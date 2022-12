von Maximilian Reiber

Das war ein Schock für alle Matthias Reim-Fans! Anfang September musste das Stockacher Schlager-Urgestein wegen ernster gesundheitlicher Probleme sein Konzert in Radolfzell absagen. Eigentlich wollte der 64-Jährige sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern, doch ein Burnout machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die Vorzeichen fürs neue Jahr stehen unterdessen gut: Matthias Reim befindet sich auf dem Weg der Besserung und holt das Konzert im Milchwerk Ende März 2022 nach.

Das Konzert von Schlager-Star Matthias Reim im Milchwerk in Radolfzell am 7. September musste abgesagt werden. | Bild: Dana Barthel

Hochzeitsglocken läuten in Meßkirch für Schlager-Star Anita Hofmann

Was lange währt, wird endlich gut: Das gilt in diesem Jahr insbesondere für Schlagersängerin Anita Hofmann. Mit einem Jahr coronabedingter Verspätung gaben sich die Meßkircherin und ihr Bräutigam Christian Filip im Juli das Ja-Wort. Nicht nur die Familie um Schwester und Schlager-Kollegin Alexandra waren bei der Trauung dabei. Rund 120 Fans hatten sich vor dem Rathaus in Meßkirch versammelt, um den Frischvermählten zu gratulieren.

Er trägt seine Braut auf Händen: Der Überlinger Christian Filip zeigte sich bei der standesamtlichen Trauung als stolzer und glücklicher Bräutigam. | Bild: Günther Brender

Bagger graben unangekündigt in Gaby Hauptmanns Nachbarschaft

Selbst mit einem Grundstück am See ist man vor lärmenden Baggern in der Nachbarschaft nicht sicher: Das musste die Bestsellerautorin Gaby Hauptmann aus Allensbach im Februar am eigenen Leib erfahren. Auf Veranlassung des Freiburger Regierungspräsidiums wurde wenige Meter von ihrem Haus entfernt ein Uferstück abgetragen – und das ohne die Anlieger einzubeziehen. Die Schriststellerin reagierte prompt mit einer ironischen E-Mail an die Behörde.

Bestsellerautorin Gaby Hauptmann war Anfang des Jahres genervt von Baggerarbeiten in ihrer Nachbarschaft. | Bild: Marijan Murat/dpa

Liebes-Aus bei TV-Bauer Patrick Romer

Nicht einmal der Sieg beim „Sommerhaus der Stars“ konnte die Beziehung von Patrick Romer und seiner Freundin Antonia Hemmer retten: Im November gab das ‚Bauer sucht Frau‘-Paar seine Trennung bekannt. Beide hatten sich zwei Jahre zuvor in der RTL-Kuppelshow kennengelernt. Zuletzt erntete der Konstanzer Rinderzüchter viel Kritik darüber, wie er seine Freundin bei TV-Auftritten behandelte.

Im November gaben der Konstanzer Patrick Romer und Antonia Hemmer ihr Liebes-Aus bekannt. | Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Eishockey-Torwart Matthias Hoppe traut sich zum dritten Mal

Aller guten Dinge sind drei: Getreu diesem Motto heiratete der SERC-Star-Torwart Matthias Hoppe in diesem Jahr zum dritten Mal. Ende Mai gaben sich der bekannte Sportler aus Villingen-Schwenningen und die selbstständige Betriebswirtin Barbara Petra Sixt das Ja-Wort. Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth besiegelte als Standesbeamter die Liebe, die einst auf dem Golfplatz begann.