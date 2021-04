von Reinhold Hönle

Herr Haber, wie geht es Ihnen?

Bevor wir beginnen, muss ich Sie vorwarnen: Mein Deutsch muss immer erst reaktiviert werden. Nach einer Woche in Deutschland würde es flüssiger. Als ich ein kleiner Junge war, haben wir oft die Familie meines Vaters besucht. Die Sommerferien habe ich immer bei meinen Großeltern in Remscheid verbracht. Am Ende der Aufenthalte sprach ich besser Deutsch als Schwedisch.

Hat Ihr Vater mit Ihnen auch Deutsch gesprochen?

Nein, Schwedisch. Nur, wenn er wütend war, wechselte er ins Deutsche! (lacht)

Ich verdanke es Ihren Großeltern, dass wir das Interview auf Deutsch führen?

Ja. Sie konnten kein Wort Schwedisch. Bei ihnen musste ich Deutsch sprechen. Ich wurde auch in Remscheid getauft, wurde aber in Schweden geboren.

Zur Person Peter Haber (68) trat zunächst am Theater auf, dann in schwedischen Film- und Fernsehproduktionen – die Rolle als „Kommissar Beck“ (seit 1997) machte ihn über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seine guten Deutschkenntnisse brachten dem Schauspieler, der in Stockholm lebt, auch die Titelrolle in der Reihe „Van Leeuwen“ sowie Gastrollen im Tatort und „Der Kommissar und das Meer“ ein. Das ZDF zeigt am 4. April 2021 um 22 Uhr sowie am 11., 18. und 25. jeweils um 22.15 Uhr vier neue Folgen von „Kommissar Beck“, in der Mediathek sind die Filme jeweils zwei Tage vorher verfügbar.

Schweden war in den Schlagzeilen, weil es eine andere Corona-Politik gemacht hat als der Rest von Europa. Wie erleben Sie die Pandemie in Ihrem Land?

Es ist eine furchtbar deprimierende Zeit. Ich kann drehen, aber wir tragen meistens Schutzmasken und sehen aus wie die Figuren in einem Steven-Spielberg-Film. Die Theater sind geschlossen. Es ist ein tiefer Schmerz. Wir haben zwar – noch – keinen strengen Lockdown, aber, wenn meine Frau und ich Milch, Joghurt und Fruchtsaft einkaufen gehen, fliegen wir wie Raketen durch den Laden und schnell wieder raus. Es macht keinen Spaß. In den Restaurants dürfen auch nur vier Personen an einem Tisch sitzen.

Wie intensiv haben Sie sich für Ihre Rolle als Kommissar Beck mit der kriminellen Bedrohung beschäftigt?

Ich habe viel darüber gelesen und wir haben immer Fachleute am Set, die uns beraten. Es ist uns sehr wichtig, dass wir ein realistisches Bild der Polizeiarbeit zeigen. Die Serie ist so populär, weil sich die Menschen mit den Ermittlern identifizieren können. Unsere Geschichten sind dunkel, aber realitätsnah.

Früher handelte „Kommissar Beck“ vor allem von Beziehungsdelikten und Einzeltaten, heute geht es eher um Serientäter und organisiertes Verbrechen.

Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Mir fällt da ein älterer Fall mit einem Pädophilen im Internet ein. Das war etwas Neues, das unser Autor aufgenommen hatte. Die Kritiker schrieben: So etwas gibt es doch nicht!

In der Küche des Kommissariats gönnen sich das Team – von links: Steinar Hovland (Kristofer Hivju), Oskar Bergman (Måns Nathanaelsson), Martin Beck (Peter Haber) und Alexandra Beijer (Jennie Silfverhjelm) – und Becks Tochter Inger (Rebecka Hemse) eine kurze Verschnaufpause. | Bild: Johan Paulin/ZDF

Sie spielen die Rolle seit 1997. Wer hat mehr auf den anderen abgefärbt: Beck auf Haber oder Haber auf Beck?

(lacht) Das ist immer eine Mischung. Man muss für jede Rolle etwas aus sich selbst schöpfen. Was das in diesem Fall ist, weiß ich nicht – das will ich vielleicht auch nicht wissen.

Die zehn Romane mit Beck als Hauptfigur, die Maj Sjöwall und Per Wahlöö zwischen 1965 und 1975 schrieben, haben in Skandinavien einen Krimi-Boom ausgelöst. Wie erklären Sie sich das?

Sjöwall und Wahlöö haben die ersten realistischen Kriminalgeschichten Schwedens verfasst. So etwas hat man früher nicht gelesen. In dieser Tradition drehen wir unsere Filme. Sjöwall ist vergangenes Jahr gestorben. Sie war unser Überauge. Sie hat alles kontrolliert und gesagt, was stimmt und was nicht. Wir Schweden haben keine Angst vor dem Dunklen. Wir sind es gewohnt und wollen es immer schildern.

Träumten Sie damals schon davon, den Beck zu spielen?

Ich konnte nicht wissen, dass die alle verfilmt werden würden, und war noch viel zu jung, um darauf zu spekulieren, dass ich die Rolle spielen könnte. Ich ging damals auf die Schauspielschule und spielte zunächst nur Theater.

Kommissar Beck (Peter Haber, rechts) und sein etwas kauziger Nachbar (Ingvar Hirdwall). | Bild: Johan Paulin/ZDF

Wie kamen Sie zu dieser Rolle?

Durch eine Anfrage. Ganz undramatisch. Die Produktion kannte mich, weil ich in einigen ihrer Filme mitgewirkt hatte. Ich habe sofort Ja gesagt. Es waren acht Filme geplant. Niemand hat geahnt, was noch kommen sollte.

Was die Liebe angeht, ist Beck ein Opfer seines Berufs. Sie sind schon fast 30 Jahre verheiratet und haben drei Kinder.

Der Beruf war nie ein Problem. Ich finde, Schauspielerei und Familie gehen gut zusammen.

Zu den jüngeren schwedischen Kultur-Exporten gehören die Bücher von Astrid Lindgren und die Musik von Abba …

Ich bin kein großer Abba-Fan, aber mit Astrid Lindgren bin ich aufgewachsen – wie alle in Schweden. Ich finde es seltsam, dass sich viele Deutsche Schweden noch immer so vorstellen wie in „Michel aus Lönneberga“. Mich hat mal jemand gefragt, ob wir so etwas wie McDonald‘s hätten. Ich antwortete, dass wir sogar Autos und Fernsehen haben … Wir sind eine moderne Gesellschaft, auch wenn es nicht immer so aussieht.

Welche Pläne haben Sie für dieses Jahr?

Bis im Juni drehen wir die nächste Staffel „Kommissar Beck“. Die Mallorca-Ferien, die uns im Frühling immer wichtig sind, fallen leider das zweite Mal aus – und von der Öffnung der Theater können wir nur träumen.