Fernsehen vor 4 Stunden

Michelle Hunziker in einer TV-Show mit einem singenden Lauch namens Kevin – wo gibt‘s denn so was?

Auf der Suche nach guten Einschaltquoten schickt Sat.1 jetzt Prominente auf die Show-Bühne. Ihre Aufgabe: Duette mit Plüschpuppen singen. Michelle Hunziker moderiert das Spektakel, der „Bergdoktor“ und die „The Masked Singer“-Gewinnerin sitzen in der Jury. Ganz ehrlich: So schräg war Fernsehen in Deutschland selten. Ob‘s auch gut ist?