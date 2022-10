Manchmal kann Lola Weippert selbst kaum glauben, wie gut es beruflich bei ihr läuft. „Ich darf so viele Sachen machen – ich fühle mich wie in einem kleinen Traum“, sagt die 26-Jährige. „Ich lese manchmal meinen eigenen Wikipedia-Eintrag, um zu checken, dass das wirklich mein Leben ist“, lacht sie. „Weil ich es einfach nicht glauben kann.“

Als Moderatorin hat die gebürtige Rottweilerin gut zu tun – das sei schöner Stress. Und sie sei dankbar, den Job zu haben, den sie immer machen wollte. „Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich frage, wie das alles funktionieren soll, weil es einfach so viel ist. Aber am Ende des Tages bin ich dankbar, diese ganzen Chancen zu bekommen. Das ist alles andere als selbstverständlich“, betont sie.

„Gelaufen wie eine Oma“

Nun ist Weippert als Moderatorin der RTLzwei-Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ zu sehen. Wie steht‘s um ihr Talent auf Rollen? „Ich glaube, ich wäre schon in der Vorrunde ausgeschieden, weil ich so schlecht laufe“, lacht sie. Sich auf Rollschuhen zu bewegen, sei eine echte Herausforderung. „Inlineskaten ist dagegen echt easy.“ Am Anfang sei sie „gelaufen wie eine Oma, der man den Rollator weggenommen hat“.

Die Show RTLzwei zeigt „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ ab dem 10. Oktober 2022 immer montags um 20.15 Uhr. Die prominenten Konkurrenten um den Rollschuh-Pokal treten paarweise an und werden von einer Jury bewertet, zu der unter anderem der Choreograf Detlef D! Soost gehört. Unter den Teilnehmern sind Ex-“Bachelor“ Andrej Mangold, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, die frühere Viva-Moderatorin Gülcan Kamps, DSDS-Sieger Prince Damien, Model Gisele Oppermann und Ex-Fußballer Thorsten Legat. Moderiert wird die Show von Lola Weippert.

Über die 16 Kandidaten des neuen Formats hört man von ihr dagegen fast nur lobende Worte. Über Gülcan Kamps zum Beispiel, für Weippert eine „Moderatorinnen-Legende“. Und wie hat sie sich angestellt? „Sie sieht so ästhetisch aus, das kann gar nicht unästhetisch sein!“

Nicht nur auf Kamps, auch auf viele andere Teilnehmer sei sie vor den Dreharbeiten „sehr, sehr, sehr gespannt“ gewesen – und in den meisten Fällen positiv überrascht, angesichts der sportlichen Entwicklung in kurzer Zeit mitunter sogar „positiv schockiert“. Wobei: „Es gab einen menschlichen Tiefflieger“, das werde man auch in der Show sehen. Aber auch das gehöre eben zu einer vielfältigen Sendung, „das ist alles Teil der Show“.

Sänger Prince Damien und Moderatorin Gülcan Kamps sind eins von acht Paaren. | Bild: RTLzwei

Ex-Fußballer Thorsten Legat und Model Gisele Oppermann treten gemeinsam an. | Bild: RTLzwei

Influencer Andrej Mangold wagt sich mit Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack auf Rollen. | Bild: RTLzwei

Ähnliche Shows, in denen Prominente nicht zur Schau gestellt werden, sondern Leistung erbringen müsse, sind seit einigen Jahren im Kommen. RTL hat mit „Let‘s Dance“ vor 16 Jahren den Anfang gemacht. In dem Format war auch Weippert schon dabei. Sie sieht es gern, wenn Menschen an ihre Grenzen gehen. Und sie ist überzeugt, dass es den Zuschauern von „Skate Fever“ ähnlich gehen wird: „Wenn man einmal Blut geleckt hat, bleibt man dran.“ Schließlich sei in der Show für jeden etwas dabei.

