplett aus und wird nicht langweilig.