Zurück nach Rottweil, wo Weippert geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. „Ich habe Rottweil komplett mitgenommen“, so drückt sie es aus. Ein bis zwei Mal im Jahr ist sie heute noch dort, freut sich jedes Mal, bekannte Gesichter zu sehen. „Ich liebe Rottweil, ich liebe die Fasnet, ich kann es kaum abwarten, mal wieder zu Hause zu sein.“

Lola Weippert ist nicht nur als Moderatorin gefragt – sie selbst nahm auch schon an Shows wie „Let‘s Dance“ (hier mit Christian Polanc) teil. | Bild: Andreas Rentz/dpa

Der nächste Besuch ist in Planung, denn: „Ich möchte Rottweil nicht zu lange vermissen“, sagt sie. Dort zu sein, sei eine Wohltat. „Wenn ich in Rottweil bin, sind meine Batterien gefühlt in Nullkommanix aufgeladen“, so Weippert. Auch warum sich der Ort, in dem sie schon lange nicht mehr lebt, immer noch wie Heimat anfühlt, kann sie schnell erklären: „Wo meine Mama ist, ist mein Zuhause.“ Deswegen vermisse sie die Stadt auch so.

Aktuell lebt Weippert, die sich auf Instagram als „Kind vom Bauernhof“ beschreibt, in New York. Warum das? „Ich möchte so viel wie möglich erleben.“ Schließlich wisse niemand, wie lange er Gast auf dieser Welt sei. „Zeit ist das kostbarste Gut, weil wir es nicht kaufen können.“ Deshalb wolle sie ihre Zeit und alle Möglichkeiten nutzen, „so gut es geht und so intensiv es geht“.

Wahl-New Yorkerin auf Zeit

Dauerhaft in der US-Metropole zu bleiben, kann sie sich nicht vorstellen. Dafür sei ihr die Stadt zu laut, zu oberflächlich. Immer gehe es ums Geschäft. Und Sicherheit, wie sie sie aus Deutschland kennt, gibt es dort nicht: Von heute auf morgen könne der Job weg sein. In Deutschland geboren zu sein, sei ein Privileg, sagt Weippert – „ein Sechser im Lotto“.

Noch etwas, das gegen New York spricht: Sie vermisst Freunde, Familie, die Natur – und ihren Bauernhof. Der steht in Brandenburg, Weippert hat mit „Lolaland“ viel vor. Noch erweist sich die deutsche Bürokratie ein ums andere Mal als Hindernis, aber Weippert versichert seufzend, sie habe einen langen Atem – und wenn „Lolaland“ nicht mehr in diesem Jahr eröffnen kann, dann eben im nächsten.

Und was genau ist „Lolaland“? „Ein wunderschöner, magischer Ort in der Natur, der Menschen zur Ruhe kommen und den Alltagsstress vergessen lässt, wo sie einfach mal abschalten können.“ Sie kündigt Yoga-Wochenenden an und Workshops. „Rauskommen und den ganzen Wahnsinn hinter sich lassen“ – darum geht es ihr.

Weippert hat mit 26 Jahren viel erreicht, hat vier Unternehmen, ist immer unterwegs. Sie sei wie „ein kleiner Duracell-Hase“, lacht sie. Schon mit zwölf Jahren habe sie ihr erstes eigenes Geld verdient, erzählt sie – sie wollte unabhängig sein. Also hat sie Flyer verteilt, gemodelt und auf dem Rottweiler Markt Oliven und Schafskäse verkauft. „So schnell wie möglich so viel wie möglich“ erreichen – der Wunsch war früh da.

Auf dem Bauernhof, auf dem sie ihre ersten Lebensjahre verbrachte, gab es keinen Fernseher, nur ein Radio. Die kleine Lola war begeistert: „Die verdienen Geld damit, dass sie so viel Quatsch reden“ – das wollte sie auch. Als sie mit 17 – nach einer übersprungenen Klasse – das Abitur in der Tasche hatte, stand für sie fest: „Ich gehe zum Radio.“ Gesagt, getan.

Inzwischen ist sie vor allem im Fernsehen zu sehen. Alles erreicht zu haben, das sie sie sich in den Kopf gesetzt hat – darauf ist sie hörbar stolz, sagt aber auch: „Es gibt bestimmt Menschen, die in dem Beruf besser sind als ich. Aber arbeiten sie auch so viel wie ich? Sind sie so diszipliniert?“

Wenn Lola Weippert etwas will, gibt sie alles dafür – was steht denn noch auf ihrer Liste? Ihr Traum: eine eigene Late-Night-Show. Oder auch die Schauspielerei. Es gibt so einiges, das sie gern noch ausprobieren möchte. „Ich habe immer viel im Kopf“, lacht sie. Auch privat hat die 26-Jährige Träume: Motorradführerschein, Flugschein, mit dem Fahrrad um die Welt – um nur drei Beispiele zu nennen. Weippert liebt die Herausforderung.